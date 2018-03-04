京都岚山的美 都藏在这间酒店里

导语：去京都玩的朋友，大都会去岚山。这个京都西面的著名景区以春天的樱花和秋天的枫叶而闻名，嵯峨野火车、天龙寺和山中竹林都是热门的去处。SPG将其日本名下第一家豪华精选（Luxury Collection）选在了这里：京都翠岚豪华精选酒店。（来源：界面新闻）

选址与环境

翠岚的选址原属于皇族休憩范围，对民众开放后，这里成为了招待重要外宾的御所。2015 年，SPG 在与丽思卡尔顿的竞争之下赢得了这里的管理权，最终挂牌豪华精选。内部两座老宅分别建于1899年和1910年，用作酒店的主餐厅和茶寮八翠咖啡厅。改造后有些许现代化照明与家具融合明治时期的建筑风格。

在十四世纪，岚山大部分区域其实都归属于天龙寺的范围内，当时翠岚所在的位置还因可以看到众多寺庙而被命名为“天龙寺十景”之一。如今的门头保留着典型的日本贵族风格，“翠岚”二字由天龙寺的老住持所题写，真迹则放在主餐厅入口处。受京都限高规定，酒店由低矮建筑组成，视野范围内不得影响天龙寺的视线。银灰色的瓦片也是一种规定，京都民间少用朱红，因为这类色彩多被寺庙用于驱邪，观察一下的话就会发现就连麦当劳到了京都都换了个底色。

低矮的建筑及银灰色的瓦片，低调沉稳，更是当地文化的体现

酒店不大，对古建筑的保护很是完好。在开放的日式庭院和客房中望出去，看岚山四季的变换，无论春夏秋冬，这里都有不一样的感受，这份景色又很少会被周围川流不息的游客所打扰。给个小建议，如果想赶在大批游客前欣赏岚山的竹林，可以早起去逛，只有十分钟左右的路程，回酒店后再吃早餐也不迟。

早起散步，十分钟就可到达岚山著名的竹林之中

翠岚的整体风格是对于过去的传承，同时也有对现代技术的包容。这样现代化的品牌融合于这一处传统的古京都建筑里，让人感受古风岚山美景的同时，也能体验到国际标准化的服务与设施，这正是豪华精选所坚持的特色之一。

客房与设施

酒店只有 39 间房，20 间标准房，12间特色客房，7间套房。每类房间都有自己专属的配色。其中有 17 间客房配有露天温泉池，货真价实的岚山温泉是这里的重头戏，如若冬季到此，可别因为室外的寒风而却步于这少有的体验。

标准间的颜色使用了天蓝色，总统套则是紫色，还有橘色等配色配套不同的房型，各有寓意

酒店公共空间包括餐厅、咖啡馆、宴会厅、私人SPA及户外温泉。四处都能欣赏到岚山的美景以及日式的庭园魅力，望出去的每一棵植被甚至石子都能让人感受到被悉心照料着。

所有客房都没有设置传统日式榻榻米床，即便设计充满日式传统风格的套房也是如此，这或许是国际化标准的桎梏。但依旧能从客房设计中找到很多日式的氛围，比如光滑的硬木地板、高天花板、精巧的日式家具、矮桌和矮椅以及日式坐垫等等。

充满日本元素的设计

酒店并没有日式榻榻米提供

之前提到有十七间客房设有开放式柏木浴缸。泡在来自岚山温泉的富含矿物质的温泉中，绝对是酒店的最大特色之一。洗浴用品是豪华精选常规的 Remède 品牌，酒店还提供当地自制的有机香皂（使用柚子精华和纯柏树油手工制作而成）。

部分客房配置的温泉池，可以泡着赏景

翠岚定制的当地有机肥皂

因为空间有限，酒店并没有大型的游泳池及健身房区域。取而代之的是两间水疗护理室，位于僻静的日式花园内，每一间均设有传统的开放式露天温泉，房间内没有温泉的住客，可以提前预约享受一下。

酒店内的露天温泉，需要提前预约

服务与餐饮

由于客房数不多，从服务方面就能够做到细致。无论是门口的迎宾还是办理入住时的欢迎茶歇或者客房介绍都是标准化的模式，笑容是常备的礼仪。有个小提示，酒店能为住客提供单次免费的出租车接送，很多人会选择在离开酒店时直接使用该服务到京都站，毕竟日本的出租车可不便宜。

“翠岚”边上不远其实就有一家米其林三星怀石料理吉兆。均价四千多的米其林餐厅常年客满，而“翠岚”主餐厅Kyo-Suiran的晚宴京料理套餐均价在一千多，其实是很多人岚山夜宴的备选，性价比也更高。这里也是供应早餐的场所，有日式和西式两种套餐选择。

早餐只能算是中规中矩

茶寮八翠咖啡厅紧邻保津川畔，是简餐及下午茶的理想场所。静坐在这里，望着对面虹夕诺雅接送客人的船来来往往，远眺一下渡月桥边进出岚山的游客们。一个悠闲舒适的下午莫过如此。

茶寮八翠咖啡厅是酒店保留的第二栋古建筑

翠岚保有一切度假酒店所需的精髓，身处景点要处又闹钟取静，国际化的设施又融合当地的传统文化，加上酒店内过硬的餐饮，是岚山住宿的首选之一。不过客房数有限，且在特殊的旅游季节（诸如樱花季和枫叶季）价格会较高，还请记得提早预定。

京都翠岚豪华精选酒店

SUIRAN， A LUXURY COLLECTION HOTEL， KYOTO

价格：CNY 2，500 起

地址：日本 京都府， 京都 右京区，嵯峨天龙寺，薄野马场町 12 号

网址：www.suirankyoto.com

图片来源：品牌提供