为什么城市中产突然热衷潜水了？

导语：你们发现了吗？春节朋友圈，一半在日本温泉滑雪，一半在东南亚晒太阳潜水。风水轮流转，如果说去年的“新中产运动”是撸铁、跑马和瑜伽，那今年，滑雪和潜水妥妥上榜。（来源：雅趣Enjoy）

“自由潜水是进入另一个世界，没有重力，没有颜色，没有声音，是一次进入灵魂的跳远。”

——意大利自由潜水专家恩贝托·皮里兹

今天，雅趣专栏作者@喜喜就给大家说说潜水，尤其是‘自由潜’是怎么成为新中产最爱的极限运动之一的。

潜水和其他竞争类运动不同，不和别人比，只是自己跟自己较劲儿，这太符合城市中产的心态了。比如我的朋友MOMO，只要一有假期就会跑到菲律宾薄荷岛，租一间民宿，一辆小摩托，专心学习自由潜。

朋友 MOMO

为什么潜水让城市中产欲罢不能？

1 | 潜水是水中瑜伽

焦虑才是中产的标配。有多少中产因为工作、家庭、知识、信息、身材压力夜不能寐？对于城市中产来说，一掷千金只为片刻安宁。

潜水就是水中瑜伽，那是你最接近 Inner Peace 的时刻。纵身入海的那一刻，你只能听得见自己呼吸和心跳的声音，闭上双眼，身体从没如此轻盈，水流包围着自己的身体，你会享受那种在陆地上体验不到的感觉。

仿佛自己是海洋的一份子

相信我，当身和心都得到彻底舒展的那一刻，你的焦虑和压力也会灰飞烟灭，宛如自己化身为一条鱼，成为海洋的一份子。

朋友MOMO

2 | 潜水就是单机游戏

在职场摸爬滚打数年，你早就领会了一个道理——“有些事情，无论自己怎么努力，依然无法改变结果”。

潜水很像单机游戏。

首先，自身条件无所谓。

即使你不擅长激烈运动，体能还不好，反应速度也缓慢，这些都不影响你成为一个good diver。因为在刚入门的时候，学习的不是泳姿，而是呼吸。呼吸的越深、越慢、越平稳越好，动作越小越好；

其次，单打独斗即可。

不用苦恼团队合作，甲方诉求。训练的时候，只要拥有自律的精神，尽力做到自己能做的最好，就会有相应的回报。相比必须拼尽全力都有可能无法升职加薪，这种“一分耕耘，一分收获”的喜悦会给中产们带来无与伦比的安全感，在职场的挫败感会在潜水的成就感中抚平。

3 | 缓解身材焦虑的绝佳运动

城市中产在身材管理上对自己十分苛刻，把“燃脂效率”看得格外重要。其实，跑步、跳绳、Hiit 这种常见燃脂运动，在潜水面完败。专业数据统计，潜水每小时狂燃900卡路里，而且还是所有健身运动中塑形效果最佳的运动，没有之一。

它全方位塑造手臂、胸部、腰部、臀部和大腿的线条，是为数不多的“N项全能”运动。

✏️ 雅趣补充小常识：

燃脂第二的是划桨，每小时500-700卡路里。

山地自行车第三，每小时500-600卡路里。

并列第四的分别为越野滑雪、单板滑雪和攀岩。

不好意思，跑步没上榜。

我的朋友MOMO就是个很好的例子，自从入了自由潜水的“坑”，再也不用考虑什么减肥、忌口。每次吃饭不仅胃口极好“吃嘛嘛香”，而且还老大半夜的吃夜宵，之前担心的那些卡路里、热量现在根本不是事儿。

也因为每次运动都会用到全身，在轻易去掉赘肉的同时，她还收获了马甲线和紧致性感的身形。另一个收获就是身体控制能力的大幅提高：闭气4分钟，现在对MOMO来说就是小case。

这项运动实在是太朋友圈able了

不得不承认，玩潜水那帮男男女女真的是朋友圈里最 shining 的了。无论男女，基本都是漂亮的倒三角，宽肩窄腰大长腿。尤其是群体在一起，气场加成，Slay 全场。

如果你为人低调，不想晒自己，那你的 Go Pro 捕捉到的 BBC Documentary 式照片，也足够完胜朋友圈摄影大赛。

潜水有没有鄙视链？

如果简单粗暴的归类，潜水泛泛分为三种：浮潜（skin diving）、水肺潜水（scuba diving）、自由潜水（Free diving）。

问了一圈身边玩儿潜水的人，一提到鄙视链立即摇头否认，NO、NO、NO，绝对没有鄙视链，大家爱好不同而已。

我知道“鄙视链”这3字特得罪人，但这仨字就像是各行业的潜规则，是每个圈子的固定搭配，即便口头不承认，大家也都心里有数（哎，你说我们这个职业码字的，其实也有鄙视链的啊 🤷♀️）。

通常来讲，玩 scuba diving 的看不上玩snorkeling 的，而能玩得了 Free Diving 的，妥妥站在鄙视链的顶端。

首先，浮潜的难度最小。

只要带上面镜和呼吸管，脸朝下睁开双眼就可以了，你甚至都不需要会游泳。难怪很多海岛都有这种常规的“一日游”：游客上船后，工作人员把船开到一固定水域，大家只要穿上比基尼“扑通扑通”跳下船，漂着就能欣赏“海底”世界了。但这个所谓的海底世界，只有5米，所以，“浮潜”妥妥的处于鄙视链的底层。

其次，越深越美丽。

而玩“水肺潜水”的自然看不上玩浮潜的，他们嫌弃浮潜太小儿科，只能看到水下几米的世界，专业玩家相信“越深越美丽”，3米和30米看到的景观怎么会一样？

再次，烧装备是要花钱的啊。

而且“水肺潜水”也需要携带空气瓶、聘请教练、携带专业防水相机罩，花费也比浮潜高很多。

比如就拿休闲潜水来说，从入门到学到有一定基础，它有两个级别，AOW和OW。就单纯课程来说，AOW的费用一般是300美元，OW的费用为400美元，另外还有许多技术专长课程也等着你花钱，费用一般为每节2、300美元。从费用来说，“水肺潜水”确实要花费更多。

因为危险，所以性感。

老话怎么讲，“ 若为自由故，二者皆可抛。”

自由潜水也是一样的。更具挑战性，更刺激，也具有更高的危险性。要知道，自由潜水早年就曾被《福布斯》杂志列为世界上第二危险的运动，仅次于高楼跳伞。

自由潜水也无疑是三种潜水中难度最高的，因为潜水者的身体在水中受到的压力通常是陆地的几倍，压力不仅直接作用于人体，而且还会引起内部器官的物理和生理变化。

所以在学习“自由潜”的入门阶段，身体就需要很快克服或者适应这些变化。否则，容易引发很多疾病；比如，组织器官被挤压造成出血，耳膜破裂，龋齿疼痛，胸部受压塌陷，肺部形成空气栓塞以及气胸、昏迷等。

时间，就是金钱。

另外，除此之外，自由潜的时候，还需要面对水流复杂等各类险境；最重要的是，因为自由潜水只依靠自身肺活量，靠的就是“一口气”快速上下，这也就需要潜水者花费更长的时间去学习。

对于“时间就是金钱”的城市中产来说，他们需要投入更多的精力和时间去练习，才能做到“自由上下”。所以，这些都让自由潜站在了鄙视链的顶端。