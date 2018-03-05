13条世上最危险又绝美公路 有胆来试吗？

导语：“公路是个好去处。因为全世界的公路都长得差不多，所以你很容易就忘记自己身在何处；因为一望无际，你觉得安心。”或许你还不知道：世界上存在着风景旖旎，却用尸骨“堆”成的路，玩着你的心跳；也有着浩瀚沙海，让你找不着方向，轻易迷路的大漠之路；还有蜿蜒曲折，却能让你直奔世界最纯净地方的天堂之路。你最喜欢哪几条？作为公路党，开车去一趟，此生无憾！（来源：悦游）

美国50号公路被称为全美最孤独的公路美国50号公路全程长度为3008英里；即4841公里·被称为“全美最孤独的公路”，之所以被《生活（Life）》杂志最早冠以此称，因它是美国最荒凉的公路之一，横穿快马递送区，人烟稀少，有许多印第安人部落，著名的死亡谷也在这条路当中，同时也可以带你走进美国最美的一些乡村和文化遗迹。

美国佛罗里达七里桥在佛罗里达群岛，是串连群岛众多岛屿的US1跨海高速公路中的42座桥梁中最长的一座，长度约为7英里（6.79英里=10.93公里），所以叫七里桥。大桥的一侧是墨西哥湾、另一侧是大西洋。它在很多大制作电影里都有出镜呢，比如阿诺德·施瓦辛格主演的《真实的谎言》、007系列的《杀人执照》、《玩命关头2-飙风再起》以及《舍不得你》。

威大西洋之路位于挪威默勒-鲁姆斯达尔郡的大西洋之路，设计独特，连通了各个小岛的自然景观和独特的建筑景点，称得上“通天之路”。夏季来此也许能看到海豹和海鸟的身影，正是微风中惬意的公路旅行。

非洲横贯撒哈拉公路壮观风景，浩瀚沙海，精致沙丘，迷人风情，这就是横贯撒哈拉公路。横贯撒哈拉公路，横穿阿尔及尔，阿尔及利亚和尼日利亚三个国家。全长2800英里。多年的沙尘暴还掩盖了很多路段，因此容易导致迷路。从路面到细沙，这条2800英里的道路穿越了3个国家，也穿越了世界上最大的沙漠。在被太阳烤焦的绝大多数路段上，都没有水和燃料补给，同时，沙尘暴会长年累月地推移着巨大的沙丘穿越道路，公路连续数天无法通车也是很正常的事。

塔里木沙漠公路沙漠公路南北贯穿号称“死亡之海”的塔克拉玛干大沙漠，对于渴望穿越塔里木沙漠的游客来说，塔里木沙漠公路无疑是提供了最好的条件，自驾车穿越整个沙漠，耗时将在5个小时左右，沿途可看见奇异的沙漠景观和千年胡杨。

意大利东北部斯泰尔维奥山囗海拔2757米，是东阿尔卑斯山上最高的柏油山路。斯泰尔维奥山路有着48个发夹弯，平均坡度为7.4%，道路狭窄，有些地方非常陡峭。这条路被许多驾驶和骑行爱好者喜欢，环意大利自行车赛难度最大的一个赛段就在斯泰尔维奥山囗举行，作为一个在世界上最具挑战性的道路，它的风景是绝对的惊险和壮观。注：按照美国标准，6%的坡度大概是美国公路设计的最大坡度，需要有紧急减速道和安全标识。

北爱尔兰沿海巨人堤道对于美剧《权力的游戏》的粉丝来说，这条公路，他们一定不会陌生。在英国北爱尔兰的安特里姆平原边缘的岬角，沿着海岸悬崖的山脚下，大约有4万多根六边形或五边形、四边形的石柱组成的岬角从大海中伸出来，从峭壁伸至海面，数千年如一日的屹立在大海之滨。沿海巨人堤道被称为“巨人之路”（giants causeway，也译作“巨人石道”）。这条弓形的公路从贝尔法斯特市开到到伦敦德里郡，全长约210公里。这其中包含着几条较短的路线，在途中您可以在安特利姆郡停留，观光以大片山毛榉树著名的黑暗树篱（the Dark Hedges）。

澳大利亚大洋路这条路是澳大利亚政府纪念第一次世界大战中牺牲的人所修。全长243公里，沿着澳大利亚东南海岸线修建。沿途地形和风景多变，途中还有著名的景观“十二使徒岩”。十二使徒岩 （The Twelve Apostle）是经过几百万年风化和海水侵蚀形成的十二个断壁岩石。矗立在湛蓝的海洋中，形态各异，犹如人的面孔，称为“十二使徒岩”。令人不得不赞叹大自然的鬼斧神工。

中国贵州晴隆“24道拐”。

中国湖南天门山通天大道。

玻利维亚北永加斯道有“死亡道路”之称的北永加斯道，公认为世界上最危险的道路。北永加斯道位于南美玻利维亚首都拉巴斯（La Paz）东北方的永加斯境内的山区公路。这条路的有些地点宽度只有约10英尺，几乎没有护栏，而道路的旁边就是深达1000英尺的万丈深渊和热带雨林。该条公路的路况之差是世界上数一数二的，路面大多崎岖不平。加上该地区多雨雾，不仅路面看不清，四周视野也不好，使得其危险性升级。道路宽仅陡峭断壁上凿出的一车道左右，也几乎没有护栏。由于频繁发生坠落事故，而被称作“死亡道路”。虽然这里十分危险，热带丛林的壮观景色却使得北永加斯路却成为一个吸引众多探险者的观光地，每年大约25，000个来这里寻求刺激感的观光客。

加拿大阿尔伯塔省冰原公路。

加利福尼亚州的1号线路，几乎穿越了加利福尼亚州整个西部海岸。这条线路中位于圣路易欧比斯波和蒙特里之间的部分，是世界上风景最美丽的驾驶路线之一。曲折蜿蜒的道路高高位于太平洋之上，虽然危险但是饶有趣味。高速公路将进入到阴暗的红木森林溪谷，穿过太阳照耀下的草地和橡树林，再观赏地面与海水接壤。