推开窗就值回房价 15间坐拥好风景的酒店

导语：一家令人神往的酒店不仅仅在于它的游泳池是否豪华、床单是否优质、水疗是否出众，最令人难忘和感动的，往往是在我们刚踏入酒店房间时看到的叹为观止的景色。（来源：悦游）

澳大利亚袋鼠Southern Ocean Lodge：2008年，这座悬崖上的“车站度假村”正式开启，21间一字排开的套房则串成了一列银色列车，直面南大洋的壮阔美景。 大厅除了中央的垂落式火炉，再无其他装饰，所有的坐席都对着落地窗外的瑰丽景致——海岸的曲线、升腾的雾气、蓝天轻吻碧海——精彩的戏码在夜幕降临前永不休止地上演。每列“车厢”都是通透、简约的居住空间，玻璃浴室、悬臂露台、架高的睡床和沙龙式坐席的设计让景致更为赏心悦目。至于视野最开阔的“车头”，则是Osprey顶级套房的所在。

新西兰瓦卡蒂普湖畔Aro HāWellness Retreat：建筑是由松木打造成的“集装箱”、供电使用太阳能、餐厅完全按照健康食谱出品、护理用品都萃取自有机植物、各路养生大师在此分享他们的理念……Aro Hā最大的诱惑在于这里所有的修行居、瑜伽室、冥想台甚至徒步路线都围绕世间最梦幻、最纯澈的湖光山色展开。每间屋子的木质窗框都是天然画框，等待你的双眼捕捉美景，再将你的感悟传送给各地的好友。

法国 克里隆勒布拉沃Hotel Crillon Le Brave：自开业来的26年间，这座以小镇名“克里隆勒布拉沃”命名的酒店吸引了无数酒店界伯乐的关注，英国酒店大亨罗宾（Robin Huston，Hotel du Vin酒店集团老板）也加入投资扩建该酒店的阵营，与其相邻的八座充满故事的老楼被陆续征用，俨然成为“镇中之镇”。罗宾的爱妻、设计师朱迪为酒店打造了室内空间，革新的设计风格一扫传统法式居室的沉闷劲儿。

中国云南大研安缦：设计师从传统纳西民居中汲取了灵感，将客舍掩藏在革新演绎的庭院深处；幽暗的大堂里植入了安缦必备的图书馆；传统建筑群中嵌入恒温泳池……参与了法云安缦和颐和安缦设计的Jaya Ibrahim则被召来雕琢室内空间：云南松地板、榆木家具、纳西刺绣、东巴木雕在他的妙手下形成了一间间沉静又极具魔力的客房。当你在院子里漫步时，也许在某个角落不经意地一回头，就能看到远方在云朵中缓缓露出真容的玉龙雪山。

肯尼亚Loisaba星空睡床：Loisaba的“星空睡床”是一系列架在草原之上的悬空平台式客舍中的镇店配置。客舍的卧室以广袤的草原美景为墙、无际的天空为顶，是全世界最野、最大、最纯美的无边界卧室。卧室的唯一摆设是一张笼着纱幔的四柱床，每天唤你苏醒的是在你眼前晨浴的象群，每晚伴你入眠的是繁星闪耀的夜空。当雨水降临时，床底的大轮子还能助你及时退至茅草屋顶下。尽管野生动物常在你客舍下漫步，但请放心，它们绝不可能同你抢夺“星空睡床”，楼底隐藏的陷阱会巧妙谢绝它们的来访。

马尔代夫 Kandolhu Island：Kandolhu只是北阿里环礁（North Ari Atoll）一座直径不足200米的再普通不过的圆形小岛，但马尔代夫本土设计师Mohamed Shafeeq把这里当作大都会里寸土寸金的市中心。除了少许植被覆盖外，几乎每一寸土地都被利用起来，变为餐馆、酒吧、健身中心和水疗馆，海滩也被各式别墅和护理屋严严实实地围拢一圈。

希腊 米克诺斯Santa Marina， a Luxury Collection Resort：在游客云集、邮轮争相到访的米克诺斯岛上，Santa Marina始终以幽谧安然的避世氛围自居。酒店如今以梦幻的纯白方糖式建筑群示人，规模也达到96间客房和别墅，私人海滩和灯塔栈桥架满了休憩榻，供住客享受爱琴海的纯澈和醉人的艳阳。

意大利 波托菲Belmond Hotel Splendido Portofino：作为波托菲诺港湾之上的传奇酒店，Belmond Hotel Splendido一直有着举足轻重的地位。贵客们热爱沿着专属阶梯进出酒店、在咸水泳池的边缘俯瞰港湾全景、在阳台餐厅里观察沿着山路上行的豪车。当然，他们更爱在色调明丽的套房里，闻着穿堂花香眺望地中海的湛蓝。

美国纽约中心公园丽思卡尔顿酒店：丽思卡尔顿接手后，对这座Art Deco华厦进行了为期三年的翻修，内部完全依照纽约联排私邸的风尚雕琢，面朝中央公园的客房一律在窗台架起了望远镜，让人不放过9.6公里周长内外的一切奥秘。但别对那些公寓窗户内的世界存在过强的窥视心理，酒店当年布置客房时，很知趣地参照了公园沿线豪华公寓的室内设计。

中国安吉阿丽拉：在阿丽拉安吉能看到什么样的风景，取决于你什么时间醒来。八点，拉开窗帘一角，一夜雨后，空气莹润，拂过湖面和竹林梢头的薄雾正在散去，只留了一个拖尾。稍早两个小时，你会看到浓雾笼住整座山体，幸运的时候雾气会逐渐收束成一条玉带，环绕山间，如临仙境。雨天与晴时的天光也是两样——细雨如丝，天地一色，像水墨画；我们到达的傍晚则是漫天烟霞。只有空气通透到一定程度，才能被解析出这么丰富的色调。

塞舌尔群岛四季度假酒店：酒店别墅的创作是费尽心思，67栋别墅一律插上高耸的支杆，以“树屋”的姿态傲立于山巅或紧邻海滩的巨岩上；这些别墅还盖上了克里奥尔式屋顶，室内用法殖时期古董和当地名家创作的艺术品尽情装点，并采用橱窗式淋浴间和转角无边泳池模糊室内与户外的界限，让住客在沐浴、畅泳、放空时都能同塞舌尔的幻美景致无缝融合。这还不够，别墅的地毯、靠垫、画框、文具、廊柱都刷上了粉蓝，以此向塞舌尔最令人心醉神迷的水色致敬。

意大利米兰Palazzo Parigi：酒店以巴黎和米兰作为室内设计的灵感源泉。除了浪漫华丽的法式笔触，用来与米兰呼应的设计比比皆是：与斯卡拉歌剧院同款的粉色Baveno大理石柱、与Villa Reale无异的威尼斯马赛克、和爱马努埃尔二世长廊一致的玻璃天顶……然而，这些值得炫耀的排场都在总统套房面前退下阵来，巨大的露台将这间私邸式套房团团包围，宛若置身空中花园，不远处大教堂的哥特式尖顶如同一座华美的烛台，成为空中花园的点缀，并将其照耀得无比闪亮。

土耳其 伊斯坦布尔博斯普鲁斯瑞士酒店：设计师是来自上海的周娟，她摒弃了酒店之前的正统奢华风，转投简约素静的当代风格，客房除了在地毯、床头和窗帘上内敛地植入和多玛巴切宫同款的面料外，大胆使用了不锈钢、极简家俬，甚至不施粉黛的砖墙装点客房，以此让住客把注意力集中在直面多玛巴切宫和博斯普鲁斯海峡的落地窗——海峡的迷幻色泽、宫殿和绝美花园、对岸的亚洲片区都尽收眼底。而更令人振奋的手笔在于楼顶——周娟在景致绝杀的顶层瞭望台上嵌入无边泳池，让人恍若一不留神就会游入海峡，一举酒杯就能装起整杯的海峡胜景。

法国 科西嘉岛Domaine de Murtoli酒店：从A Liccia（科西嘉语“橡树”之意）别墅中看到的风景相当不错。屋子建在农场其中一个制高点上，过去农民们可以在这里看守羊群，并能及时发现任何可能的威胁。该别墅能容纳十人入住，拥有一个私家泳池（从别墅前面就能看见）和一个土耳其浴室。绵延在视野中央的海滩距离别墅只有一小段车程，走路的话需要45分钟。酒店所在的农场仍然用于农牧业，住客可以去两间餐厅中的任意一家就餐，或者自己在别墅里做饭。客人还能够享用菜园自产的蔬果、农场养殖的小牛和羊羔，以及直接从海中捕捞的鱼和其他海鲜。

中国三亚太阳湾柏悦酒店：柏悦在中国开出的第一家海滨度假酒店，藏在海南岛纬度最南端的太阳湾。从酒店大堂望出去，浮于水面的灯球宛若珍珠错错落落，在无限延长的水景中随海浪于星空下起伏。曾经设计出拉萨瑞吉与杭州富春山居的让· 米歇尔·加蒂（Jean Michel Gathy）再一次交出了令人惊叹的作业。