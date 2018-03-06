实拍印度“春节” 万人狂欢超乎你想象

导语：洒红节”又名胡里节（Holi），是尼泊尔、印度等国家的最古老的节日之一。洒红节为期一般持续一个月，今年的洒红节正日在3月2日，我们提前来到了洒红节的起源地印度的马图拉，感受了一番最正宗的洒红节，可不像colour run那样的小儿科哦。（来源：盛开之夏沫suri）

Happy Holi！

“Happy Holi！”（胡里节快乐！）、彩色粉末、投掷水弹……

3月1日，整个印度都切换成五颜六色的狂欢模式，欢乐的气氛弥漫在大街小巷。

洒红节”又名胡里节（Holi），是尼泊尔、印度等国家的最古老的节日之一。洒红节为期一般持续一个月，今年的洒红节正日在3月2日，我们提前来到了洒红节的起源地印度的马图拉，感受了一番最正宗的洒红节，可不像colour run那样的小儿科哦。

洒红节的来历

对洒红节的来历众说纷纭。有的说每到春季，人们都要外出踏青，异性之间萌发爱慕之情，便以开玩笑的方式相互接近；有的说春天营造了色彩绚丽、姹紫嫣红的缤纷世界，正是来年谷物长势旺盛的预兆，胡里节孕育着丰收和希望。

走出马图拉酒店门口，我们正在等待tuktuk车的时候马路经过一辆载满了狂欢的人，一看就是刚从“战场”上回来的，而我们的目的地正是马图拉市内的庙宇。

一开始我们都不知道洒红节会在哪里举行，不过到了马图拉以后我们才发现，其实根本就无关地点，换句话说，洒红节期间在马图拉哪里都能看见欢乐的人群，可以说是全城热恋，只要看见人他们就会大声说一句Happy Holi！然后把彩色的粉末抹在你身上。不过要算最热闹的，就是到庙宇周边，市内的庙宇有好几个，最简单就是跟tuktuk司机说你想参加holi，让他爸你们拉到最近的地方即可。

参加洒红节，最多人选择的就是乘车到了地点以后步行参与，这样是最接地气也是最high的方式，你会零距离地与狂欢的人群接触，还有一种快速的方式就是直接坐车环绕一圈，人最多最热闹的地方tuktuk车是进不去的，只能在周边绕，但是如果遇到堵车的时候就完蛋了，等着被人用彩粉和水攻击吧~

道路两旁房屋的顶部或窗户经常会有人“埋伏”，不经意间将水弹扔出，砸向过往的行人。投掷水弹的大多是妇女与儿童，发现自己投中之后，她们便会开怀大笑。大家如果参与洒红节的时候尽量要躲避这些水弹水枪的攻击，因为当身上的彩色粉末湿掉颜色就会渗进皮肤里，非常非常难洗干净！！而且湿答答的也很不舒服。

实用建议

1、穿你决定了不会再穿的衣服，洒红节时候穿的衣服就不能想着可以洗干净了，都是事后直接扔的，鞋子不要穿布鞋，尽量是皮的深色的，不容易弄脏的。眼睛和口罩可以考虑带，不过要是口罩湿了很难受，撑不了多久。

2、兜里带点纸巾，眼睛不舒服或者手机脏了可以用上。

3、不要轻易带相机，真的想带的话要用塑料膜裹裹裹，十层二十层就想上图的叔叔一样，不过还是会有渗水的可能的，最好用的就是gopro运动相机了，脏了直接用水洗干净，而手机最好带个套啦。

*因为求拥抱求合照的人多不胜数，无论如何，注意财物，注意揩油。