跟着奥斯卡去远方 体验“小金人”盖章认证的浪漫

导语：今年小金人选择了纯粹的浪漫和美。不止《水形物语》，这届奥斯卡获奖电影都有一个共同特征 ，就是美。不信就一起去电影的取景地看一看，这些让电影导演灵感如泉涌的地方，当然能孕育出令人目眩神迷的影片。（文字：Olivia）

第90届奥斯卡颁奖典礼最佳影片公布之前，大家几乎以为《水形物语》会像《月光男孩》一样输在最后一关。没想到，它却一举拿下了最佳影片。之后人们试着讨论它夺冠的原因，最终也都承认，今年小金人选择了纯粹的浪漫和美。不止《水形物语》，这届奥斯卡获奖电影都有一个共同特征 ，就是美。不信就一起去电影的取景地看一看，这些让电影导演灵感如泉涌的地方，当然能孕育出令人目眩神迷的影片。

温暖——科技之港多伦多

除了“最佳影片”，《水形物语》还斩获了“最佳导演”，最佳艺术指导与最佳配乐，绝对是这届奥斯卡最大赢家。这部收获如此赞誉的电影讲述的是人与人鱼的爱情故事，运用科技来展现人类与来自深海的未知物种的爱情。不过在深邃碧蓝的水底，悠扬的电影音乐像人鱼之声一样久久盘踞，面对这样美好的画面，观众会发现导演阐释宏大题旨的兴趣并不高过讲述一个瑰丽的童话。而这一切美丽的景观，其实都在多伦多的一家水族馆取景。

多伦多海军上将丽笙酒店

港口城市多伦多以水族馆众多而闻名，来这座城市旅行，参观水族馆是一个不可或缺的活动。如果电影里关于海洋的召唤打动了你，使你也想感受现代科技与自然海洋的充分融合。就把多伦多海军上将丽笙酒店（Radisson Admiral Toronto Harbourfront）当作出发的第一站吧！这家住宿距离瑞普利水族馆步行仅需6分钟，能够为你创造一个与海底世界之美近距离接触的机会，酒店内部自带泳池，让你能暂时忘却现实生活的压力，充分与水亲密交流。内部装饰更是充满了现代科技风，连墙壁上都装饰有鱼类的壁画，让你在休闲身心的同时，仿佛又一次回到了《水形物语》的世界。

多伦多海军上将丽笙酒店

多伦多海军上将丽笙酒店（Radisson Admiral Toronto Harbourfront）

Booking.com评分：8.7

地址：加拿大，多伦多，249 Queen‘s Quay West， M5 J2N5

沙丘上的教堂——庄严敦刻尔克

先让我们恭喜“老戏骨”加里·奥德曼成功加冕本届“奥斯卡影帝”。《至暗时刻》描述了敦刻尔克大撤退时期英国首相丘吉尔的铁血风格，向世人展现了敦刻尔克在黑暗与光明一线之间的独特风景。在电影语言上，影片的光影运用登峰造极，在幽暗与明亮的切换中，坚持自由、抗争暴力的人文主义之美得到自然地流露。相信很多看过电影而对这段历史发生兴趣的人，都会想要亲自去到这座被誉为“沙丘上的教堂”的敦刻尔克，面对着海岸，为那些曾经为了和平而做出贡献和牺牲的人们献上花束，缅怀那些英雄浴血的历史时刻。

敦刻尔克Aux Waterzooi户外阳台休闲区

来到敦克尔克，博物馆自然是第一站。敦刻尔克博物馆留存了大撤退时，英军留在法国的各种，还以沙盘复原了当时的城市风貌，书籍资料更是数不胜数。当看到时光的遗迹被如此完好地保存，电影中的自由呐喊便又一次在当下回响。如果你真的去这里重访历史，别错过距离博物馆仅400米的Aux Waterzooi，这家住宿不仅地理位置方便，还提供丰盛的早餐哦。毕竟，在体会了沉甸甸的历史之后，好好珍惜和感受当下生活的快乐也是相当重要的呢！

敦刻尔克Aux Waterzooi客房

Aux Waterzooi

Booking.com评分：8.9

地址：法国，敦刻尔克，82 Quai Des Hollandais

匠人的华服——哥特伦敦

《霓裳魅影》在今年的各大获奖热门里显得十分低调，闷声不响地拿下了“最佳服装设计奖”。电影中的华服像其中纠缠的情意一样繁复而又华丽，可以说极尽美丽的服装设计在这部电影里担当起了叙事的一部分，在台词语言之外诉说着每个人的命运，也讲述了那个时代。就像故事发生地伦敦费兹罗维亚区一样，无论是街头的古老建筑，还是匆匆而过的人群，一切都在描摹那个时期的缩影，散发着独具一格的魅力。

伦敦艾迪森酒店

如今漫步在费兹罗维亚，还是仿佛穿越回了古典时代，毫不费力就能想象自己与影片中女主角一样，穿梭在灯火阑珊的宴会大厅，在衣香鬓影中与心上人共舞。如果你也有这么一个英伦梦，拥有哥特风格式复古大厅的伦敦艾迪森酒店（The London EDITION）就能让你梦想成真。酒店不论是建筑风格还是内部装潢，都充溢着神秘英式哥特复古风，而酒店绝佳的地理位置，更是令你距离伦敦的著名景点威斯敏特大教堂和皮卡迪利广场仅需10分钟步行距离。可以说，来了这里，才算真正开始体验伦敦。

伦敦艾迪森酒店宴会厅

伦敦艾迪森酒店（The London EDITION）

Booking.com评分：9.2

地址：英国，伦敦，威斯敏特，10 Berners Street