频频被翻牌的普吉岛 为何总被明星宠幸？

导语：忙碌了一年的明星们终于有空挡能够喘口气休息一下了，陈伟霆、杨紫、秦俊杰…众多明星统统扎堆普吉岛，这下可乐坏了正在那儿度假的粉丝们。话说最近在普吉岛的撞星概率真是特别高，那么问题来了：为什么普吉岛总被明星翻牌呢？（来源：YOKA时尚网）

杨紫秦俊杰普吉岛度假 图片来源自微博

近日杨紫和秦俊杰以及一众小伙伴忙里偷闲来到了普吉岛度假，并且在微博上大方晒出合影。看到图片上美丽的夕阳和唯美的海滩，另外，还有一包包狗粮…叫人除了羡慕还是羡慕啊！

杨紫普吉岛 图片来源自微博

随后杨紫还在自己的微博上晒出度假自拍照，美美哒小姐姐看来心情很不错哦！

景甜普吉岛 图片来源自微博

不光是杨紫，景甜也是在前阵子来到了普吉岛度假。随后还被不少网友扒出可能是跟科科同游呢（偷笑）。照片里在泳池中尽情万帅的景甜难道如此放松尽兴。

陈伟霆普吉岛度假 图片来源自微博

陈伟霆普吉岛度假 图片来源自微博

对了，还有你老公陈伟霆也是来到了普吉岛度假呢！来到普吉岛的陈伟霆还变身“坏叔叔”，用滋水枪背后喷外甥，不得不怀疑这是亲舅舅嘛…（开玩笑~）

陈伟霆普吉岛粉丝合影 图片来源自微博

除了在这里悠闲的度假，陈伟霆还给粉丝送了“福利”，化身行走的景区被路人花式求合影。这也难怪粉丝们蜂拥而至，主要是那一头蓝发太吸睛！

眼看着这么多明星扎堆普吉岛难免会好奇，这里有什么新鲜的？呐呐呐，这就来帮你分析一下，究竟普吉岛哪里会吸引你？

不去俗套海滩，你可以去这里！

普吉岛芭东海滩 图片来源自500px.com

来过普吉岛旅行的人基本上对芭东海滩不会陌生，基本上只要跟团游这里绝对是必经之地。人气有多旺呢？给你打个比方，这里餐厅和商店的老板基本上都是中国人，旺季的时候海水里的人就像是煮饺子一样，再加上里三层外三层的遮阳伞，看到就足够令人头大了。

既然如此，那么不如去其他的海滩看看吧。

[卡塔海滩]

特点：晒日光浴、冲浪

卡塔海滩 图片来源自Karen B

要知道普吉岛除了海还是海，所以找个舒适的海滩这并不是难事，重要的是你有没有一双会发现的眼睛，像是卡塔海滩就很不错。相对于前者，这里的人相对会少一些，只是零零散散会有欧美人在此晒太阳。

卡塔海水 图片来源自tripadvisor.co.uk

这里的海水并不浑浊而且是渐变色的，看上去十分清澈透亮。另外，这里的沙子非常细踩上去很舒服。

冲浪教学 图片来源自instagram.com

另外，这里还是冲浪者的天堂，因为这里的浪比较大所以很多高手都会来到此地。另外，就算你是菜鸟也别担心，这里会有专业的冲浪教练来帮你。

海滩 图片来源自National Geographic

如果来到这里要特别提醒你，这里的海浪比较大，海水也是比较深，所以如果你游泳技术不佳千万别逞强。对于旱鸭子来说，也可以不下水，在海滩上租一个太阳伞晒晒日光浴，在看看海中正在炫技冲浪的高手也不错。

Tips

交通：卡塔海滩紧临卡伦海滩，从卡伦海滩乘车前往5分钟即到，从芭东海滩乘车前往也只需15分钟。

另外，如果你想要充分的安静度和私密度，那么可以去卡伦海滩。

[卡伦海滩]

特点：人少，落日美

卡伦海滩 图片来源自Phuket 101

要知道卡伦海滩是普吉岛第三大海滩，也是岛上最长的海滩之一。相对于前者，这里可以说游客更加少，可以充分的享受海边悠闲的氛围。

冲浪 图片来源自phuket.com

唯一遗憾的是这里不适合游泳，因为这里的海浪非常大比较危险，所以想要游泳的话最好不要来这里。但是对于冲浪高手们来说这里是磨炼技艺最好的目的地之一哦。

日落美景 图片来源自instagram.com

要说这里最美的那就是落日了，跟朋友或是情人一起在这里散步，享受下落日的余晖别提多浪漫了。当然，想要看到更加唯美的景色还可以去卡伦海滩山上的观景台，这里可以看到三个海滩的全景。

Tips

交通：芭东海滩到卡伦海滩：约10分钟可到。打车或tutu车约300-400泰铢。

“跳岛游”才是这里正确的打开方式！

皮皮岛 图片来源自Luxury Travel

之所以你会觉得普吉岛已经被玩烂了，还有一个重要的原因是你游玩的方法错了。你总是爱去跟团游的最爱目的地，例如说皮皮岛，还想看景？开玩笑，一堆堆的客船就把海湾堵死了，景色没看到看到的全是人头了。

攀牙湾 图片来源自phuketon.com

又或者借着007拍摄地的噱头去攀牙湾看看，可到了那里只有一个孤零零大石头…自然是没什么可玩的了。

其实来到这里正确的玩法是“跳岛游”！

图片来源自giphy

然而，什么是跳岛游呢？简单来说就是在多个岛屿之间游玩，虽然现如今有不少旅行社会有这种跳岛游项目，但是游玩的路线比较单一，所以不如自行选择岛屿来游玩。而这其中比较不错的岛屿有很多。

[斯米兰群岛]

斯米兰群岛 图片来源自Finding the Universe

这个岛可以说是非常的任性，每年只有11月到次年4月开放，其他的时间为了维护生态所以拒绝迎客。但如果有机会来到这里你就会知道什么是真正的海岛体验。

潜水 图片来源自pinterest

上岛之后可以跟船前往海中央，体验潜水带来的乐趣。在这里你可以看到各种水下鱼类，如果幸运的话还可以看到海龟呢！

Tips

地址：Phang Nga，Thailand

[苏林群岛]

苏林群岛 图片来源自Fener Adventures - Travel Blog

先比较与前者，苏林群岛更加的小众。这座岛在斯米兰群岛的北边，到现在这座岛也很少会出现在你的朋友圈中，因为开发的比较晚。

苏林群岛 图片来源自Tommy Schultz Travel and Underwater Photography

如果说你在斯米兰群岛潜水就觉得已经很神奇了，那么在苏林群岛你会觉得更加不可思议。因为这里的海水十分清澈，随随便便就可以看到几十米的地方，所以一些喜欢潜水的发烧友会经常来此地。

Tips

地址：Mu Ko Surin National Park， Surin Islands

[蜜月岛]

蜜月岛 图片来源自dbestpromos.info

这座岛之前是私人岛屿，直到2014年才对外开放，然而，时至今日这里每天只能登陆200位游客，可见对这里的生态保护是多么的严格。跟它的名字一样，这里非常适合情侣前来，租一条船享受二人世界实在很惬意。

海豚 图片来源自thephuketnews.com

大概正是因为如此严苛的保护措施，所以这里成了普吉唯一的海豚保护区，来到这里租船出海有80%的机率可以看到海豚。

Tips

地址：Ko Mai Thon， Phuket

[普吉岛]

普吉岛 图片来源自phuketon.com

除了上述说到的那些小众岛屿之外，普吉岛是你肯定不能错过的地方。然而，玩腻了的潜水、冲浪又或是逛景点？那么还能在普吉岛玩什么呢？

泰拳 图片来源自Michaela

倒是可以到岛上的泰拳馆玩一玩。相比于那些三俗的人妖表演，看一场泰拳文化才是真正体验泰国文化的方式，所以来看看激烈的泰拳比赛就会很不错。然而，光看怎么能过瘾，倒是可以在馆内找个教练来教你两招，可以防身哦！

Tips

推荐地：班各拉泰拳馆

地址：198/4 Ratautit Road， Patong Beach， Amphur Kathu， Phuket， 83150 Thailand

好了，看过了这些之后有没有燃起你想要旅行的心呢？翻翻日历利用最近的假期就去趟普吉岛吧！