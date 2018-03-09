日本关西赏樱之旅 收藏好这一篇就够了

导语：这几天，全国各地还在冬天的尾巴里乍暖还寒，然而再冷的天，也阻止不了大家对春色的憧憬，说到春景，绝对是少不了日本的樱花，不知从什么时候开始，去日本赏樱花也成了国人的春游“标配”正值花期的樱花大片相连，如云似雾，任谁都愿意专程飞一趟去感受那漫天唯美吧。三月在日本的别称为夜樱或者弥生，可见日本人对樱花季也是有一种别样情怀的。（来源：YOKA时尚网）

花间，图片来源于castlefinearts.com。

总听说日本有一个习俗叫做“花见”，以前不明白“花见”是做什么的，去了大阪城公园，见到在护城河边的樱花树下，席地而坐的日本人，身旁摆着各色便当，或是三五知己喝酒聊天，也有一家老小的家庭聚会，这就是日本的“花见”。

而充满古风古韵的关西地区，则是格调君最喜欢的赏樱胜地。每年的3月底4月初，正是关西的赏樱季，樱花多得数不胜数，触手可及，感受到樱花绽放的短暂与极致之美。

日本Qnews网站公布了2018年的樱花开花预测，就让我们先睹为快，提前准备好樱花之旅吧！

樱花时间表，图片来源于Qnews网站。

大阪

最佳观赏时间：3月下旬-4月中旬

樱花品种：染井吉野樱、关山樱等

最佳观赏地点：

1）大阪城公园 天守阁

天守阁，图片来源于sunday chapter。

约4300棵樱树围绕着大阪城一齐开放，最佳赏樱位置是天守阁的八层瞭望台，既可远眺大阪市容，更可将大阪城的绚烂樱花尽收眼底。天守阁西边的丸庭园栽种着600多棵以染井吉野为主的樱花，每年4月上旬会举办“观樱之夜”。

[花期]3月下旬—4月上旬

[地址]大阪市中央区大阪城1番1号

[交通]JR大阪环行线“大阪城公园站”“森宫站”徒步约15~20分钟

2）大阪府造币局樱花通道

大阪府造币局内的樱花有关山、普贤象、松月、红手球、芝山、黄樱、杨贵妃等约120个品种、370株之多。每年4月中旬左右，都会配合该年度樱花的开花时间，将南门（天满桥一侧）至北门（樱桥一侧）全长560米的通道对外开放1周。

[花期]4月中旬

[地址]大阪府大阪市北区天满1-1-79

[交通]JR大阪环行线‘樱宫站’出站步行15分钟

大阪 四天王寺

四天王寺是593年由圣德太子所建立的日本佛教最早的寺院，因此它也是日本最古老的官家寺院。它不仅仅作为佛界守护、镇护国家的寺院而成为政治外交的中枢，而且还是美术工艺产业等日本文化的发源地。寺内的本坊庭园是典型的日式庭院，加之游人稀少，更能让人体味到日式庭院的幽静之美。适合不喜欢人太多的伙伴游玩~

京都、奈良

最佳观赏时间：3月下旬-4月中下旬

樱花品种：垂枝樱、城山樱、御室樱等

京都 处处都是赏樱之地

进入赏樱季以后，京都整座城都成了粉红色的海洋，京都也是日本著名的古都，各类名胜古迹数不胜数，而此时的樱花点缀其中，使这座古城也拥有了粉粉的少女心。京都岚山风景区的竹林与樱花相遇，格外翠绿欲滴，伏见稻荷大社在樱花的映衬下也散发别样光彩……无论在京都的哪个景点，都可以闲看花飞花落。

樱花季，图片来源于sunday chapter。

最佳观赏地点：

1）京都清水寺

一到春天，宏伟的清水寺被1000多棵盛放的樱花树包围，仿佛陷入粉色的云海之中，到了夜晚，全部灯火亮起，将夜色中的清水寺点缀地如梦似幻。

[花期]3月下旬至4月上旬（可夜观）

[地址]京都府京都市东山区清水1-294

[交通]JR“京都”站转乘市营巴士206系统在“清水道”站下车，徒歩约10分钟；京阪电铁“五条坂”站下车徒歩约20分钟

樱花季，图片来源于sunday chapter。

2）京都圆山公园

京都最有名的赏樱花景区，成片的“垂枝樱”足有200多年树龄，是樱花中的珍贵品种。“坻园夜樱”是赏花时节的压轴戏，公园也因此被定为国家级名胜。

[花期]3月下旬-4月下旬

[地址]京都府京都市东山区八坡圆山、京都府京都市左京区

[交通]在JR京都站乘巴士约15分钟

樱花季，图片来源于sunday chapter。

3）奈良县吉野山

日本最具代表性的赏樱胜地。因据说城山樱是神灵寄居的树，因此数量逐渐丰富起来。以城山樱为主，约3万株樱花树开满漫山遍野，从山麓到山顶樱花渐次开放， “一目千株”。山里还有可以泡温泉的日式旅馆。

[花期]4月上旬—中旬（可夜观）

[地址]奈良县吉野郡吉野町

[交通]从近鉄吉野线“阿倍野桥”站到“近鉄吉野”站，再换乘空中吊车到“吉野山”站

如果你还想了解其他地方的赏樱时间，可以参考官方的赏樱时间表：

http://sakura.weathermap.jp/

温馨提示

1、樱花季最美的时候是满开之时 推荐大家到 さくら開花予想2017去查看预测。记得从开花预想日切换到满开预想日才更准确。

2、樱花季尽量去冷门的地方。因为樱花花期非常短暂，所以对日本人来说也是非常难得的日子，外国游客也大量慕名而来，简直是People mountain people sea。一般樱花树下人多到你想哭，所以尽量避免最热门的樱花圣地。