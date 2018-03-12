为城市中产量身打造的东南亚潜水地图

导语：常常有人问我去哪里考证，去哪里潜水。其实潜点介绍的资料网上很多，但没有最好的潜点，只有最适合的潜点，而每个人的需求都不一样——有人爱热闹，有人爱清静，有人爱吃海鲜，有人除了潜水还要玩玩别的，有人除了潜水什么都不关心，有人精打细算紧捂钱包，有人就要吃好住好，有人信心不足，希望有一对一教学和导潜……（来源：雅趣）

你去或不去，鱼就在哪里，你需要考虑的是时间和交通成本、旅行预算、潜水经验、语言条件、当地治安等，以及自己对一次旅行的期待。这些，比知道某个潜点“好不好”更重要。

本文对比了🇹🇭 泰国、🇲🇾马来西亚、🇵🇭菲律宾、🇮🇩印尼四个东南亚国家主要潜点的优劣，简单概括：

要省钱，去淘岛；

要适中，去马来西亚和菲律宾；

要顶级体验，去印尼。

为什么好的潜点都在东南亚？

有些人总觉得，东南亚很 LOW，咱有钱任性，就要去更高大上的地方，大溪地，夏威夷，斐济，毛里求斯，塞班，巴哈马……如果你追求奢华度假feel，尽管去。

然而，如果你最在乎的是潜水，我可以告诉你，海底世界的含金量跟陆地度假村的标价并不成正比。

潜点的硬指标之一是物种多样性。

通俗说就是能看到很丰富的海洋生物，生物品种多，每一种生物的类别多，其中以珊瑚和鱼类品种为代表。

珊瑚需要在温暖健康的水域成长，鱼类生存需要食物，洋流带来浮游物，养活食物链低端的生物，也带来鲨鱼这样的顶级猎食者。

菲律宾、马来西亚、印尼、巴布亚新几内亚、东帝汶和所罗门群岛之间的海域被称为“珊瑚大三角”，是全球海洋物种多样性的中心，也叫“海里的亚马逊”，面积达570万平方公里（可怜大堡礁被排挤在外）。

珊瑚大三角

而有另外一些潜点，物种多样性不如东南亚，珊瑚稀稀落落，一片海底沙漠，却有很突出的亮点，比如说洞穴、沉船、大翅鲸、锤头鲨、沙丁鱼……随着你“蓝色鸦片”的毒瘾越来越深，你可能会转向这些潜点，万里奔波，转N趟国际航班，只为了看某一种鱼，还不一定能看到。这种瘾，谁染上了谁懂。

1 | 泰国 淘岛

最便宜的潜水工厂

难度：★

优点：几乎是全世界考证最便宜的地方

缺点：海洋环境不佳，学员较多，教学不够细致

提醒：请谨慎选择潜店，确保教练和学生比例不超过1：4

交通：直飞曼谷后转车船联运，或飞素叻他尼（Surat Thani）或苏梅后乘船前往

华语潜店或教练：有

在东南亚，如果你问十个潜水员在哪里考的潜水证，也许有五个会回答：淘岛（Koh Tao）。没有人能说清淘岛上有多少家潜水学校、一年培养出多少名潜水员，只能给她一个响亮的外号——“潜水工厂”。

“潜水工厂”的流水线从曼谷就开始运作了。在著名的背包客大本营考山路上，走进一家潜店办公室，花5分钟时间，你就能预订到含曼谷到淘岛车船联票、淘岛度假村住宿及潜水课程的套餐。接下来的几天，除了吃饭、睡觉和潜水，什么都不用你操心了。

虽然紧挨着游人如织的苏梅岛（Koh Samui）和以满月派对著称的帕岸岛（Koh Pha Ngan），淘岛却往往被非潜水者忽略。这里有丝毫不逊色于苏梅和帕岸的悠长细白沙滩，沙滩上游人寥寥，人们不在泳池里学习潜水技巧，就在去往潜点的船上，或者已经在海里潜游。

2008年我在淘岛上OW平静水域课

从淘岛走出的潜水员很快会发现，淘岛的海底实在说不上惊艳，珊瑚礁并不壮观，鱼类也不算丰富。

淘岛最大的优势是便宜。

就拿OW（Open Water Diver，开放水域潜水员）课程来说，4天的套餐仅人民币2000元左右，比三亚便宜近半，也比东南亚其它地方便宜得多。更何况，不少课程都安排在泳池进行，海里美不美又有什么关系呢？在淘岛考证，在别处休闲潜水（Fun Dive），是最经济的选择。“毕业”之后，到苏梅开摩托车环岛游，到帕岸参加疯狂的海滩电音派对，就是一个完美假日。

当然，基于淘岛的流水线性质，教练能保证的是合格、规范，但未必能教给你规定动作以外的东西，比如说他从多年实践中总结出的潜水经验和潜水观念。如果你有更充裕的预算，在其他人少的潜店跟有10年以上教龄的教练进行一对一教学，收获将是无价的。

2 | 马来西亚诗巴丹

上帝的水族箱

难度 ：★★★

：★★★ 优点 ：海洋环境佳，鱼类丰富，大型鱼群尤其多

：海洋环境佳，鱼类丰富，大型鱼群尤其多 缺点 ：潜水限制较多，沙巴绑架事件频发

：潜水限制较多，沙巴绑架事件频发 提醒 ：须提前至少一个月预订

：须提前至少一个月预订 交通 ：从广州或香港直飞沙巴洲首府亚庇（Kota Kinabalu）后转车前往，或从吉隆坡转机至斗湖（Tawau）

：从广州或香港直飞沙巴洲首府亚庇（Kota Kinabalu）后转车前往，或从吉隆坡转机至斗湖（Tawau） 华语潜店或教练：有

对于地球上非常美丽的地方，人们喜欢用“上帝的XXX”来赞美，比如说“上帝的自留地”、“上帝的后花园”。至于“上帝的水族箱”，这个美誉属于马来西亚沙巴洲的小岛诗巴丹（Sipadan）。

诗巴丹一景

诗巴丹是从海底“长”出的竹笋状海岛，游出仅5米左右的浅滩，海水陡然从浅蓝变深蓝，600米深的峭壁和遮天蔽日的鱼群出现在眼前，从海龟到海狼、隆头莺哥、白鳍鲨都是寻常风景。

在海狼风暴点（Barracuda point），成千上万条海狼聚成飓风眼状迅速移动，蔚为壮观，游着游着，你甚至发现自己进入了“飓风眼”中心。

著名景点海狼风暴点 ©️国家地理

淘岛的缺点，就是诗巴丹的优点，反之亦然。

由于诗巴丹实行限额潜水制度，每日仅发放120张潜水许可证，这里的潜水价格也比东南亚各地高不少。

你需要至少提前一个月向当地潜店预订，不仅如此，岛上不允许居住，你必须在周边小岛潜3天以上，才能获得1次进入诗巴丹的机会，想要去两次，就得潜6天。另外，由于海水深达600米，常有洋流，不适合新手前往。

作为前往诗巴丹的落脚点，小镇仙本那（Semporna）已发展成马来西亚的淘岛，价格比淘岛贵，还没有悠长白沙滩，但依然深受中国考证潜水员的欢迎，也同样有学员多、教学质量参差的隐患。仙本那附近小岛马布（Mabul）则以微距潜水为主。

3 | 菲律宾宿雾

潜水地点多且密集

难度 ：★★

：★★ 优点 ：潜点密集，行程丰富，海底景致佳

：潜点密集，行程丰富，海底景致佳 缺点 ：游客较多，对海洋的保护意识逊于诗巴丹

：游客较多，对海洋的保护意识逊于诗巴丹 提醒 ：行程不宜安排得太紧张，在多个潜点间奔波不如精选一两个地方潜个够

：行程不宜安排得太紧张，在多个潜点间奔波不如精选一两个地方潜个够 交通 ：可从香港直飞宿雾市，或经马尼拉转机至宿雾、薄荷岛上机场塔比拉兰（Tagbilaran）或杜马盖地

：可从香港直飞宿雾市，或经马尼拉转机至宿雾、薄荷岛上机场塔比拉兰（Tagbilaran）或杜马盖地 华语潜店或教练：有

就旅行度假而言，我喜欢泰国胜于菲律宾，前者更干净有序，除了海岛观光，文化、美食、购物也精彩纷呈。

但自从迷上潜水，我护照上的菲律宾签证数量已经迅速超过了泰国。作为拥有超过7000个海岛的群岛国家，菲律宾的世界级潜点数目远远多于泰国和马来西亚，想要从容地把这些潜点都潜个遍，至少得一两个月。

宿雾省（Cebu）

宿雾省（Cebu）

位于米沙鄢群岛中心位置的宿雾省（Cebu）是菲律宾潜点最密集的区域，167个小岛中有不少一流潜点。在这里，你可以来一次“跳岛”潜水，花上几个星期，挨个拜访这些潜点，拜访海里的美丽生物。

薄荷岛（Bohol）

与宿雾岛隔宿雾海峡相望的薄荷岛（Bohol）是菲律宾仅次于长滩（Boracay）的热门海滨度假地，除了巧克力山风光和世界上最小的猴子眼睛猴，薄荷周边的潜点也值得流连。

Alona Beach被菲律宾官方誉为“下一个长滩”，以此美丽海滩为据点，你可以前往邦劳（Panglao）、卡毕佬（Cabilao）、巴里卡萨（Balicasag）乃至杜马盖地（Dumaguete）的阿波（Apo）。巴里卡萨的“黑森林”（Black Forest）因大片黑色珊瑚而得名，“天堂”（Heaven）则拥有许多像大教堂一样的景致，在别处并不常见。

若是运气极好，你能在卡毕佬或巴里卡萨碰上锤头鲨（Hammerhead Shark），这种鲨鱼的头部向两侧突出如古代女子发髻，因此又名“双髻鲨”、“丫鬟鲨”，而它们的眼睛也分别长在两边“发髻”顶端，视野开阔。

锤头鲨

马拉帕斯加（Malapascua）

宿雾岛东北面的马拉帕斯加（Malapascua）被潜水员们取其谐音，亲昵地称为“妈妈拍丝瓜”。这里的海底景致不逊于巴里卡萨，尤以尾巴占体长达1/3的长尾鲨（Thresher Sharks）著称。比起薄荷，“妈妈拍丝瓜”要宁静得多，适合只想安心过个吃饭、睡觉、潜水简单假期的人们。

墨宝（Moalboal）

宿雾岛西南的墨宝（Moalboal）曾以遮天蔽日的沙丁鱼风暴著称，2011年地震后，大队沙丁鱼搬家，据说这两年又回来了。

长尾鲨

4 | 菲律宾科隆

沉船博物馆

难度 ：★★★

：★★★ 优点 ：沉船数量多，深度浅，适合休闲潜水

：沉船数量多，深度浅，适合休闲潜水 缺点 ：镇上基础设施较差，没有海滩和豪华度假村，经常停电

：镇上基础设施较差，没有海滩和豪华度假村，经常停电 提醒 ：岛上ATM有时会罢工，记得带足现金

：岛上ATM有时会罢工，记得带足现金 交通 ：距离科隆最近的机场在布桑加岛（Busuanga）上，可从马尼拉或宿雾转机前往，从爱昵岛前往则须坐长达8小时的螃蟹船

：距离科隆最近的机场在布桑加岛（Busuanga）上，可从马尼拉或宿雾转机前往，从爱昵岛前往则须坐长达8小时的螃蟹船 华语潜店或教练：有

科隆？德国那个科隆么？非也。

说起这个小镇的所在地巴拉望省（Palawan），有些人会猛然醒悟——哦，爱昵岛（El Nido）就在那里。

是的，巴拉望群岛被菲律宾旅游局誉为“菲律宾最后的秘境”，更为游人熟知的地点是爱昵岛和首府所在地公主港（Puerto Princesa），科隆（Coron）尚藏在深闺，安静等待着潜水员前来探索水下的十余条沉船。

1944年9月24日，停泊在科隆湾的日本舰队遭遇美国空军偷袭，至少9艘军舰和商船，此外还有几艘不同时间沉没的商船和渔船。由于此地沉船大多位于水深10米-40米处，终年海水温暖、洋流微弱，大部分沉船保持着较完整的外形结构，内部坍塌也不多，使得科隆成为世界知名的沉船潜水胜地。

其中，唯一一艘战舰秋津洲号（Akisushima）长118米，拥有巨型起重机、电报发射塔和炮台，令人叹为观止。而运油船 Okikawa Maru 长达160米，为科隆沉船之首。

早在上世纪90年代，科隆就已出现潜水店。

如今的科隆俨然一个沉船主题小镇，潜水店数目不亚于饭店和旅馆，街上处处可见沉船模型和沉船手绘画。是的，沉船是这里最大的话题，不感兴趣或有幽闭恐惧症的人弃之如履，热爱历史和挑战自我的人则爱之若狂。较之同样拥有多艘沉船的苏比克湾（Subic），科隆湾的海水能见度更高，而苏比克有不少沉船深度超过40米的休闲潜水极限，更适合技术潜水员前往。

其它潜点：

除了宿雾周边和科隆，菲律宾值得体验的潜点还有很多。海豚湾（即波塞罗拉，Puerto Galera）较为中国潜水员熟悉，阿尼洛（Anilao）以小生物著称，图巴塔哈国家公园（Tubbataha）多大型动物，适合船宿。

6 | 印尼巴厘岛

追寻翻车鱼

难度 ：★★★★

：★★★★ 优点 ：潜点丰富且各具特色，潜水与旅行度假两全其美

：潜点丰富且各具特色，潜水与旅行度假两全其美 缺点 ：奴撒帕尼达洋流强，冬季水温低，潜水员多

：奴撒帕尼达洋流强，冬季水温低，潜水员多 交通 ：从香港直飞，或经吉隆坡、雅加达转机前往

：从香港直飞，或经吉隆坡、雅加达转机前往 华语潜店或教练：有

自从巴厘岛进入国人视野以来，人们往往把她与“蜜月旅行”联系在一起，而忽略了她原来也是个潜水胜地。

巴厘岛的潜点相当多，也各具亮点。图兰本（Tulamben）有著名的二战美国货轮自由号（Liberity），深达65米的峭壁上各种珊瑚令人眼花撩乱。秘密海湾（Secret Bay）顾名思义，人迹罕至，在沙地寻找袖珍动物的体验能与蓝碧媲美。

但奴撒帕尼达（Nusa Pedida）才是巴厘岛的王牌潜点，这里聚集了翻车鱼（Mola Mola）、魔鬼鱼（Manta）、白鳍鲨（White Tip Shark）、鹰鳐（Eagle Ray）等诸多大型海洋生物，而且洋流强、海浪大，潜水体验非常刺激。

翻车鱼是已知体型最大的硬骨鱼，翼展近3米，体重能达到3000镑。它的繁殖和洄游至今仍是个迷，巴厘岛是亚洲少数能固定见到其踪迹的地方，有许多潜水员专奔着它而来。

翻车鱼在当地冬季也就是8-10月才出来活动，届时水温只有20度左右，相当寒冷。但你若能幸运看到翻车鱼浮出水面做日光浴，并让天使鱼、清洁虾等“清洁工”为它清洁皮肤上的寄生虫和牙缝里的残屑，那将是毕生难忘的经历。魔鬼鱼的出现没有特别的季节性，但它喜欢冷水，所以看翻车鱼的季节也有很大机率能看到魔鬼鱼。

潜水之余，可以享受巴厘岛海滩和稻田风光，体会独特的印度教文化，欣赏创意手工艺品。就旅行体验的丰富多样而言，巴厘岛远胜于普吉、苏梅、薄荷等东南亚热门度假地。

7 | 印尼蓝碧

垃圾里寻宝

难度 ：★★

：★★ 优点 ：人少清净，风平浪静，还能顺便潜布纳肯

：人少清净，风平浪静，还能顺便潜布纳肯 缺点 ：交通成本高，中转费时

：交通成本高，中转费时 交通 ：国内没有直飞航班，须经新加坡或雅加达转机，广州出发的往返机票价格约3000元

：国内没有直飞航班，须经新加坡或雅加达转机，广州出发的往返机票价格约3000元 华语潜店或教练：暂无

与巴厘岛相反，北苏拉维西省省会美娜多（Manado，又名万鸦老）的名字对大部分人来说是陌生的。其实，这里早在16世纪就成为荷兰的第一个海外殖民地，欧洲风情浓郁，岛上丰富的丁香与豆蔻等香料更带给它“香料之岛”的美誉。

北苏拉维西位于亚洲与大洋洲的交汇点，海洋生态多样，拥有三大海洋国家公园自然生态保护区：布纳肯（Bunaken）、曼卡（Bangka）和蓝碧（Lembeh）。其中蓝碧是美娜多的明星潜点，在这里潜水就像是在垃圾里寻宝，英文叫做 Muck Diving。

不像其它著名潜点一样有绚烂的珊瑚礁、令人目瞪口呆的大鱼、遮天蔽日的鱼群，蓝碧的海底平平无奇，甚至还有些许垃圾。但就在这令人失望的外表下，藏着许多容易被忽略的小生物，你需要一个有火眼金睛、对此地了如指掌的潜导，才能在泥沙里找到宝贝，微距摄影发烧友把这里视为天堂。

宝贝有啥？最讨人喜欢的是豆丁海马（Pygmy Seahorse），这种小生灵身长仅1厘米左右，还善于伪装，隐秘栖身在海扇珊瑚里，在别的地方也许难得一见，这里却命中率很高。

蓝碧海峡位于北苏拉威西和蓝碧岛之间，来自苏拉威西的火山灰沉淀下来，为海底生物提供了丰富的营养，蓝碧岛又阻挡了风浪，在这里潜水无需像在巴厘岛一样惊心动魄。但中性浮力控制不好的潜水员容易踢起海底淤泥、阻碍视线。而布纳肯拥有高300米、长2公里的海底断崖彩色珊瑚墙，能见度达30-40米，也是个不容错过的潜点。

蓝碧与巴厘岛，也恰是优劣互补的一对。前往美娜多须转机，交通成本高，但洋流弱、水温高，而且游客和潜水员都比巴厘岛少得多，没有拥挤排队之苦。选巴厘岛还是美娜多，颇需要一番纠结，当然最美好的方案是——两个都去。