等了6年 这个全上海最好看的露台终于对外开放了

导语：那幢2012年底一别，记载了几代上海人记忆的灰色钟楼，历经6年的修缮和维护，这次带着崭新的上海市历史博物馆和俯瞰上海最美的露台，终于要再一次对外开放了！正式开放日就在3月26日！（来源：大城小店）

从1933年起就开放的跑马会大楼再到马上要开放的上海市历史博物馆，这幢充满了古典主义8层高的老楼记载了好几代人的回忆。

要是你刚好认识上海的爷叔，他一定会骄傲的告诉你，去跑马会看赛马和坐在风光无限的露台喝咖啡可是那个时代最时髦的玩法。

神秘的是，虽然经过了几个改朝换代，但是别有洞天的楼内一直有着一家隐藏的西餐厅，陪伴着大楼十几年的时间。

随着大楼的再一次开放，这家有着最棒自拍位置的餐厅也变得更加网红了，还没正式开业就已经有好几个朋友跟我说要去那里打卡和拍照了。

于是趁着正式开业（被挤爆）前，我赶紧联系了餐厅来了一个提前探店，除了吃到了最棒的西餐外，这里的每一个角落也都让我感受到了时间带给这里的奇妙的变化。

上海看夜景地段最好的西餐厅

“阿拉阳光房里的下午茶很有名的，夏天的时候，大家逛完美术馆就会走到楼上看看钟楼、吹吹风再吃一点西餐。”

“要是到了晚上，所有的灯和钟塔都亮起来时，那个夜景老灵光个！” Roof 餐厅的负责人Yang 眉飞色舞的说道。

那个时候， Roof 还叫作 Kathleen‘s 5，大家都会坐在透明的玻璃房里吃饭聊天，而外面则是一个活动大厅，就像酒店的宴会厅一样，看上去方方正正的。

每一次，只要登上这栋充满历史感的老楼，当你站在露台前眺望，从上海大剧院到国际饭店，再到星光闪闪的南京西路，你都可以360度拍出市中心最美的景色。

在 Yang 的记忆里，当这里还是美术馆的时候，他就来玩过：“大概过了10多年的样子，因为世博会的关系，2012年，美术馆就搬到中国馆去了，这个楼也就空了。

“直到16年的夏天，上海市历史博物馆要搬过来，一装修就装修了一年半。我们的玻璃房也是在那个时候跟着一起拆掉了。” 说着说着 Yang 的脸上露出了回忆过去的眼神。

再后来 Kathleen‘s 5 也改名成了 Roof 325，店内的装修也发生了巨大的变化 。

可以拍出摩登又复古的用餐环境

相比起过去开放式的用餐环境，重新装修过后故意做旧的 Roof 餐厅显得更加 Chic 和摩登。

走在具有百年历史的大楼里，每一个拐角好像都在告诉你过去的故事。

沿着盘旋的楼梯走上来，还是熟悉的露台和钟楼，店内每一个角落都想拿起手机来拍拍拍。

以石柱为框架的空间里摆着小巧的餐桌，所有的用餐区域都用了藤编的竹椅，连地面也是时髦的黑白方砖。

要是抬头往上面看，还能看到复古的黄铜吊扇，就像以前家里用的那样。

Yang 说：“因为我们想要呈现出历史建筑最原始的样子，所以我们尽量保留了原来的格局，你会看到这里的拱门和挑高的屋顶都还是30年代时保留到现在的，我们一直都没有变动过。”

在百年历史的老楼里吃最时髦的菜

我们一共点了2个午间套餐，每个套餐的价格竟然跟以前还是一模一样，还是168元3道菜。

Roof 的 Chef 是来自澳洲的华裔，最擅长的是呈现没有过分添加的料理，这里所有的酱汁都是自己做自己打，菜也都用最新鲜的食材来做。

前菜薄片澳洲西冷色拉是2个小小牛肉卷里，加了蒜蓉、香料和蛋黄酱，吃上去咸味适中，牛肉原始的香气就很浓郁。

烟熏鸭胸则用了 鸭胸肉、鹅肝慕斯和糖渍过的金桔等，五颜六色的一盘，样子甚是好看。鹅肝慕斯口感细腻，你还能吃到酱过甜甜的樱桃和核桃。

主菜香烤海鲈鱼是我吃下来最喜欢的一道，鲈鱼煎的很嫩再配上薄荷酸奶油酱，口感清爽还带着薄荷独有的清香。

扒猪肋排则烤的中规中矩，肉欲十足，青苹果的酸甜感刚好中和了肉的厚重感。

最后的2道甜品，我最想推荐的是柑曼怡酥芙蕾，因为需要现烤15分钟，所以舒芙蕾的蛋香味很浓郁，往里面挖几口，你还会吃到橙子味的酒混合了香草酱。

即将营业的上海市历史博物馆

因为目前历史博物馆还没有彻底开放，要是想来体验的话，3月10号会有一个试开放日，早一点来逛完还可以在 Roof 餐厅吃饭。（趁它还没有被挤爆前。）

2012年的最后一天，上海美术馆就此落幕，有多少人与恋人逛美术馆的回忆就在伴随着机器运作的声响中都留在了这里。

虽然美术馆搬走之后少了一点艺术气息，但随着上海市历史博物馆的搬入，与之而来的却是更加厚重的历史感。

但是现在的博物馆也会增加了专门卖文创类区域，也可以坐在里面喝喝咖啡拍拍照。

马上开放的博物馆分为了参观区域和纪念品区域，主体的楼又分为了：“序厅”、“古代上海”和“近代上海”3个区域。

在展厅里，你会看到上海各个时期的历史发展和重大历史事件的变化，想要全面了解还可以看厅内播放的短片《上海简史》。

最后还有一个小 Tips ，要是想更好的参观和了解历史岁月的变迁，可以跟着馆内的讲解员参观哦，他们都会给你一一介绍的。

不要以为这个地方只适合参观，其实走在光影斑驳的回廊里，把这些充满了故事感的建筑作为拍照的背景，比起去那些装修的像一个模板的网红店反而要更加特别和有趣呢。

Roof 325 Restaurant & Bar

地址： 南京西路325号上海市历史博物馆5楼

电话： 021-63270767

营业时间：周一至周五 午市 11：30-14：30 下午茶 14：30-17：30 晚市 17：30-23：00