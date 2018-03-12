Follow流行色 2018要去这些旅行地打卡！

导语：2018秋冬国际时装周正如火如荼的进行着，又掀起了新的时尚风向标。然而，不光是穿衣打扮哦，这股时髦风还刮到了世界各地，快来看看这些被2018流行色填满的旅行地吧，不去打卡简直就太对不起自己了！（来源：YOKA时尚网）

流行色① 娇艳粉

左起：Lucio Vanotti、Max Mara、Burberry、NATASHA ZINKO

在这次时装周T台上，可以看到很多粉色系Look，娇艳而又略带俏皮感，给人一种充满阳光的活力。而这一抹娇艳粉同样也将旅行地装点的格外绚丽唯美。

[阿鲁巴岛火烈鸟]

阿鲁巴岛火烈鸟 图片来源自vx.nl

被娇艳粉所渲染的就是这里，加勒比海阿鲁巴岛的火烈鸟。粉色如同烈火般的羽毛让看群火烈鸟看上去格外高傲，所以想要走进它们并不容易，但凡惹到它们这群鸟就会用嘴戳你，尽管如此还是有不少游客想近距离拍照。

阿鲁巴岛火烈鸟 图片来源自instagram.com

话说这群粉嘟嘟的火烈鸟并不是阿鲁巴岛的“特产”，而是属于Renaissance Aruba Resort酒店私人所有。这里一般只对住客开放，非主客想要上岛需要100美金船票或购买岛上Spa。

Renaissance Aruba Resort酒店 图片来源自tuchmanbeachesguide.com

你以为只是简单的被这群火烈鸟吸引才入住这里？当然不，这家酒店确实也有过人的魅力所在。这间酒店不单有客房以及SPA中心，还有赌场，酒店内设有一间大型健身中心和一条慢跑道，还设有三个美丽的游泳池，并提供水肺潜水和皮划艇活动，让你在这里不会感觉无聊。

Renaissance Aruba Resort酒店餐厅 图片来源自jetsetter.com

Mangrove Beach Bar酒吧 图片来源自hotelhc.worldhotelfinder.com

酒店内拥有8个餐厅，提供不同口味的各国美食。如果你有幸预订这里入住，那么建议你最好每一餐都更换一间餐厅，这样才能保证你体验全这里的美食享受。另外，每天傍晚时分Mangrove Beach Bar酒吧就会开放，来这里喝一杯放松下心情也不错。

Renaissance Aruba Resort酒店婚礼 图片来源自meetingsimagined.com

另外，还有不少人会选择在这里举办婚礼。原因很简单，除了蓝天碧海之外，这里的火烈鸟更是让整个婚礼变得更加有意义的关键。不过除了火烈鸟很少见之外，更重要的原因是因为它所带来的美好寓意。

火烈鸟爱情的象征 图片来源自ibtimes.com

要知道高贵冷艳总是与世无争样子的火烈鸟代表着爱情的忠贞，正是因为这样的寓意所以很多的新人甚至会选择让火烈鸟作为证婚人，以此来圆许多女人的少女梦。

火烈鸟合影 图片来源自instagram.com

另外再告诉你个小秘密，如果你想让火烈鸟配合你合影，那么就到酒店沙滩旁找寻类似糖果机的机器，花25美分领取一小把鸟食，为了吃的这群火烈鸟会极力配合的。看到这儿，还要补充一句，因为担心熊孩子会惹毛火烈鸟，所以这座岛只有满18岁才能入内哦！

Tips

地址：L.G。 Smith Boulevard 82

价格：1892元/晚

流行色② 烈焰红

左起：Moschino、Aniye By、Gucci、Daizy Shely

红色也是今年T台上比较常见的流行色之一，无论是浓烈的大红色，还是沉稳低调的深红色，如此具有视觉冲击力的色彩总会抓牢人的眼球，同样，拥有烈焰红的旅行地也有如此强大的魅力。

[西班牙La Muralla Roja]

西班牙La Muralla Roja 图片来源自Casa de Valentina

在西班牙语当中La Muralla Roja的意思是“红墙”，这里早在1968年就已开始建造，设计师卡多·波菲尔从阿拉伯和地中海建筑当中找寻灵感从而建造出了这里。建筑外墙从外到里呈现砖红、粉红、天蓝、靛蓝和蓝紫色，看上去格外梦幻。

《纪念碑谷》游戏 图片来源自Yatzer

如果你玩过app《纪念碑谷》的话，相信对这里应该不会陌生。在2014年曾大火的游戏《纪念碑谷》就是以这里作为原型设计的。

西班牙La Muralla Roja 图片来源自scontent-b-fra.xx.fbcdn.net

之所以你会对这里比较陌生其实并不怪你。随便翻看旅行论坛都很少有这里的介绍或是旅行攻略，可见这里是还没被游客踏烂的唯美仙境。说到La Muralla Roja红墙，其实它位于卡尔佩的小镇，这个小镇沿着西班牙的东海岸，从巴塞罗那、巴伦西亚一路南下便可以到达。

西班牙La Muralla Roja 图片来源自mixedgrill.nl

如果你光看房子的外形，很难想象出这是很早之前建造的，因为整体造型都充满了简约现代风格。另外，不要以为这里就是简单的楼梯搭楼梯的破楼而已，集合着住宅区拥有的50间公寓以及庭院、日光浴室、泳池等，这里还是一间很独特的公寓。

参观La Muralla Roja 图片来源自instagram.com

想要进入这里通常有两种选择，一则就是预定这里的民宿，入住其中自然就可以顺带观赏下这里的建筑设计了，另一种则是联系大楼物业申请参观，不过这样的参观需要交纳1500欧元的费用，而且每次只能容纳21人。

La Muralla Roja民宿 图片来源自airbnb

相对来说，入住这里的民宿会划算很多。这里有很多的民宿可以供你挑选，每一家都有自己独特的装修风格，你可以在预订前好好挑选一下。这里民宿每晚的价格约为700元左右，住一晚就可以逛完整个红墙了。

[推荐民宿]搜索关键字：Muralla Roja

价格：751元/晚

Muralla Roja 图片来源自airbnb

之所以推荐这家民宿，主要是因为室内设计比较简约大方，而且看上去很有家的温馨感，整体舒适干净，虽然不比奢华酒店但却很有自己独特的味道。

Muralla Roja 图片来源自airbnb

墙面保持了与建筑物外墙一样的色系，让你走进民宿就好像已经融入到了这个极具特色的建筑物当中。

Tips

地址：Partida Manzanera， 3， 03710 ，Calp， Alicante， Spain

流行色③ 高雅白

左起：Ports 1961、Fendi、Giada、Gucci

白色一直以来都是百搭色系，所以也是时尚搭配的首选之一，优雅的白色在穿着搭配上很容易营造出高级感，而拥有这同样纯洁的色彩的旅行地也能很美。

[土耳其棉花堡]

土耳其棉花堡 图片来源自BuzzFeed Partner

棉花堡位于土耳其Denizli市的西南部，听着名字就充满了可爱的感觉，但当你走进这里的时候会发现在这里找不到什么可爱的感觉，反而能有些性冷淡风格的踪迹。

土耳其棉花堡 图片来源自matadornetwork.com

之所以会有这样的名字其实跟这里的地貌有关。“棉花”指的是泉水从山顶往下流，所经之处历经千百年钙化沉淀，从而形成的白色天然石灰岩阶梯，远远看上去像大朵棉花一样所以由此得名。

棉花堡温泉池 图片来源自ziv

这里除了景色非常优美之外，棉花堡对身体也有疗效。这里的水被认为是宝贵的，可以治病，每位来到过这里的游客都会带水回去。其实这里的水并不是有多神气，而是这里其实是一个大型温泉池水。

泡温泉 图片来源自Flavorwire

这里的水温终年在36到38摄氏度，由于地下温泉水不断从地底涌出，其中含有丰富的矿物质，不但对风湿、皮肤病、妇科病、消化不良及神经衰弱等有神奇疗效，泉水还可饮用，所以每年都会有络绎不绝的游客来此享受。更重要的是这里的温泉还不收费。

棉花堡温泉 图片来源自TravelBreak - Stephanie Be Travel Blog

如果你也想来到这里泡温泉，那么友情提示你下！最好是自备一个袋子放鞋子，因为地势凹凸不平，光脚走路可能会比较疼，建议可以带一双厚一些的袜子。另外，可以自带泳衣，泡温泉的话在景区门口也有更衣室和寄存东西的地方，会收取一定费用。

赫拉波利斯 图片来源自instagram.com

泡过温泉后，可以再向顶部走走。赫拉波利斯是棉花堡温泉顶部的古希腊城市。这里的温泉自从公元前二世纪就用于疗养，人们来此治疗他们的疾病，最后甚至是埋葬在这里，所以这里有庞大的墓地石棺。

棉花堡自然公园 图片来源自Joe Ribeiro

再有，还可以到棉花堡自然公园去转转。在这里可以欣赏到美丽的落日，伴随着太阳光的余晖会将这里照耀成白雪一般唯美。

Tips

交通：代尼兹利汽车总站乘坐小型巴士前往棉花堡，车票大约3.5里拉，车程约30分钟，每15分钟一班

门票： 35土耳其里拉

流行色④ 忧郁蓝

左起：Les Copains、Emilio Pucci、Anteprima、Alberta Ferretti

蛤？旅行圈从来不缺蓝色！因为海水是蓝色的，天空是蓝色的，所以听上去没什么新鲜的，但如何将让蓝色变得高级，变得独特？只有这个旅行地能让你找到时髦感。

[摩洛哥舍夫沙万]

舍夫沙万麦地那 图片来源自Bored Panda

这里就是摩洛哥的舍夫沙万麦地那。这座老城依山而建，无论是谁只要踏入这里都会被当地的蓝色房屋所吸引。另外，这里也有它特有的魔力，夏季来此哪怕是40度的酷暑下也会觉得格外清凉。（蓝色所带来的视觉效应）

舍夫沙万麦地那 图片来源自Mismatched Passports Couple Travel Blog

来到这里大部分人第一个疑问都是：为什么这里要粉刷成蓝色？虽然传说无数，有人说这里是蓝色主要是因为源于Ras el-Maa Spring的颜色（当地人喝的天然矿泉水）；也有人说来源自地中海的蓝，甚至还有人说是因为防蚊子…总之对于蓝色有着太多的故事。

舍夫沙万麦地那 图片来源自Triff die Welt Backpacking - Allein reisen – Heimat

从很早以前这里就被粉刷成蓝色了，一直延续至今。试问这里的人有多么爱着一抹蓝？举个例子，每到春季雨水多发季之后，经过雨水的冲刷房屋外壁都会颜色变浅，当地人会购买蓝色染料将房屋在此粉刷一次，就这样年复一年。

舍夫沙万后山马角公园 图片来源自planetware.com

如果你一直走走到山上的舍夫沙万后山马角公园，你会发现更加美丽的景色。从这里向山下远望，可以俯瞰整个老城的全景，特别是在日落的时候景色更加唯美。

手工艺品 图片来源自recadosdatenda.tumblr.com

手工艺品 图片来源自123rf.com

一路在老城内走走逛逛，你还会看到很多新鲜有趣的店铺，店铺里面有很多极具当地民族特色的手工艺品，你可以在这里放心购买，不会漫天要价的。但这里可能是因为民族文化影响不大喜欢拍照，所以尽可能关闭你的快门吧。

颜色搭配 图片来源自500px.com

另外，对于女人来说这里还是能拍出堪比时尚大片的最佳取景地之一，所以怎能不在老城区里各种拍照呢！不过在这之前你需要注意衣服或是配饰的选择，因为老城是以蓝色为主，所以蓝色系的衣物千万不要选！

Tips

地址：Chefchaouen，Tanger-Tétouan， Maroc

交通：从国内前往摩洛哥的直达航班都会降落在卡萨布兰卡机场，所以前往舍夫沙万的行程一般是卡萨布兰卡-非斯-舍夫沙万或从卡萨布兰卡直接抵达舍夫沙万。

好了，看过了这些被2018流行色所填满的旅行地之后是不是很想去打卡？赶快翻翻日历看看最近的假期在哪里吧！