听说过花的海洋 但你看过酒店里的“花海”吗？

导语：在下面这些酒店里，便可足不出户就能享受到如精灵般沁人心脾的缕缕花香。（来源：界面新闻）

巴黎四季乔治五世酒店

Four Seasons Hotel George V Paris

四季酒店集团有着业界最有系列感和整体感的花艺设计风格，奢华优雅的气氛与简洁明快的花艺设计密不可分，四季酒店的大堂花艺风格甚至已经成为品牌的形象代言。这里的花艺多选用几何造型，以组合形式呈现，花型规整而繁密。花材的选用上以花朵体积大而密集的花型为主，例如绣球、玫瑰、郁金香、芍药等，搭配同比例材质的花器以均衡整体造型，端庄并色彩丰富。

以奢华闻名的巴黎乔治五世酒店，那里的鲜花每30分钟就会更换一次，而且品种也会同时更换，花艺主题每个月都会更新一次，还会经常举办花艺展览。这样极致的花艺服务当然会吸引到更多的客人，相比于在营销广告上的投入，花艺上多花些心思效果更加惊人。

每七天，12000朵鲜花会从阿姆斯特丹空运至巴黎乔治五世四季酒店。酒店著名的艺术总监JeffLeatham自豪地说：“整个酒店行业都在关注我们接下去的花艺设计会如何，因为没有任何一家酒店会在花艺上投入如此多的时间、金钱和精力。”每三周，Jeff都会潜心研究搭配，将鲜花以特有的层次逐一排列，呈现最有创造性和美学价值的花艺作品。

黑色柱状花瓶拉长了花艺造型的比例，黄色的花朵丰富了宾客的视线

酒店大堂、Le Cinq餐厅等公共区域的20多处大型花艺以及酒店上下150 多束大大小小的捧花装饰都是由Jeff和团队的九位助理共同设计制作完成。花艺作品的更新每天都在进行，过程也完全展现在宾客面前，可以自由观赏或者参与。

酒店地址：31，Avenue George V，75008 Paris，France

伦敦大都会酒店

Metropolitan By Como， London

隶属于COMO集团下的伦敦Metropolitan酒店传承了品牌一贯简约的风格，在绅士之都的伦敦展现了极简的现代风格。在俯瞰海德公园这块伦敦最中心区域的建筑中，知名设计师Keith Hobbs，采用大量米白、咖啡及紫红色调挥洒在酒店中，极具现代感。

簇团的绿色鲜花组合扇形叶，与白色长条形花瓶搭配装饰，整体造型圆润饱满

代表了现代线条简洁的马蹄莲在前台区域，而线条简洁、各种颜色的兰花分布在会议区以及私密的沐浴区域。酒店内的Nobu餐厅，是融合了日本及秘鲁风味的米其林星级餐厅，是全球美食爱好者朝圣之地。而备受欢迎的休闲酒吧Met Bar则是伦敦当地时尚人士的最爱，全天候提供地道伦敦茶点与经典鸡尾酒。聚集了全英国，甚至全球的潮流尖端人士。

酒店地址：Old Park Lane， London， England， W1K 1LB

巴塞罗那艺术酒店

Hotel Arts Barcelona

“Arts Vivendi”是花的海洋，在这里成百上千朵花卉被艺术家优雅地展示出来。丽思卡尔顿集团御用的西班牙著名花艺师Donna Stain从2004 年就着手这些花艺设计，她无尽的创造力和无限活力为这座矗立在地中海岸边、地理位置优越的酒店注入了灵魂，她的才华也成为了丽思卡尔顿推出的《手工艺术》（Art of the Craft）系列短片中的一大亮点。

桃红色的鲜花给色调简洁的环境增添了一抹亮色，同时球形造型与地毯图案相呼应

Stain领导的四人团队专门负责这项工作，她每周都会创造全新的花艺设计，并在周四黎明带领团队不声不响地完成她的设计。花色、花香以及花朵的质感都会让这座地标性建筑焕然一新，如同下一场戏剧的帷幕拉开，让酒店拥有了全新面貌。除了与酒店客人分享感官体验以外，Donna还在酒店每年几次的花艺工作坊上分享她的热情和知识。她在工作坊上会根据不同季节的鲜花和植物向她的学生传授如何制作精美的手工花艺作品。

酒店地址：Marina 19-21， Barcelona 08005 Spain

餐厅内多处散布绿色盆栽，简单装饰的同时却使人顿觉神清气爽

三亚亚龙湾瑞吉度假酒店

在私人管家的带领下步入宽阔的大堂，在三亚本地采摘的兰花几何式烘托下，整个酒店气氛不仅仅带给你一种度假的休闲，而是一种奢侈的度假体验。

酒店地址：亚龙湾国家旅游度假区

花材的选择可以因地制宜，将枯枝配合娇艳的兰花把周围的自然环境艺术性地带入室内。

上海波特曼丽思卡尔顿酒店

上海波特曼丽思卡尔顿大堂，采用的花艺是以新古典主义诠释老上海风情。当季的花卉层叠，用简洁的线条衬托新拓宽的大堂区域，以营造一种豁然开朗的感觉。

酒店地址：上海市南京西路1376号

李白曾有“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光”的诗句，只这一种鲜花就衬得周遭华贵端庄。