《红海行动》取景地这么美！咱都被那漫天飞沙骗了

导语：近期《红海行动》在各大院线爆火，正如韩寒所说电影当中紧张的情节令人无法呼吸，特别是影片中频繁不断的爆炸情节，再搭配漫天飞沙更是让人过足眼瘾。看到这儿也许你会不由得说：这取景地可真是条件艰苦气候恶略…然而，你错了！那是你还没发现这里的美丽。（来源：YOKA时尚网）

《红海行动》剧照 图片来源自微博@电影红海行动

虽说是主旋律电影，但是这部电影却没什么遭点，相反有许多看过电影的人甚至会说堪比好莱坞大片。

《红海行动》剧照 图片来源自豆瓣

《红海行动》剧照 图片来源自豆瓣

特别是剧中的爆破景象，那叫人看的特别畅快，看着被炸的七零八落的场地着实让人大呼过瘾，自然而然也是圈粉无数。

话说这些场景是在哪里拍摄的呢？

张译微博 图片来源自微博@张译

这不在张译的微博当中就给出了答案嘛！说是剧组在摩洛哥的楼与楼之间穿梭，我们才知道原来是在这里拍摄的啊。

摩洛哥拍摄地 图片来源自豆瓣

摩洛哥拍摄地 图片来源自豆瓣

不过提起摩洛哥，在这里可要多说两句。看过电影里面的画面之后，很多小伙伴都会说摩洛哥可真是荒芜，看上去寸草不生的，感觉除了漫天风沙就没点别的了。

如果你是这么想那么不得不说你确实太武断了！千万别被电影里的画面给你骗了，其实这里隐藏着别样的美，不信就来看看吧。

1.用精巧的花纹来打破你的印象

[哈桑二世清真寺]

哈桑二世清真寺 图片来源自Architectural Digest

宁静又有点神秘感的哈桑二世清真寺很快就能打破你的印象。这里是伊斯兰世界第三大清真寺，也是世界上现代化程度最高的清真寺，为纪念前国王六十大寿而兴建，是唯一对外国人开放的清真寺。

哈桑二世清真寺 图片来源自flickr.com

在寺内四周的大理石墙壁，屋顶和柱子布满精雕细刻的图案，分为主体大殿和露天广场两部分，洁白的大理石墙壁精雕细琢，殿内外回廊玉柱气宇轩昂。这里有25扇门，而正门据说只有国王来了才会打开。另外，正门并不需要钥匙，而是使用一组密码，自然不用担心小偷的到来了。

哈桑二世清真寺 图片来源自flickr.com

走进寺内，气势磅礴的立柱可空旷的空间让你不由得赞叹这里的雄伟。如果你想要在这里图个清静，那么最好是在早上清真寺开门的时候就进来，这个时候整个城市就像是还没有苏醒的样子，阳光斜射如寺内，很幽静安详。

哈桑二世清真寺 图片来源自s-media-cache-ak0.pinimg.com

在寺内抬头仰望整个屋顶，你会为它的奢华而感叹。这里的一砖一瓦都是手工制作雕刻而成的，精致的镂空设计让整个清真寺看起来格外的富丽堂皇。

Tips

交通：哈桑二世清真寺位于卡萨布兰卡中北部的海边，从市区可乘坐出租或步行抵达景点。

门票：门票120迪拉姆/人，学生票半价

2.除了黄沙，摩洛哥也能充满绿意

[马约尔花园]



马约尔花园 图片来源自Bridal Guide Magazine

以为摩洛哥除了黄沙就没有其他？当然不是，这里还是能拥有绿意的。位于马拉喀什的新城区的马约尔花园就是一个清新绚丽的地方。这样一个十二公顷的植物花园同样也是艺术家集聚的艺术圣地。

马约尔花园 图片来源自apartmenttherapy.com

植物园内花繁叶茂，小桥流水，站在庭院中别有一番滋味，在看看数十种高矮不一肥瘦各异的仙人掌，那种清新的绿意你很容易就享受其中了。再搭配上一些小盆花朵，就仿佛置身于童话世界中。

马约尔花园 图片来源自flickr.com

话说能够有如此诗意的环境主要是因为它的两个主人的设计与装饰。第一任主人是插画师马约尔，他用尽了一生的经历来建造这座植物园，让这里成为了最神秘的花园之一。而后它的第二位主人则更加位置所疯狂。

伊夫圣罗兰马约尔花园 图片来源自horstphorst.com

它的第二位主人就是大名鼎鼎的伊夫。圣。罗兰（Yves Saint Laurent），在1980年的时候圣罗兰在无意间发现了这里，算是对这座花园一见钟情，为此圣罗兰花费了大把的经历在这个花园当中，甚至这座马约尔花园还成为了他灵感的源泉。

Tips

交通：从老城打车到达约10迪拉姆

门票：门票50迪拉姆，购买和马拉喀什博物馆一起的套票共60迪拉姆。

3.那一抹蓝色才是摩洛哥的本“色”

[舍夫沙万老城]

舍夫沙万麦地那 图片来源自Bored Panda

这里就是摩洛哥的舍夫沙万麦地那。这座老城依山而建，无论是谁只要踏入这里都会被当地的蓝色房屋所吸引。另外，这里也有它特有的魔力，夏季来此哪怕是40度的酷暑下也会觉得格外清凉。（蓝色所带来的视觉效应）

舍夫沙万麦地那 图片来源自Mismatched Passports Couple Travel Blog

来到这里大部分人第一个疑问都是：为什么这里要粉刷成蓝色？虽然传说无数，有人说这里是蓝色主要是因为源于Ras el-Maa Spring的颜色（当地人喝的天然矿泉水）；也有人说来源自地中海的蓝，甚至还有人说是因为防蚊子…总之对于蓝色有着太多的故事。

舍夫沙万麦地那 图片来源自Triff die Welt Backpacking - Allein reisen – Heimat

从很早以前这里就被粉刷成蓝色了，一直延续至今。试问这里的人有多么爱着一抹蓝？举个例子，每到春季雨水多发季之后，经过雨水的冲刷房屋外壁都会颜色变浅，当地人会购买蓝色染料将房屋在此粉刷一次，就这样年复一年。

舍夫沙万后山马角公园 图片来源自planetware.com

如果你一直走走到山上的舍夫沙万后山马角公园，你会发现更加美丽的景色。从这里向山下远望，可以俯瞰整个老城的全景，特别是在日落的时候景色更加唯美。

Tips

地址：摩洛哥丹吉尔-得土安大区舍夫沙万

4.摩洛哥，充斥着古老皮革的味道

[皮革染坊]

皮革染坊 图片来源自Denise Bouyglafin-Schiffers

摩洛哥还有一种味道是十分独特的，那就是皮革的“臭”味。皮革是这座千年古城非斯吸引人们去探寻的理由，这里除了最为精妙的手工艺之外，“臭”也是这里的一大特色。人们会为了寻找这个味道在迂回曲折的小巷穿梭，追寻它的踪迹。

皮革染坊 图片来源自cashbylistbuilding.com

之所以如此是因为这里强大的传统皮革染色方法，当地人用驴子送来皮革，再将它们放入一格格染槽中，保留着传统搓揉及风干的古老方法，让天然植物的颜色在皮革上美丽地呈现出来。

皮革染坊 图片来源自flickr.com

为此，有不少人来到这里来欣赏或是购买皮革产品。而但凡来过这里的人进入染坊前都会给一支薄荷叶，为的是让你放在鼻子处以免被刺鼻的味道呛到。

皮革染坊 图片来源自Annie Flint

另外，染槽通常都建造在楼顶上，你可以登高远望俯瞰整个染色池，颜色分明鲜艳，汇成一道绚丽多彩的长河，格外绚丽。

Tips

交通：古城内步行即可到达

门票：没有固定门票，但参观完后店家会推销自家的皮革制品，如果不买需要给一点小费。

好了，看过了这些之后不知道有没有打破你对摩洛哥的印象呢？是不是很想去那里看看呢？btw，摩洛哥是免签国家哦~（之能帮你到这了）