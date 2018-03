十大热门旅行地 却有超小众的赏花胜地

导语:我们为你甄选了10个国家10种花,制定了一整套年度赏花日历!跟着《悦游》的脚步,去体验“花花世界”吧。(来源:界面新闻)

3月 | 日本 · 喜林草

喜林草有一个非常可爱的英文名字:baby blue eyes,即婴儿的蓝眼,来自于原种的喜林草那非常纯粹的蓝白,仿佛能映照出世界最初的模样。喜林草喜欢生长在向阳的地方,星空般炫目的蓝色,温柔地撒满整个山坡。

where to see | 见睛之丘

喜林草盛放在日本国营常陆海滨公园的“见晴之丘”。花田碧海,世间最美的蓝色,如同美人鱼的眼泪,宁静地舒展于眼前,这里是赏花的绝美去处。有天使也无力抗拒的美景。带上TA和相机,去见睛之丘感受一场纯净的疗愈吧~

赏花地址:日本茨城县常陆那珂市常陆海滨公园

4月 | 德国 · 樱花

你以为只有亚洲才能看到樱花?那么你肯定想象不到盛开的樱花在欧洲是怎样的浪漫文艺。

每年的4月底到5月初,是贝多芬的家乡——波恩Bonn最美的季节。不同于日本樱花的禅意,这里的樱花多了一缕欧式的惬意情怀和活力。道路两边的樱花遮天蔽日,每一朵花苞中仿佛都沉睡着一个可爱的小精灵,让行者如同漫步在仙境。草长莺飞好时节,来樱花大道一睹观赏上个世纪80年代种植的樱花树粉嫩的芳容吧~

赏花地址:德国波恩Heerstrasse樱花大道

5月 | 英国 · 罂粟花

罂粟,人人闻之色变。它有着纤细的身姿,柔弱的茎干和艳丽绝伦的花朵,它的美丽是蛊惑人心的利器。人们对罂粟的说法不一,它是一战期间长眠地下的战友们的鲜血染成的花朵,它是浪漫极至的死亡之恋。关于它的花语有很多不同的说法,足以看出人们对这种魔鬼之花的爱与恨。美丽而危险,让它注定逃不开山谷里独舞的命运。

在英国伍斯特郡贝德利镇,每年5月底6月初,罂粟花海盛开如红色海洋一般布满整个山谷。漫山遍野的罂粟花在风中悠悠的摇曳,孤独地在山林里狂舞。一望无际的罂粟花海吸引着英国的画家、摄影师和游人。

赏花地址:伍斯特郡贝德利镇Poppy Field near Bewdley, Worcestershire,

6月 | 保加利亚 · 玫瑰

保加利亚是一个玫瑰的王国 。传说创世之初上帝在分配土地时,保加利亚人来迟了,软磨硬泡之下,上帝决定赐予他们自己的后花园。上帝的后花园缀满玫瑰,于是保加利亚就有了世界上最著名的玫瑰。其主要品种有淡粉色、粉红色和白色三个品种,其中以淡粉色品质最好~

卡赞勒克市是保加利亚种植产油玫瑰花最多的一个地区,玫瑰谷玫瑰节会在这里每年六月的第一个星期举办,节日游行会持续5天,玫瑰节上会选玫瑰皇后、玫瑰采摘仪式、歌舞表演和盛装游行等活动。人们抛撒玫瑰花瓣和玫瑰香水,一起跳“霍罗舞”,美丽俊俏的“玫瑰姑娘”向客人敬献花环,表示欢迎。

赏花地址:保加利亚卡赞勒克玫瑰谷Bulgarian Rose Valley

7月 | 法国 · 向日葵

《向日葵》是梵高在阳光明媚灿烂的法国南部所作,充满了律动感及生命力,牵引着不少旅者慕名前去寻找那一份活力。要知道法国南部不仅只有紫色(薰衣草),向日葵也是主角!

瓦朗索勒是法国看花的绝佳小镇,田园之美,就在浩瀚无尽的薰衣草田和向日葵田。紫色与金黄的碰撞,带来一种热烈的生命力,如同置身于油画,无怪乎这片大地孕育了许多大艺术家。

赏花地址:法国普罗旺斯瓦朗索勒村庄Valensole

8月 | 南非 · 雏菊

雏菊的花语有坚强的意思,它坚韧又灿烂的个性在南非体现地淋漓尽致——无人播种,无人扶持,随心所欲地向四处延伸。黄、红、白、紫各色雏菊,相互辉映,渐迷人眼。这份原始的野性,令人折服。

开普敦以西约600公里,坐落着全世界最大的花海之一。这里黄白相间的雏菊一直延伸至天边,如同梦境一般美好。除此以外,肥沃的山谷还孕育着其他花种:普洛蒂亚、爱莉卡、百合、鸢尾花和兰花。扑进花海里,这一刻暂时忘记自己的身份,狂奔或者是打滚吧~

赏花地址:开普敦纳马夸兰Namaqualand

9月 | 美国 · 花菱草

花菱草是一种橘色小花,别称是“加州罂粟”,它与罂粟并不是近亲,但个性倒是相仿。花语与它强烈的色泽一般热烈——答应我,不要拒绝我。有着金红色泽的花冠,跟加州“阳光之州”的形象绝对配一脸。

爱阳光的加州人同样深爱花菱草。加州政府专门辟出保留区,让这片土地持续洋溢着瑰丽色彩。保留区主要以花菱草为主,另外还有羽扇豆,直果草,小黄花及波斯菊等。在这里,既能享受“方圆百里只有自己”的激爽体验,又能与保护区内丰富多样的动植物物种相处~

赏花地址:美国加州羚羊谷花菱草保留区Antelope Valley California Poppy Reserve

10月 | 新西兰 · 鲁冰花

“夜夜想起妈妈的话,闪闪的泪光鲁冰花”,相信很多人会唱这首歌,可你见过鲁冰花吗?没错,在新西兰就有!鲁冰花有蓝色、紫色、粉色、黄色等多种色彩。它们生长在蓝天、白云、雪山、清澈的湖泊下,摇曳多姿,形成了一幅艳丽却静美的油画。

普卡基湖是欣赏鲁冰花的绝美之地,湖水由于汇入湖泊的冰川水中含有超细矿物颗粒,呈现温柔的蓝色。与漫山遍野的鲁冰花,交织成惊艳的花海。配上繁绿的森林、金色的草甸,眼前的一切都令人目眩。因为太美,很多新人在拍婚纱照的时候,会专门在鲁冰花花季,不远万里到新西兰来。

赏花地址:新西兰普卡基湖Lake Pukaki

11月 | 澳大利亚 · 蓝花楹

一进入蓝花楹花期,整座城市即刻被蓝色魔法点亮。花团浓密,似是上帝打翻了紫蓝墨水。与薰衣草的治愈不同,蓝花楹散发着宁静、深远、忧郁的气质。并且,不同时刻的光线,蓝楹花可以呈现出不同程度的紫色。

蓝花楹并不是澳大利亚某个城市的特产,在许多城市都能看到它。每年从10月的最后一个周末到11月的第一个周末,格拉夫顿都会举办全民庆祝的“蓝花楹节”Grafton Jacaranda Festival,铺天盖地蓝花楹将小镇粉饰成紫色。少女们一定不要错过满天花雨。

赏花地址:澳大利亚昆士兰州Queensland和新南威尔士州New South Wales

12月 | 泰国 · 红莲

睡莲在许多热带国家都属常见,但红莲却因它妖娆的红色,拥有风情万种的神秘感,独树一帜。大片大片密集的红莲花,形成宛如圣地的气场。

被称为“红莲之海”的侬韩湖,是CNN评选的世界十五大奇观之一。每年冬季,这座淡水湖仿佛活了过来,湖中的数以千计的红莲纷纷“醒来”,将湖面染成一片粉红色,演绎着气势磅礴又旖旎多姿的热带水上风情。观赏侬韩湖红莲的交通工具是泰味十足的游船。船棹弄波,享受万花丛中美妙诗意的奇妙感受。

赏花地点:泰国乌隆侬韩湖Lake Nong Han, Udon Thani