西安新玩法 这是你没见过的千年古都

导语：二十年中国看深圳，一百年中国看上海，一千年中国看北京，而五千年中国则看西安。（来源：悦游CondeNastTraveler）

在西安，几千年中华历史的沉淀不仅仅是一堆秦砖汉瓦，遍布市内及周边的古镇遗迹和山河景观会让你惊喜地发现这座城更加丰富的魅力。

下面这九条自驾线路囊括了历史古镇、经典景点和绝美的自然景观。想要体会别样的西安韵律，不如就从这个小长假开始吧。

现代文明里的古城风貌

丝绸之路上的佛都：彬县

距西安北部一百多公里的彬县是丝绸之路的必经之处。唐代在城外西北十公里的地方建造了大佛寺，其泥塑大佛成为了长安及周边地区规模最大的石刻大佛艺术。除了端庄威严的佛像，其他菩萨的雕刻均是体态丰胰、形态窈窕，体现了西域文化同中华文化的交融。

御面是汉族传统小吃，面薄且色泽光滑，爽口筋道，佐以蒜泥、姜末、陈醋、精盐和香油等食用。此外还有咸香的杏仁油茶、清甜绵软的桂花蜂糕等都是去到彬县不可不尝的小吃名点。

怎么去：彬县距西安约150公里。从西安绕城高速进入六村堡立交桥后进入福银高速，在彬县/旬邑出口左转上匝道，第三个出口左转即可到达。

三省交界处的历史古镇：青木川古镇

在陕、甘、川的三省交界处有一座小镇，形成于明代，成型于清中叶，鼎盛于民国，历来商贾云集，兵家必争，电视剧《一代枭雄》的原型便是源自这里。古朴沧桑的小镇上保存了古朴独特的古建筑房屋200多间，在这雕梁画栋之间一条 “回龙场”古街把小镇从南向北拉得悠长，在街的南端有古青木树，小镇的名字便由此而来。

对这个古镇最重要的人物是一个叫魏辅堂的人。当年魏辅堂贩大烟、开烟馆，迅速累积了财富。而魏辅堂也有其原则，那就是不准当地人吸大烟。他用赚来的钱办学校和修路，做了许多造福当地的事情，其魏氏宅院也是现在古镇上保存最完好的古建筑之一。

怎么去：从西安去青木川有好几条路线，其中距离比较短的是由西安出发，经勉县、阳平关到达青木川，共计460公里，耗时约7.5小时。

在蜀河和汉江的两水交界处：蜀河古镇

蜀河镇镇位于旬阳县太极山城以东53公里处，古镇上有蜀河城墙、黄州馆、杨泗庙及清真寺4处省级重点文保单位，以及一条547米的明清老街。漫步古镇之中，曲径幽巷，会馆寺庙，老院庭落，石板青阶，岁月的沧桑和昔日的辉煌交叠相映，让人嘘叹被时间带走的芳华。

蜀河古镇有一个特色小吃叫做八大件，八凉八热，八个热菜全都要将提前做好的半成品放在笼里蒸上一个小时左右，包括墨鱼肉丝、粉蒸肉、清蒸鸡块、汉江鲤鱼、肉糕、莲菜盒子、清蒸肚片和敬糕。

怎么去：从西安出发去往蜀河古镇推荐以高速为主路线，走包茂高速抵达安康后，转十天高速去到旬阳，最后从旬阳县走G316国道去往蜀河古镇，路线全328公里。

不可不去的经典景点

五岳之西：华山

华山古称西岳，位于西安市以东120公里的华阴市境内，自古以来有“奇险天下第一山”的说法。华山的著名景区包括210多处，山上的观、院、亭、阁依山势而建，与古松相映，别具一格。华山的西峰高，北峰矮，如果体力不错建议西上北下，从玉泉院徒步到北峰最好，几乎所有景点都能看到。如果有老人和孩子就西峰往返。想要看日出的话可以住东峰饭店，第二天清晨在东峰顶观完日出后再依次游西南峰，长空栈道、鹞子翻身后返回金锁关下山。

怎么去：西安出发，走西瞳高速，途径临潼、渭南、华县就可以抵达华山脚下，大约2小时。

黄河上的大瀑布：壶口瀑布

作为国家级风景名胜区，壶口瀑布是中国的第二大瀑布，也是世界上最大的黄色瀑布。黄河一路倾泻奔流至此，两岸岩壁陡峭，河口狭如壶口，汹涌的波涛在这里形成黄河千里一壶收的气势，故名壶口瀑布。以壶口瀑布为中心的风景区包括了黄河峡谷、黄土高原和古老村寨，将黄河流域壮美的自然景观和人文特色展现得淋漓尽致。但是注意壶口瀑布的河床上均是层层岩石和含水的河沙地，所以观赏时一定要注意脚下。

怎么去：由西安未央北高速入口上包茂高速，在洛川附近从太原/兰州出口离开，朝临汾/太原方向进入青兰高速，到壶口出口下高速，进入309国道行驶不到5公里即可到达主景区。全程约300公里，用时3小时30分钟左右。

世界第八大奇迹：秦始皇陵兵马俑

秦始皇陵是中国第一座帝王陵寝，仿照秦国都城咸阳的布局建造，以其磅礴宏达的规模和丰富多样的馆藏而著于世。兵马俑的车兵、步兵和骑兵被排列成各种阵势，仔细一看，脸型、发型、体态和神韵又各有差异，不禁为古时精湛的雕刻艺术赞叹不已。兵马俑基本半天就可以游览完，而它又和华清池在一条线路上，所以不妨在游览完兵马俑后再逛逛被历代统治者视作行宫别苑的华清池，亲自感受“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂“的优美意蕴以及李隆基与杨玉环的浪漫爱情。

怎么去：从绕城高速走，到西临高速，一直向东，到临潼出口下高速，沿着陕鼓大道一直向东走大约8公里即可看到兵马俑的指示牌，全程约40公里。

风味迥异的山河自然

《东邪西毒》的取景地：红石峡

红石峡位于陕西榆林北3公里处，因山皆为红石，故得名红石峡。这里山奇水秀，榆溪河从峡谷穿过，峡谷一侧的石壁上刻满了各种书法，石窟古刹林立。游览完红石峡还可以去镇北台。镇北台属于明长城的一部分，是长城现存的最大的烽火台，在这里可以俯瞰榆林市全景，塞外风光尽收眼底。

怎么去：从西安出发，经延西高速和包茂高速，抵达榆林，全程563公里，需要6.5小时。

千百年的红砂岩：靖边波浪谷（闫寨子）

波浪谷岩石的复杂层面，是由一亿五千万前侏罗纪就开始沉积的红砂岩组成。千百年的的风、水和时间雕琢成了姿态万千的红色波浪，记载着年年岁岁中地壳的抬升、风雨的侵蚀和山坡的崩塌。

这里岩石的颜色不是一成不变的，每一层砂岩随着沉积矿物质含量的不同而产生了颜色深浅的差异，图案也往往在交错处和角落里更加复杂抽象。

怎么去：从西安走包茂高速在靖边南出口下，左拐大约1公里后再右拐，路边都有明显的旅游路线表示，全程约450公里。

小家碧玉的翠华山

翠华山原名太乙山，传说有太乙真人在此修炼过，由此得名。翠华山有一种小家碧玉的感觉，山不高但很美，体力好的一个多小时就可以爬到云雾缭绕的山顶。

整个翠华山景区由碧山湖景区、天池景区和山崩石海景区3部分组成。翠华天池内有落差达25米的瀑布，倾喷而下甚为壮观。天晴时水雾腾起，有时还能还能看到山间彩虹。

怎么去：从西安绕城高速曲江口进包茂高速（西柞段），太乙宫口下，向南20分钟即可到达。

撰文 / 宁宁 编辑 / 朱彤