威尼斯拟立法禁止游客沿街就餐 整治游客吃零食现象

导语：欧联通讯社刊发文章称，意大利威尼斯议会已经通过市政府加强城市管理议案，预计在今后3年内，威尼斯将全面取缔景区餐饮外卖，禁止游客在街边就餐，彻底改观景区环境。（来源：中国新闻网）

原标题：《行为不雅坏心情 威尼斯拟立法禁止游客沿街就餐 》

资料图：威尼斯水上狂欢节，戴着华丽面具游客们尽享其中。

文章摘编如下：

威尼斯作为世界物质文化遗产和国际著名旅游胜地，每年大约有超过3000多万来自世界各地的游客前来观光旅游。由于大量游客的涌入，多年来，联合国教科文组织一直对威尼斯的文物古迹和环境保护始终保持高度关注。

据报道，近日，联合国教科文组织就威尼斯环境污染、城市环境卫生等问题向威尼斯发出警告，要求威尼斯加强对城市环境和污染治理。倘若治理无效，威尼斯将被列入文化遗产保护不力城市“黑名单”。

联合国教科文组织的警告与威尼斯市政府加强城市治理的意见不谋而合。威尼斯市长布鲁尼亚罗收到教科文组织的警告函当即表示，威尼斯市议会已经通过市政府加强城市管理议案，预计在今后3年内，威尼斯将全面取缔景区餐饮外卖，禁止游客在街边就餐，彻底改观景区环境。

近年来，随着威尼斯游客的不断增加，威尼斯景区街头巷尾游客席地而餐、坐在石阶和在河边吃饭的现象比比皆是，游客随处乱丢废弃的快餐包装屡禁不止，当地政府为此十分头痛，曾多次建议对景区加强立法管理。布鲁尼亚罗市长顶着舆论压力和民众的发对，从今年五一假期开始，设卡限制威尼斯主要景区的游客流量。

几周前，威尼斯市长布鲁尼亚罗就曾经表示，为了保护威尼斯景区脆弱的生态环境，威尼斯政府正在谋求通过立法，有计划的完善景区商业经营法、建筑法、卫生法等城市管理法规，强化城市管理。

新法规经威尼斯市区议会通过后，近日，意大利威尼托大区议会已正式批准威尼斯城市管理法案开始试用。根据新法案要求，威尼斯市政府卫生管理部门将在年底前，细化和出台城市景区相关管理规定。规定要求景区内的商店、餐饮业需在店内配备盥洗室，并负责经营场所周边的公共卫生。威尼斯主岛景区、包括玻璃岛、彩色岛、利多岛和佩莱斯特里纳岛等旅游景区，将禁止销售除冰激凌以外的任何外卖食品。

新法案实施后，威尼斯地方政府还将加派警力规范景区的商业经营活动，制止游客的沿街野餐行为。对违反禁令的行为，执法人员将予以罚款或相应的行政处罚。

根据威尼斯餐饮协会的统计，目前威尼斯主岛景区，包括比萨店、烤肉店、意大利粉等各种外卖类餐饮企业有60余家，出售意大利面包、糕点、三明治等快餐类的酒吧达200多家。

受威尼斯城市新管理法规限制的影响，威尼斯景区快餐饮食企业，经过3年的过渡期，今后只能让顾客在店内就餐，严禁游客将食品带出店外食用。与此同时，威尼斯景区从现在开始，将禁止旅客自带食品在景区街头就餐。