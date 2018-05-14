戛纳撞星指南 除了红毯明星还爱在这里扎堆儿

导语：第71届戛纳电影节仍在进行中，各路明星名流蜂拥到这座海滨小城，让戛纳这个法国富人后花园彻底变成了一个舞台，配备顶级卡司、持续不落幕的好戏在这里上演，说不定，你还能来一场毫无难度的撞星。（Curly）

戛纳

因电影节而闻名的戛纳（Cannes）位于法国南部港湾城市尼斯附近，小城依偎在青山脚下，濒临地中海之滨，像一位丰姿卓越的妇人横卧在蔚蓝海岸。

每年五月中旬的戛纳国际电影节让那些平时只能在大银幕或时尚杂志上才能见到的巨星云集至此，小城中更是有些圣地成了红毯之外明星最爱扎堆儿的地方。

小十字大道

街道：小十字大道

在戛纳，特别是电影节期间，你绝对不会错过的一条街就是小十字大道（Promenade de la Croisette）。小十字大道本名克鲁瓦赛特海滨大道，全长约2公里，西起戛纳影展的主办地节日宫，沿戛纳湾，直达拉克鲁瓦赛特角。

小十字大道

小十字大道堪称戛纳的颜面担当，沿街林立着众多奢侈品店、餐厅和奢华酒店。大道两旁的棕榈树树影婆娑，豪车鱼贯驶过，近旁的碧海沙滩，还有港口里停着的私人游艇，都让人联想起电影中描绘的有钱人生活。

影展期间各路大导演、大明星、大制片、大金主更是会在小十字大道上频繁出没，来这里观星的容易程度大概就像碰上了一场流星雨。

Caffe Lalu

咖啡馆：Caffe Lalu

徜徉了一圈小十字大道，如果脚上的高跟鞋已经磨得你濒临崩溃，不如停下来找各地方喝上一杯，歇歇脚。

戛纳著名的咖啡店Caffe Lalu就坐落在明星云集的洲际酒店和马丁内斯酒店之间，来这儿喝上一杯开胃酒、品一杯espresso或是意大利黑可可，可以说是一日法国人了。

Caffe Lalu

这里还有戛纳最受欢迎的早午餐，从上午11点开始供应，说不定就能碰上心中爱豆。

杜章酒店

酒店：杜章酒店

熙熙攘攘的马丁内斯君悦酒店（Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez）和卡尔顿洲际酒店（InterContinental Carlton Cannes）在影展期间会入住大批名流，但如果想避开纷扰的人群，距戛纳半小时车程的杜章酒店（Hotel du Cap-Eden-Roc）则是最受明星欢迎的奢华酒店。

杜章酒店

这家五星级酒店并不在戛纳海边，它位于法国昂蒂布海港最南端，摩纳哥与尼斯之间的半岛上，号称世界上最华美的酒店，也是每年戛纳影展慈善晚宴的举办地。

杜章酒店

杜章酒店坐落在一个占地22英亩的松木花园里，被郁郁葱葱的绿植环绕，私密性极强，深受富人喜爱。酒店的游泳池里数不清泡过多少大牌明星，一直延伸到悬崖边上，让你尽情享受南法阳光。

卫生间涂鸦市场

商店：卫生间涂鸦市场

安提布大街（The Rue d‘Antibes）是戛纳著名的购物街，在这里能找到那些你熟悉的大牌店铺。

卫生间涂鸦市场

要是想去“朝圣”当地潮铺，卫生间涂鸦市场（Bathroom Graffiti）是一间有意思的概念精品店，在这里可以买到法国本土品牌Seven Tees出产的时髦T恤还有各种稀奇古怪的日杂用品。

La Palme d‘Or

餐厅：La Palme d‘Or

地标式建筑马丁内斯酒店不仅拥有戛纳最大的私人海滩，还有连续二十多年获评的米其林二星餐厅La Palme d‘Or。餐厅内装饰十分奢华并充满艺术气息，主要提供地中海风味美食。

La Palme d‘Or

主厨Cristian Sinicropi是土生土长的戛纳人，他和妻子共同设计的手工陶瓷盘餐具也是餐厅的亮点，配上新鲜的海鲜，十足法式风情。

Le Baoli

夜店：Le Baoli

电影节期间，夜幕下的戛纳更精彩。Le Baoli白天是一家餐厅，到了夜晚就化身城中最热的夜场，各国明星名流都喜欢来这里High上一晚。

Le Baoli

Le Baoli的装修极具巴厘岛风格，洋溢着热带风情，大片棕榈叶搭配变幻的灯光，把夜店气氛点燃。

Le Baoli

来这里感受下顶级夜生活，没准就能在门口碰见Jay-Z、裘德·洛或是摩纳哥亲王阿尔伯特二世的宾利车。