这些意大利酒店可能比松露更诱人

导语：在我心中， 意大利是个胜于其它任何欧洲国家的存在。文化、设计、美食， 这些我眼中闪闪发光的字眼都让意大利成为一个神圣的名词， 而这个“骨骼清奇”的国家还是个擅长造店的“能工巧匠”。（来源：匙叉旅行指南）

你可能以为意大利的酒店门面是被Armani、Ferragamo、Fendi支配的高定酒店系列， 但今天我们将绕过它们， 探访5间被人忽略的意大利酒店“珍馐”。

Il Sereno Hotel

Lake Como

Lake Como环绕着富豪们的私邸， 这片湖水也许是世界上最peaceful的财富展示擂台， 而想在此立足伺候那些最难缠的有钱人， 对哪间酒店都不是件容易事。

不过科莫湖如今炙手可热的宠儿II Sereno Hotel却让这些见惯了世面的挑剔客人成为了死忠， 有了加勒比海Le Sereno的成功， 这间栖身科莫湖东岸的“姐妹店”能够大红大紫也显得顺理成章。

Le Sereno， Carribean

在操刀过著名的巴塞罗那文华东方以及柏林Das Stue后， 这间科莫湖旁的新地标成为了西班牙女设计师Patricia Urquiola的最新得意之作。

受Giuseppe Terragni的标志性作品Casa del Fascio的启发， Patricia用简单线条的几何切割赋予了II Sereno无比干练而先锋的外表。

Casa del Fascio， Como

而内饰却笔锋一转， 用跳动的暖色调以及圆滑的家具中和咄咄逼人的气场， 让每位入住的客人感到回家般的熟悉于温暖。

无论怎样出色的建筑在科莫湖旁只能沦为陪衬， II Sereno在室内设计的材质上无不折射了周围的自然素材 -- 水、岩石、树木。

无缝“接入”湖水的无边泳池， 传统的私人游船， 以及意大利名厨Andrea Berton亲自设计的季节菜单， 怎么听这些都只会得出一个结论 -- 有钱真好！

La Fiermontina Hotel Lecce

莱切是个历史丰盛的地方， 而这里的酒店自然更沉得住气， 不似城市酒店那般浮躁， La Fiermontina就是个很好的例子。那种修建自17世纪的建筑群所散发出的强大气场并非那些年轻酒店可以效仿的。

La Fiermontina的地理位置足以让其它酒店红眼， 这处身处历史核心的古建筑群本来准备被改造成其富豪主人Filali的私宅， 不想买下来之后发现实在太大了， 一拍脑袋就被改造成了一座地标性的避世酒店。

普利亚当地的设计师Antonio Annicchiarico在刚刚操办了爱马仕家族附近的私邸之后马不停蹄地加入了La Fiermontina酒店的设计筹备中。整个酒店渗透着浓重的莱切风格， 是一种需要时间去催生的成熟而老道的高级感。

酒店内随处可见主人Filali的个人收藏， Le Corbusier、Charlotte Perriand、Tobia Scarpa的真迹一步一转角都有可能邂逅， 而Filali从祖母那里继承而来的极具莱切文化的人物雕塑则是酒店的镇店之宝。

酒店仅设16间客舍， 每一间都“染上”了神圣的宗教气质。

而藏身后花园的泳池更是放佛隔世般美出了仙气儿。

Casa Fantini Hotel

Milan

米兰一小时开外， 在城市与自然的模糊地带， 被誉为意大利最浪漫的湖泊 -- Lake Orta是米兰人民的秘密后花园。而由一间倒闭的廉价酒店摇身一变而来的Casa Fantini则是这里最先锋、时髦的度假酒店。

这间体量迷你， 仅有11间客房的度假酒店浑身散发着两个字 -- 高级。笔直的线条划过整个酒店空间， 深色调涂抹出了一个沉稳的基调， 而大面积的玻璃幕墙及开放空间随时欢迎明媚的阳光进入室内， 成为天然的空间柔和剂。

所有客房整齐地开向水面， 远处的San Giulio岛成为无价的背景板， 而房内的蓝色玻璃隔断则是对窗外水景的最高致敬。

Monaci Delle Terre Nere Hotel Sicily

西西里一直是我最向往的地方， 而西西里我最爱这间个性极强的Monaci Delle Terre Nere度假村， 尽管它的中文名实在有点土 -- 黑土地僧侣酒店。。。

这座改建自18世纪的贵族私宅、仿佛与世隔绝的酒店藏在全欧洲最高的活火山 -- 埃特纳火山500米处的扎费拉纳埃特内亚小镇， 酒店的主人Guido Coffa用5年的时间， 在不破坏任何周遭生态的前提下， 为这座建筑注入了新时代的血液 -- 流淌在酒店各处的再生能源。

所有的客房都缺席了电视、电话， 在运用科技的同时也在屏蔽科技带来的“反度假”感。在最新加盖的酒店主体内， Coffa大笔一挥加入了5间风格各不相同的独立套房， 它们拥有着不同的元素主题 -- 天空、岩石、树木。。。

而其中最酷的这间完全保留了粗糙奔放的岩石墙体， 在原始的骨架下， 用充满居家元素的内饰填充出了一个既矛盾又和谐的奇妙空间。

酒店的各处并不缺少诙谐的设计 -- 屁股椅子、跳tone的太阳椅在看起严肃的酒店躯壳下显得更加叛逆而有趣。

值得一提的是， 酒店还有间非常mini但非常西西里的酒吧， 记得遵守bartender的“约法三章”， 然后和他们来场难忘的邂逅。

Hubertus Hotel South Tyrol

这可能是全意大利， 甚至全世界最具标志性的泳池之一。

Gasser家族自1960年创立了Hubertus酒店后便一直经营着这座家族的骄傲， 而最令人难以置信的是， 在开业的58年间， Hubertus保持着每年至少一次的翻新， 我想这家人一定是强迫症晚期了。。。

在最近的一次翻新后， Hubertus不仅大举增添了24间客房， 足以让酒店划出了old wing和new wing， 并给了设计师另一个灵感 -- 在两个wing的交界处， 一条通向远方与天空的泳池T台抽丝而出， 成为整个酒店的新标志。

靠怪模怪样博出位的泳池见过不少， 可Hubertus这座却依旧让人一眼难忘， 全凭悬空池底挖出来的一个玻璃洞。这个神来之笔让这个本就惊为天人的泳池有了更3D的欣赏角度， 抬起头欣赏每个路过这个玻璃窗的泳姿， 也不失为一种乐趣。

而实际上， 酒店为60间客房配置了多达6座泳池， 而且各个个性鲜明， 从早游到晚可以不重样。

相比泳池的高调， Hubertus的客房就显得内敛多了。原木、整面玻璃幕墙、阳台， 外加丰沛的阳光， 俨然一个度假放松的标准范本， 作为一间养生理疗酒店这样的设计简直太教科书了。。。