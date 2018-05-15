走 带你去萤火虫洞看银河

导语：银河不稀奇，但是能看到银河一样景色的洞穴，绝对让你不愿眨眼。（来源：芭莎男士）

在新西兰奥克兰往南不远处便是汉密尔顿-怀卡托地区。绵延的大片绿地和柔缓的丘陵让这里成为了《指环王》和《霍比特人》系列电影夏尔郡的取景地。然而，在这里阳光照射不到的地表之下，同样让人震撼——地面下石灰岩层构成了一系列庞大的溶洞系统，由各式的钟乳石和石笋以及萤火虫来点缀装饰——这就是你站在阳光下绝对无法想象和发现的怀托摩洞穴（Waitomo Caves）。

洞穴本身：怀托摩（Waitomo） 在毛利语里由两部分组成。“Wai”意为水， “tomo”则是洞的意思。Waitomo可以直译为“流水入洞口”。由于生成年代仍属年轻，这里的洞穴系统内尚有水流，且洞穴仍在扩大中，因此属于罕见的活性岩洞。

洞穴之中：一旦进入了这一片庞大的洞穴系统，纵使你无法探知它的边界，但交错复杂的地下河流、壮观的瀑布、暗藏的断崖和倒挂嶙峋的钟乳石，当然还有犹如银河般的停歇在洞穴内的萤火虫，都会让你怀疑，小小的洞穴入口仿佛蕴藏了一个星球。即便如此，这里目前对公众开放的洞穴也仅有三个，余下的洞穴系统依然还在勘探中。

洞穴体验：你除了能欣赏到这些奇观异景，还能选择用湿身或不湿身的方式去探索洞穴。划船，攀岩、漂流、速降、甚至有时候需要你跳水或蜷进非常狭窄的石缝爬行前进。

虽然怀托摩有三个对外开放的洞穴可以游览，但出于安全的考虑，游览线路都是要有专业向导带路且固定的，时长从1小时到7小时不等。因此，在这里不值得过夜。如果你的出发站在Hamilton或邻近的镇子，非常适合清早出发、上午或中午开始进行洞穴游览、傍晚结束的一天往返的安排。当然，如果你是洞穴狂热分子或是不急着赶路的悠闲游客，怀托摩洞穴的周边也有很多非常适合留宿的地方。

优雅派推荐——怀托摩萤火虫洞

适合人群：老人、儿童、家庭游

舒适度：★★★★★

时长：1小时

装备：舒适防滑的鞋子和保暖衣物

价格：（参考汇率为1新西兰元=4.59人民币）

虽然行程仅有1个小时，但在这段旅程中，你会跟随向导步行穿过怀托摩萤火虫洞的大教堂洞厅，接着会搭乘小船在洞内穿梭并观赏吸附在洞内的成片萤火虫。值得一提的是，当地很多专业向导多是新西兰原住民毛利人的后裔，所以，你也会收获很多有趣的传说与关于洞穴的知识。

签到达人推荐——怀托摩地区三个洞穴一次性游遍

适合人群：有体力，又喜欢在旅行中不错过任何一处风景的人

舒适度：★★★★

时长：4小时+

装备：舒适防滑的鞋子和保暖衣物

价格：（参考汇率为1新西兰元=4.59人民币）

需要提醒的是，这三个洞穴并不能在洞穴内互通，至少在对外开放的线路中是无法互通的。所以这种组合的线路更适合非自驾或对开山路不擅长的游客。因为向导会全程安排三个洞穴间的接驳。在具体的体验项目上，萤火虫洞和单独的体验没有任何差别。但拥有新西兰最长地下步道的鲁阿库利溶洞也非常值得前去探索。虽然萤火虫不是这它的卖点，但在当地，即便是夜晚的丛林中都能发现萤火虫的身影，更别提绝对黑暗的鲁阿库利溶洞了。而阿拉奴伊洞是怀托摩三个洞穴中最小最精致的一个，这是个内部没有暗河的岩洞，在里面可以近距离欣赏史前石灰岩地层，以及粉红，乳白和棕色的钟乳石，像极了洞穴内上演的一场时装秀。

这段行程全程都会使用洞穴内人工修建出来的步道，所以不用担心有危险。一定要鸡蛋里挑骨头的话，芭先生只是觉得这只不过是换到洞穴内散步而已嘛。你，完全值得更刺激的！比如下面的选择。

不仅会湿身而且会失声的推荐——“黑水漂流”鲁阿库利溶洞

适合人群：胆子大，运动神经发达，不喜欢平庸、爱冒险的人

舒适度：★★

时长：3-5小时

装备：向导会提供项目所需的专业装备如防滑靴、漂浮圈，佩戴式头灯和保暖防水连身衣。

价格：NZ$142.00—NZ$246.00（参考汇率为1新西兰元=4.59人民币）

黑水漂流大概是怀托摩洞穴区最有趣的一个项目了。它的创始人正是觉得，虽然洞穴很美，但大多数不远万里来此地的游客都只能靠脚步沿着洞穴的边缘观赏或在很小的区域内乘船，似乎显得有点不尽兴。既然这里的洞穴大多有地下河流，为什么不让这些河道带领着人们去探索迷宫一样的洞穴呢？于是，这种靠一个超大的黑色充气橡胶圈在地下河上漂流的项目出现了。而地点则是在地下河流丰富且不乏萤火虫的鲁阿库利溶洞。

你能选择的黑水漂流有两种。一种是3小时的Black Labyrinth（黑暗迷宫），一种是5小时的Black Abyss（黑暗深渊）。别以为它们的区别只是价格的差异。选错了项目，你会被困在半途的洞穴深处也说不定。因为Black Abyss不仅需要你背着并不轻便的橡胶圈像蛛侠一样在洞穴内飞檐走壁，还包括滑索、跨越崖壁、跳瀑布等一系列听上去就很汤姆克鲁斯的动作。此时你一定想问”那什么时候看萤火虫呢？” 虽然它们在洞穴内随处可见，但对你而言应该已经不重要了。

相比之下，Black Labyrinth则显得友善许多——在穿戴好所需的防寒防水衣物后，向导会给每个人发一个汽车轮胎大小的充气橡胶圈，然后带领你在丛林中穿梭。

没有向导带队，你很难猜到洞穴隐藏在哪一丛绿色后面

直到你们到达一条顺势而下的小河边，向导会毫无预兆地让你背对这河水，双手背后把橡胶圈托在臀部。就在你可能会觉得这个动作不够雅观而显得有些扭捏时，向导会笑眯眯地看着你的眼睛说“不要紧张，我数到三时你就向后跳进河里。” 等等！什么？！就在你还没搞清楚状况时，很可能就被向导轻轻的一个助力送进了河中，一路漂向洞口。

当然这只是一个基础的训练，因为在洞穴中，你会遇上两三个高度差在3米以内的小瀑布或断崖，怎么前进？只能用跳的，而且没有了相机的闪光灯，你在一片黑暗中完全不知道自己会跳进哪里！

而真正洞穴之旅的开启，往往不会有你想象中得体。你会惊讶于洞内地势的崎岖和地下河水的湍急。而且要不停变换着适应地形的各种动作以保证前行。

不过在几乎整个后半程，你都会像躺在摇篮里的婴儿一样仰在橡胶圈上，和前后队友以手拉手（其实是手拉别人的脚踝）的方式串成一串，静静地漂在洞穴的“银河”之下。虽然水可能会显得刺骨一些，但相信我们，这是少数实景要比照片震撼得多的景色。

吃 考虑到洞穴内的行程比较费体力，而怀托摩游客中心能买的餐食都是三明治薯条意面等简餐。你可以在出发前吃饱喝足。准备一点高热量的零食以便结束行程时补充体力。另外，开始洞穴探险前记得上下洗手间。泡在冷水里几个小时可能会让你的尿意更不容易控制。

穿 贴身的保暖衣物可能会缓解你洞穴探险中会出现的瑟瑟发抖，但一定要选面料轻薄的，如果是长袖的泳衣或冲浪服就更适合了。

戴 不用费心带相机，出于安全因素，怀托摩萤火虫洞是禁止游客自己拍照的。但带队的向导会负责帮大家拍照，当然是收费的。而且由于现场不设置个人保险柜，所以一切贵重物品都还是留在房间吧。但如果你对卫生条件要求比较高，可以带一包消毒湿巾和一条小毛巾。

行 怀托摩洞穴并没有火车站和公车可以接转。所以最适合自驾。从最近的城市Hamilton出发车程不足1小时。而如果你选择搭乘火车，最近的火车站在距离怀托摩洞穴14分钟车程的托罗杭格（Otorohanga），可以从新西兰各大主要城市搭乘火车到达。

住

TOP 10 Holiday Park Waitomo Caves Village

既设有房车所需的辅助设施，也提供MOTEL式的客房。距离萤火虫洞仅仅几百米。设有大型游泳池、户外热水浴池、烧烤区以及带蹦床的儿童游乐场。可以说是自助式假期的乐园了。

Waitomo Hilltop Glamping

这是位于怀托摩山区一家很有特色的民宿。视野非常好，俯瞰怀托摩地区连片的山脉，也非常适合欣赏日出或是日落。帐篷内配备有淋浴设施，在帐篷外还设有两个浴缸，露天浴也是没问题的。

Waitomo Boutique Lodge

距离怀托摩萤火虫洞有30分钟车程，距离霍比屯有40分钟车程。在这里，除了可以欣赏Coromandel Ranges山脉，还可以欣赏到Ngauruhoe滑雪场的风景。你可以把这里当成一个驿站，但说实话，专程来度个假也是完全可以的。

就用摄影师Shaun Jeffers拍摄的怀托摩的“银河”

祝你在这里的洞穴中能欣赏到最奇特的“星光”

图文编辑·Ujin

新媒体编辑·王卫

设计·彭嘉伟