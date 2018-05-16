波黑免签月底生效 又一个欧洲国家说走就走

导语：日前，波黑即将对华免签的消息终于证实，确认将于2018年5月29日正式生效。（@Rachel）

波黑游客相对较少，城市清净环境优美，物价低廉，美食品种丰富，风景也非常好。

绵长的海岸线、宁静秀美的欧式小镇、浓厚的宗教与历史韵味，不管你是休闲游还是历史游爱好者，如果早就厌倦了大城市的繁华，波黑绝对是你下个旅程的首选目的地~

一、签证政策

中波两国持普通护照的公民在对方国家入境、出境、停留或者过境，每180日停留最长不超过90日，免办签证。

如在对方国家每180日停留超过90日，或学习、工作、从事媒体报道等须经对方国家主管部门事先批准的活动，应当在入境前申请并获得相应签证。

波黑全称为波斯尼亚和黑塞哥维那（Bosnia and Herzegovina），是巴尔干半岛的一个国家。和巴尔干的其他国家相比，波黑的民族和文化多样性更加明显。

图片来源：Google map

二、波黑怎么玩

1.萨拉热窝



很多朋友对波黑的印象，都停留在首都萨拉热窝，这里以“第一次世界大战的导火索”发生地而闻名。70年代，风靡一时的前南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，更是让这座城市为国人们所熟知。

电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》

萨拉热窝市老城区保存了大量土耳其时代的建筑，被称为“欧洲耶路撒冷”。

步行十分钟范围内就能饱览清真寺、东正教教堂、天主教教堂以及曾经的犹太会堂，那些在波黑内战遗留下来的建筑们，以一种特别的方式悼念着这段历史。

从16世纪30年代的奥斯曼建筑到红屋顶的波斯尼亚住宅，狭长的小巷搭配上数不尽的雕塑，整座城充满历史感和艺术性。

新城里的有轨电车，穿梭于形态色彩迥异的现代建筑中，昭示着萨拉热窝的浴火重生。战火之下的疮痍历历在目，历史与现代交汇于此。

图片来源：视觉中国

米里雅茨河蜿蜒流过市区，河水浅浅的，几座老桥横跨河水之上，其中一座是拉丁桥。1914年6月28日，在拉丁桥附近，第一次世界大战的导火索“萨拉热窝事件”正是发生在这里。

走在拉丁桥边，仿佛时光倒流，刺杀地的墙角已经成为博物馆，橱窗上的照片引人注目。

拉丁桥

如果想要一眼望尽萨拉热窝，可以赶在日出或日落时分来黄堡，这里也是众多摄影爱好者的聚集地，还是很多电影拍摄的取景地。

黄堡

在萨拉热窝附近，还有一处世外桃源之地——Blagaj小镇。

找个天气晴朗的好日子，沿着河边小路前行，山谷中的河流清浅湍急，岸边散落着农舍，感受难得的清净时光。

山下河畔有几家河景餐厅，在潺潺水声中享用充满伊斯兰风味的美味菜肴，让人十分满足。

2.莫斯塔尔

莫斯塔尔位于波黑的南部，因内雷特瓦河流经峡谷，所以又叫“内雷特瓦河之城”。这里的建筑带有浓郁的中东色彩，由圆形鹅卵石铺砌而成的古城在老桥的两侧延伸开来。

图片来源：视觉中国

作为莫斯塔尔的标志性建筑，每天经过老桥的人络绎不绝。老桥修建于1566年，这座桥是奥斯曼帝国在1557 年下令用石头材料代替当时的木桥， 总共花了九年才完成。

在那个年代这座桥是一座奇观，而这座奇观却在427年之后的独立战争中被无情轰炸，直到桥身彻底断掉，只剩两座空荡荡的桥头。

后来经过工匠们在战后的不懈努力，老桥又恢复了原貌并且于2004年重新开放，在东北岸桥头角落里立着一块石碑，上面写着：Don’t forget’93 。

现在来到老桥，运气好的话还会遇见跳桥的人，从高度大概70 尺的古桥上跳入内雷特瓦河是当地年轻男子的传统竞技节目，象征和平，幸福和勇气。

如今每年七月，在老桥上会举行跳水比赛，年轻人们从桥上一跃而下，展现自己无所畏惧的勇气。

白天，清真寺Koski Mehmed Paša Mosque的尖塔是俯瞰莫斯塔尔的最佳位置，老城、老桥和内雷特瓦河尽收眼底，因此这里也是拍照留念的最佳地点。

图片来源：视觉中国

傍晚的老城会给你彻底的惊喜——暖黄的灯光点缀下满街土耳其式的建筑和纪念品，这里就像一个复古版的伊斯坦布尔，非常精致而浪漫。

商店贩卖的商品充斥着浓浓的民俗色彩，整个莫斯塔尔好像土耳其的一座乡间小城。

与首都萨拉热窝相比，这里的人们更加闲适安逸。这里有几百年的手工制造传统，土耳其式的咖啡具、雕刻的铜质花瓶、各类手工制品，还有老城风貌的装饰画、各种式样的金银首饰等等。

你可以去街边品尝各式小吃，也可以去市集逛逛，挑选精美工艺品，还可以来一杯波斯尼亚咖啡，听一听属于这里的故事。

3、波奇泰尔耶

呈阶梯状分布的波奇泰尔耶是奥斯曼帝国时代的村庄，也是全国最完美的建筑群之一。它坐落在一片岩石嶙峋的圆形凹地里，错综复杂的台阶在石头房屋的残破屋顶和石榴树丛间攀升。

建于1563年的清真寺Hadži AlijnaMosque在20世纪90年代遭到破坏，现已得到修复，而16米高的钟楼从1917年至今一直都没有挂钟。

攀上最高处的城墙，可以将这里优美的全景尽收眼底~

三、波黑怎么去？

目前国内还没有直飞萨拉热窝的航班，都需要转机，性价比比较高的选择就是在俄罗斯的莫斯科进行转机。

除此以外，外航也有很多选择，土耳其航空，阿联酋航空、卡塔尔航空，汉莎航空等等都可以前往，推荐卡塔尔航空，萨拉热窝线一直都是在其促销之列。

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如今，这片曾经的东欧隐秘花园，正成为游客心中绝佳的隐秘度假地。如果你厌倦了时尚都市的喧哗，不妨来这里寻找小众的欧洲。