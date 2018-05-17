图说摩洛哥 10天环游欧洲人度假的后花园

导语：10天时间，10座城市，我们和Thomas Cook托迈酷客一起绕着摩洛哥走了一圈大环线。虽说摩洛哥已经对中国游客免签近两年了，中国游客的玩法也正在变得越来越深入，但摩洛哥究竟什么样？到底哪里值得去？（来源：悦游CondeNastTraveler 作者 朱彤）

50张图，50个关键词，带你亲历摩洛哥。

绕不开的卡萨布兰

① 卡萨布兰卡是摩洛哥最大的城市、最大的港口，也是从国内前往摩洛哥最重要的中转城市。

② “世界上有那么多的城市，城市中有那么多的酒馆，她却偏偏走进了我的酒馆。”这是电影《卡萨布兰卡》中最著名的台词，是这部电影让全世界都知道了卡萨布兰卡。

③ 从上面这条中，你就能知道，虽然是伊斯兰教国家，但是在摩洛哥你是能找到酒喝的。只是不能在公共场合，并且穆斯林不能饮酒。我们在卡萨布兰卡去了酒店对面的酒吧，名为English Pub。酒吧门从里面锁着，用布遮着，从外面是看不到有人在喝酒的，只有叫人把门开了才能进去。这款名为卡萨布兰卡的啤酒，就是摩洛哥本地酿造的。

④ 真主的宝座应建在海上。这是在哈桑二世国王的梦中，真主安拉告诉他的话。于是这座精美绝伦的清真寺建在了卡萨布兰卡的海边，其中三分之一的面积建在海上。这是世界上第三大清真寺，来卡萨布兰卡哪怕只去一个地方，你也应该来这里。

⑤ 摩洛哥近99%的人口都是穆斯林，这里的清真寺是不对非穆斯林开放的。所以非穆斯林在摩洛哥都只能在清真寺外面看看，不能入内，只有哈桑二世清真寺例外，是可以进去参观的。

⑥ Rick’s Cafe是卡萨布兰卡最有名的餐厅之一，因为它的设计是以电影《卡萨布兰卡》为原型，想复原电影中的场景。但是这家咖啡馆2004年才开始营业，而《卡萨布兰卡》拍摄于1942年，所以这家餐厅与电影并没有实际的关系。

⑦ 卡萨布兰卡有300多万人口，算是非常密集的城市。

⑧ 摩洛哥最著名的料理叫做塔吉锅，第一次吃你会很兴奋，第二次吃觉得还好，第三次吃就够了，再后面每次吃都会想哭。之前有个去过摩洛哥的朋友就警告我，一开始的时候，能不吃塔吉锅就尽量不要吃，因为后面会天天吃，而且可能没别的选择。塔吉锅羊肉、鸡肉、牛肉等都有，但能让你喜欢上的估计不多。另外，很多游客会想要买两个塔吉锅回去做为纪念，我只能说请谨慎选择，因为很重而且易碎。

⑨ 在摩洛哥你能听到阿拉伯语、西班牙语、法语、英语等，但这里的官方语言是阿拉伯语和伯伯尔语。

⑩ 卡萨布兰卡的意思是白色的房子。

在北非看看大海

⑪ 直布罗陀海峡在西班牙最南端和非洲的西北部，其中最窄的地方是西班牙的马罗基角和摩洛哥的西雷斯角之间，只有13公里。天气晴朗的时候，能从摩洛哥这边看到对面的西班牙。丹吉尔就是在这里。

⑫ 在丹吉尔以西14公里的的大西洋海边，有一处神奇的洞穴，当地人称之为非洲洞或是大力神洞。因为洞口的形状酷似非洲地图，而且据说大力神赫科勒斯曾经在此居住。

⑬ 在摩洛哥使用洗手间都是要收费的，切记一定要准备好领钱。摩洛哥的货币是迪拉姆，1迪拉姆兑换0.7元人民币左右。

⑭ 伊本·白图泰来自摩洛哥的丹吉尔，是和马可·波罗、郑和同时期的旅行家。从21岁时开始了长达12万公里的旅途，到访44个国家。在蒸汽时代到来以前，他可能是旅行路程最长的人。在阿拉伯世界，白图泰获得了崇高的声名，摩洛哥人将其作为英雄加以纪念。

⑮ 虽然摩洛哥最大的城市是卡萨布兰卡，但首都是拉巴特。拉巴特离丹吉尔有250公里，开车大概需要2个半小时。

⑯ 摩洛哥人特别喜欢开玩笑，而且有时候笑点比较奇怪。他们说的话千万别都当真，觉得特别不可思议的时候，有可能是在开玩笑。





⑰ 在摩洛哥，和很多穆斯林国家一样，男人是可以娶4个老婆的。

⑱ 虽然是非洲国家，但是摩洛哥的渔业资源还是比较丰富的。摩洛哥是全球最大的沙丁鱼加工和出口国。

⑲ 在摩洛哥，特别是丹吉尔附近，是可以同时看到地中海和大西洋的。

⑳ 丹吉尔是摩洛哥最古老的城市，历史可以追溯到公元前1600年。

网红小镇舍夫沙万

㉑ 在舍夫沙万不要随便拍人，一定要征得对方的许可才行。因为在这里还是有很多人相信拍照会带走人的灵魂的。

㉒ 舍夫沙万就是超级有名的蓝色小镇，世界上有三个，一个是希腊的圣托里尼，一个是印度的焦特普尔。

㉓ 舍夫沙万周边有很多度假酒店，行前Thomas Cook托迈酷客的工作人员特别提醒我们这里因为是山区可能酒店不好。到了之后才发现，比想象的好多了。

㉔ 在传统的摩洛哥文化中，心不是爱的代表，肝才是。

㉕ 一个模特，自带4套传统服饰，可以给游客跟拍一天，价格大概在2000迪拉姆。这是我在旅行途中听到的中国游客聊起的价格。高兴的是，中国游客越来越专业了，而且是大爷大妈出来旅行都要顾当地模特了。但有点沮丧的是，可能你在网上看到的很多摩洛哥的照片都是雇人摆拍的结果。

㉖ 摩洛哥是一个不折不扣的拍片大国，除了最有名的《卡萨布兰卡》之外，最近热播的《红海行动》以及《权利的游戏》《埃及艳后》《木乃伊》《角斗士》《阿拉伯的劳伦斯》《欲望都市》等有有在摩洛哥取景。

㉗ 摩洛哥酒店的网络都还不错，我们一路乘坐Thomas Cook托迈酷客的大巴上也有WiFi。

㉘ 摩洛哥最有特色的饮料是薄荷茶，就是薄荷泡的茶，不过非常甜。他们倒茶的时候都会像功夫茶一样把茶壶举得老高。

㉙ 舍夫沙万有很多网红打卡的拍摄地，城里不大，个把小时就能转完。

㉚ 摩洛哥昼夜温差较大，我们穿过羽绒服看雪，也带过墨镜看沙，暴晒过，也淋过雨。

千年古城菲斯

㉛ 菲斯是北非第一个伊斯兰教城市，也是摩洛哥4大皇城中最古老的一座，历史有2800多年。

㉜ 菲斯老城曲曲弯弯，走的时候一定要跟紧导游，一旦迷路可能再也找不到你了。

㉝ 菲斯最有趣的就是一家皮革染料场，这里都采用天然的染料比如鸽子粪等。所以味道有点大，但是这里生意超级好，除参观之外，有各种皮革制品可以购买。为了去掉气味，店家会在参观时给每个人发一支薄荷。

㉞ 皮革场已经有超过1000年的历史了，所有东西都是手工制作。这里的价格要比外面的小摊贩要贵不少，但是可以说有质量保证吧。

㉟ 菲斯老城围绕着褐色的城墙，城内有超过两百座清真寺和各种传统手工艺。

㊱ 菲斯老城里是禁止开车的，当然了，有车估计也开不进去。

250万年的撒哈拉

㊲ 来北非，一定一定要去一次沙哈拉沙漠。这是世界上最大的沙漠，面积超过900万平方公里。

㊳ 一般进沙漠都会选择傍晚太阳快落山的时候，或是清晨太阳要升起的时候。

㊴ 摩洛哥的骆驼一般为单峰驼，顾名思义，就是只有一个驼峰。

㊵ 去沙漠骑骆驼，通常会先开车到沙漠边缘，然后再骑着骆驼进沙漠。在沙漠地区，骆驼是非常珍贵的财富。

㊶ 虽然不鼓励，但其实有很多游客会选择带点沙哈拉的沙子回来，摩洛哥各地都有售卖装沙子的小瓶子。很多游客爱不释手，甚至走量贩路线。

㊷ 沙漠温差较大，切记要带好衣物。一般骑骆驼结束之后，还会有个短暂的篝火晚会有歌舞给大家参观。

红城马拉喀什

㊸ 摩洛哥第三大城市，也是历史上最重要的古都之一。

㊹ 战马广场有着摩洛哥最大的伯伯尔人市场，广场上人超级多。俯瞰战马广场的全景照是马拉喀什最著名的标准照，就在广场入口的咖啡馆就能到二楼露台上拍摄广场。不过要上露台需要消费，换句话说，就是得给点钱才行。

㊺ 广场上很多表演者，拍照一般都是收费的。所以拍摄前要先问清楚是否收费，收费的话要先聊好价格。

㊻ 我们在摩洛哥待了10天，最爱的美食就是在马拉喀什找到的中餐馆。Thomas Cook托迈酷客考虑到大家的中国胃，在马拉喀什特意取消了一餐摩洛哥菜换成了中餐。但是毕竟在穆斯林国家，中餐馆的生意可能只有中国游客会光顾吧。

㊼ 马约尔花园可是马拉喀什必去的地方，因为它是YSL创始人伊夫·圣·罗兰的花园，他曾经说：“马约尔花园仿佛是我取之不尽的精神源泉，我甚至常常在梦中见到那些独一无二的色彩。”在摩洛哥这样的地方能看到如此满是绿意的花园，真的让人心情非常舒畅。

㊽ 马约尔花园旁边坐落着YSL博物馆，保存着他的很多作品和故事。

㊾ 很多人知道摩洛哥是从三毛的书中，但到了摩洛哥你会发现，有太多故事可能你来了之后未必会想起三毛。

㊿ 摩洛哥最好买的东西有两样：1是阿甘油，当地特产。2是路易威登，价格便宜。

行程指南：

❶ 摩洛哥签证：免签。另外，现在摩洛哥之外突尼斯也对中国游客免签，一次出行去两个国家非常方便。

❷ 航空：摩洛哥皇家航空开通了中国到摩洛哥的直航，但价格较贵。其他转机航班选择非常多，但大多数都是先到卡萨布兰卡。

❸ 旅行社：Thomas Cook托迈酷客作为国内首家推出摩洛哥大环线之旅的全球旅行集团，带来从拥有无数历史名胜与催生众多文学影视名作的大都市卡萨布兰卡、拉巴特，到绽放梦幻般蓝色的舍夫沙万，自神秘而广阔的撒哈拉沙漠至北临大西洋远眺西班牙的丹吉尔，想要深入全面认识目的地的中国游客，看到摩洛哥更多的维度。

留言说出你对摩洛哥的印象，

送上一瓶来自撒哈拉的沙。

文、图、编辑 / 朱彤