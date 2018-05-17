4秒镜头耗时15个月！三个展了解宫崎骏的匠人精神

导语：说起宫崎骏的动画，你想到的是什么？（编辑：P蛋儿）

宫崎骏动画的存在就像人们内心深处的伊甸园，让每个孩子体会到世界的五彩斑斓，让每个成年人看到世界的温柔。

宫崎骏动画人物合集

他的动画画面更是无可挑剔，细腻的细节处理让人惊艳、配色让人身心舒展，最终呈现在我们面前的是绝对不止满分的画面质感。

《哈尔的移动城堡》

《起风了》

这些动画呈现在观众面前不过2个小时，背后却是来自他和好友共同创立的吉卜力工作室的200-300名员工，在将近2-3年的时间，画出16万多张底稿，再将1500多个镜头拼凑出来的。

就拿《起风了》里面有一段关东大地震的4秒钟镜头来说，宫崎骏金额团队花了整整15个月来制作，“丢人的事可不想做啊”宫崎骏说。

《起风了》地震镜头

《起风了》地震镜头

如今，77岁高龄的他，手已经拿不稳笔，只能用非常软的5B铅笔，甚至是6B。在第7次“打脸”退休之后，他又一次着手《毛毛虫菠萝》的创作，可手绘太花时间，怕自己时间不够，他甚至开始学习以前坚决不允许使用的CG（电脑绘画）。

《毛毛虫菠萝》

好在，《毛毛虫菠萝》已经制作结束，并且已于3月21日在三鹰之森吉卜力美术馆上映，相信不久之后大家都能一饱眼福了！只是，在动画上映之前，还是需要经历未知期限的痛苦等待……

不过，倒也不是毫无办法，这有几个好去处，虽然不能帮你冲破次元壁亲临宫崎骏老人家的动画中去，但却能让你了解他的动画是如何被创作出来的、吉卜力工作室创立30年以来的艰辛与汗水，以及它们背后的那些未被公开过的故事。

准备好膜拜宫崎骏和吉卜力工作室的工匠精神吧！

三鹰之森吉卜力美术馆

《食べるを描く。》（食之绘像）

2017.05.27-2018.11

三鹰之森吉卜力美术馆《食べるを描く。》海报

由宫崎骏老人家亲自设计的“三鹰之森吉卜力美术馆”（GhibliMuseum），毫无疑问是每一个动画迷心驰神往的梦幻之城。

三鹰之森吉卜力美术馆

三鹰之森吉卜力美术馆

从去年5月27日开始，三鹰之森吉卜力美术馆就开始了为期一年多的展览《食べるを描く。》（食之绘像），顾名思义，这次展览的主题是美食。

食物在宫崎骏动画中的地位不用多说，每部作品中出现的美食都会让人无法忽略，想想《哈尔移动城堡》中哈尔做的烟肉鸡蛋。

《哈尔移动城堡》中的烟肉鸡蛋

想想《魔女宅急便》的琪琪在雨中为客人送上的烤鱼派。

《魔女宅急便》中的烤鱼派

想想《千与千寻》的钱婆婆准备的餐点和另无脸男欢呼雀跃的丰盛美食……

《千与千寻》的钱婆婆准备的餐点

《千与千寻》中无脸男与美食

每每这时候，第一反应就是拿出手机点外卖，然鹅，菜单并不能满足你。

《食べるを描く。》展览正好实现你的宫崎骏美食梦。

宫崎骏动画还原美食

宫崎骏动画还原美食

宫崎骏动画还原美食

宫崎骏动画还原美食

整个《食べるを描く。》主要分为两个展示区域，一个是原画展示区，展示了动画中描述吃的镜头的相关草稿，同时还附有该场面绘制所用到的材料以及绘制方法的说明。

宫崎骏动画设计草图

宫崎骏动画设计草图

宫崎骏动画设计草图

除此之外还展出了这些设定时的草图、分镜以及相关画面的文字资料。例如《红猪》中波鲁克在餐馆吃意大利面的场面。

宫崎骏动画设计草图

《千与千寻》中千寻哭着大口吃饭团的场面。

宫崎骏动画设计草图

宫崎骏动画设计草图

《哈尔移动城堡》中哈尔做烟肉鸡蛋的场面……

宫崎骏动画设计草图

起风了

宫崎骏动画设计草图

魔女宅急便

宫崎骏动画设计草图

宫崎骏动画设计草图

有趣的是，参观说明使用菜谱的形式进行辅助，非常有新意，让人忍不住真的想吃点什么！

宫崎骏动画菜谱

宫崎骏动画菜谱

另一个区域则是动画中的美食模型和做饭场面的立体展示，例如等比还原了《龙猫》里小梅一家人的厨房、《天空之城》虎蛾号飞船内的厨房等等，让你如同身临其境。

温馨提示：三鹰之森吉卜力美术馆一要预定，对日本本国人来说，门票预订提前1个月，海外游客提前3个月。美术馆每周开放六天，每天接待2400人，室内禁止摄影。

兵库县立美术馆画廊大楼

吉卜力博览会

2018.04.07-2018.07.01

吉卜力博览会海报

早在2016年时，吉卜力工作室就举办了第一次吉卜力博览会。今年博览会再次举办，一再错过这种事，你可不能再做了。

“请看30年来的泪水与汗水。”——这是吉卜力工作室制作人铃木敏雄在2016年时对这场展览的概括。吉卜力工作室在33年前的创立故事，以及33年以来创作动画的过程都被一一展示在这里。

一进门就可以看到吉卜力工作室33年的回忆廊，那些陪伴你成长的动画便争先恐后的重进你的大脑。

吉卜力工作室回忆廊

吉卜力工作室回忆廊

展览囊括了迄今为止吉卜力工作室所有作品的海报、宣传物料，各作品的企划书、制作资料等，公众可以详细地了解到一部作品从构思到完成的详细过程。

吉卜力工作室动画资料

在海报室里可以看到多达25部吉卜力作品的海报原稿以及作品原画，《风之谷》上映时仅有的一张海报也可以在这里看到，暂且不说别的，光是手稿和原画就让人无比神往了！

吉卜力工作室原画手稿

1984《风之谷》

吉卜力工作室原画手稿

1986《天空之城》

吉卜力工作室原画手稿

1988《龙猫》

吉卜力工作室原画手稿

1997《幽灵公主》

吉卜力工作室原画手稿

2001《千与千寻》

吉卜力工作室原画手稿

办展少不了的就是周边，三十多年来积累的各种T恤、玩具、饭盒、人偶都密密麻麻地摆放在展馆各处。

吉卜力工作室周边

除此之外，展览中还有一个吉卜力的“天空与机械展”，将吉卜力动画中出现过的飞行机械复原成了实体。

天空与机械展

其中最吸引人的莫过于长度大约有六米的主题号，主题号通过缆绳与天花板相连，呼呼作响的螺旋桨带动着整艘船上下漂浮，空气仿佛成了流动的海洋。环绕在四周大大小小、 形态各异的飞机模型，同样都赋予了人们最美好的幻想。

天空与机械展

另外，这里还有龙猫的公交车可以乘坐，并且在制片人铃木的要求下，猫公交里的椅子可是做得软绵绵的呢~

宫崎县立美术馆

吉卜力工作室·layout展

2018.06.16-2018.09.17

吉卜力工作室·layout展海报

layout（构图）对于动画电影来说是至关重要的一个环节，例如设计多层次的背景、令每层背景的移动速度都不相同，就能表现出逼真的远近距离感等等，但这只是layout中的一小部分。

这次展览将展出约1300件有关吉卜力工作室动画电影作品“layout”的展品，细致地讲解了宫崎骏与高畑勋是如何设计动画电影中的layout的。

展品主要是原创场面设计的手稿，无数充满回忆的场景通过一张张设计图将宫老最原始的创作意图都将呈现在我们眼前，这些手稿是宫崎骏动画创作的蓝本。

吉卜力工作室layout手稿

手稿全是铅笔和彩铅稿，保存的非常完好，简单、干净、清晰的线条仿佛使画中的人、物都活了过来。手稿中还注明了宫崎骏的想法，对场景布置的要求、以及人物的编排、颜色、位置和动态等，比如：这个地方透明度要加强、上色的时候XX地方建议用XX色、人物走动时的轨迹，就像在跟高畑勋导演对话。

吉卜力工作室layout手稿

吉卜力工作室layout手稿

吉卜力工作室layout手稿

展出的手稿将回顾吉卜力的整个创作，由最早的《风之谷》到最新的《红海龟》，以及宫崎骏和高畑勋导演二人早于吉卜力成立之前制作的动画作品手稿如《飘零燕》和《高立的未来世界》等。

吉卜力工作室layout手稿

吉卜力工作室layout手稿

吉卜力工作室layout手稿

吉卜力工作室中国首展就在上海

除了以上三个需要走出国门才能看的展，还有一个重磅好消息！吉卜力工作室终于要在中国举办官方的展会活动了——吉卜力中国行企划“Worldof GHIBLI in China”已经正式启动啦！激不激动！

事不宜迟，现在就来揭晓本次展会的重要信息吧！

展会名称：World of GHIBLI in China

展会日期：2018年7月1日（星期日）-10月7日（星期日）

展会地点：上海环球金融中心（上海市浦东新区世纪大道100号）

展会详情：《龙猫上映30周年纪念—吉卜力的艺术世界》展、《天空之城—吉卜力的飞行梦想》展。

赶紧抓紧订票吧！

以上，宫崎骏用他天马行空的想象力编制了一个又一个童话世界，让我们带着他的能量积极面对现实生活，而他动画背后的世界同样值得你去探索了解。

最后还要带来一个确凿的消息，吉卜力主题公园将于2022年正式开幕！还有4年，一点也不长……