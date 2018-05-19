睡在最日本的寺院中 换种人生找自己

导语：住民宿、住酒店、住船屋、住营地……睡在哪里已经成为旅行的一大乐趣。除了收获美景，在住处体验一种完全不同的人生，这就是日式宿坊所带来的别样寺庙文化。（悦游CondeNastTraveler 作者 王佩奇）

WHY 宿坊

除了住宿之外，寺庙往往会为住客安排很多的宗教活动，这也是寺庙打出的卖点之一。每天早上五六点钟就有早课活动，在寺的和尚会带领客人在佛像前诵经参拜。有些宿坊提供笔墨纸砚，以便住客抄写《般若波罗蜜心经》等经文，抄写好的经文可被寺院保管并供奉佛前，相当于捐了一份香火钱。

*寺庙朝五晚九的生活，不适合偏爱度假生活的朋友。

舌尖上最地道的精进料理

如果要品尝最正宗、最地道的精进料理（最低碳慢食的日式料理），懂行的人一定会首推寺庙。除了口味的正宗之外，日本人也认为只有在寺庙进行才能找到精进料理的意义。日本佛教徒认为吃精进料理不能仅仅为了满足口腹之欲，进食时要审视自己、反思过错，并对食物和厨师怀有感恩之心，内省求进。不少寺庙的住持同时也是精进料理的大师。

每座寺庙都是一间博物馆

日本的寺庙大都有几百年历史，而这些历史沉淀也给了这些寺庙许多不可超越的特别之处，比如历史悠久的名家字画、考究的庭院景观等。高野山的福智院里珍藏有众多珍贵的美术品，包括奈良时代的古美术品也很多。奈良竹林元群芳园是奈良三大名园之一，也是著名的赏樱之处。

WHERE TO STAY

福王山正覺寺

正覺寺坐落在距离东京都100多公里之遥的山林中，是一座约有530年历史的古刹。每天清晨是从和僧人们一起挥动着自制的大扫把打扫寺院开始的，也可以进行空手道等武道集训。

除此之外，更特别的是，你有机会体验正襟危坐的“禅坐”，而背景则很可能是一道神秘的瀑布。坐在山林瀑布前，聆听大自然的声音，感受心间的安寂与详实。

〒357-0111埼玉县飯能市上名栗2326

fukuousan-shougakuji.jimdo.com

光澤寺

这座寺庙位于鸟取县，其招待内容完全颠覆了大家心目中宿坊的样子：这里的供餐不仅有和食，还有意大利风味的精进料理。

不管是留宿还是当日往返，这里都是一天只接待一组客人（就算只有一个人也可以包场）。所有的体验项目都是由住持亲自接待，尤其是住持或者僧侣畅谈人生或者生活烦恼的项目，常常预订爆满。

〒680-0604鳥取県八頭郡八頭町南398

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高野山金剛三昧院

金剛三昧院历史悠久，镰仓时期开始的佛塔至今仍然完好的保存在这里，其中的多宝塔还被称为日本的国宝，是前来高野山的游客必去的朝圣之地。除此之外，还有五智如来坐像、愛染明王画像等众多文物在此间内，所以这座寺庙也被称为是高野山的文化财产宝库。

这里的庭院深深，幽静而美丽。宿坊的房间直接面向中庭，池塘周围的花木变化，也让人感受到季节的变化。每到五月上旬，就能看到这里开满石楠花与满目绿植，随风摇曳，令前来朝拜的游客们流连忘返。

〒648-0211和歌山县伊都郡高野町高野山425号

kongosanmaiin.or.jp/

西本愿寺聞法會館

西本愿寺是京都最大的寺庙，寂静而壮观，阁廊间回荡着诵经的低吟声，前往参观的游客也并不多。聞法會館位于西本愿寺内，在延续了古色古香的建筑风格之外，房间面积也是相当的宽敞舒适。入住的房间有日式和西洋式两种可供选择，同时还设有大浴场可以让你感受传统日式浴场文化。

更重要的是，你可以自由参加西本愿寺晨间修行。清晨的西本愿寺人影寥寥，更显空旷安静，跟随禅师盘腿而坐，低声吟诵经文，感受历史沉淀的厚重与肃穆。

〒600-8357京都市下京区堀川通花屋町上る柿本町600番地1

monbou.jp/

吉野山奈良竹林院群芳園

奈良的三大名园之一就是这里，也是赏樱的绝佳去处。走一段盛开着美丽樱花的陡峭山路便能抵达竹林院的山门，运气好的话还能看到穿着修道服的修行者。群芳园是竹林院里最有名的优雅庭院，简单又不造作的日式庭院，没有刻意修剪或设计的树枝、桥梁、岩石、砂砾地、石灯笼，这里的一切都透露着日式庭院的简约之美，弥漫着能使人平心静气的禅意。

在这里，你可以一边沿着幽静的水池游玩，一边欣赏有名的垂枝樱树。如果你想在赏花的季节住宿，则需要提前6个月预定。

〒639-3115 奈良県吉野郡吉野町大字吉野山2142

chikurin.co.jp/index.php

大陽寺

被称为“天空之寺”的大陽寺，位于埼玉一座800米高的山上，附近有一条传说居住着天狗的美丽溪谷。在足以被称为秘境的大自然环绕下，可以体验寺院中早晨的诵经修行、抄经、佛学谈论及坐禅，并品尝精进料理。

修行为自愿参加，行程也并未一项一项地让固定，因此曾摘得2011年日经经济新闻社“最适合初学者的宿坊榜单”冠军。此外，还可在住持亲手打造的露天浴池中抬头望向满天星空，相信能够让你忘却平日的喧嚣，令身心都焕然一新。

〒369-1901埼玉县秩父市大泷459

taiyoji.com

書寫山圓教寺會館

位于姬路西北方的書寫山圓教寺被称为“西边的比睿山”。这里曾经是影片《最后的武士》取景地，大河剧《军师官兵卫》里的著名场景。寺庙周围密布着高大的杉树林，即使艳阳高照，这里也是一片清凉，鸟鸣声不绝于耳，颇有深林藏古寺的意境。

圓教寺會館是圓教寺内两个宿坊地之一（另一处是塔頭妙光院），在此入住，可参加坐禅、写经、佛法教义讲解等多项禅修活动。住在这里，即使不参加禅修活动，大概内心也会变得平静。

〒671-2201 兵庫県姫路市書写2968

shosha.or.jp

高野山熊谷寺

熊谷寺置身在参天的大树林之中，庭院深深，回廊重重，古木参天，绿茵遍地。每到夜晚，月亮挂在高高的枝头。夜色中的熊谷寺，安静而神秘。这里也被称为有着家庭氛围的清新寺庙，寺庙里的和尚友好且勤快，这里每天会为客人准备全素的怀石料理，饭后还可以温泉泡澡。

在熊谷寺，每天可以参加这里的早禅仪式，老法师会传经布道，带着客人冥想，引导你忘记痛苦，在梦想的世界中遨游。

〒648-0211 和歌山县伊都郡高野町高野山501

kumagaiji.jp

高野山福智院

这是高野山上具有美景庭院和天然温泉的佛寺宿坊，也是高野山上规模最大、最具特色的宿坊。据说，福智院曾接待过德川家康到寺内投宿泡汤，由此可见其超然的历史地位。

福智院是以天然大温泉而闻名，高野山上唯一的温泉浴室就在这里了。你在这里除了可以欣赏美景和洗涤心灵之外，还可以品尝寺庙的料理，感受一把僧侣修行的日子。

和歌山县伊都郡高野町高野山657号

fukuchiin.com/

恐山菩提寺吉祥閣

火山岩形成了一片荒芜岩地、空气中弥漫着硫磺气味……恐山的景象，与日本人脑海中通往死后世界入口的情景如出一辙。下北半岛自古便流传着“人在死后，灵魂便会回归恐山”的传说。

恐山菩提寺位于本州岛的最北端，这里的宿坊吉祥閣被称作是“能疗愈参拜者一身疲劳”，其所有的温泉具有治疗神经疼痛与肠胃疾病的功效。尽管交通不方便（从最近的车站开车至少要花上40分钟才能抵达），但是这也更能凸显这里的遗世独立和体验深山中大自然的神秘。

青森県むつ市大字田名部字宇曽利山3-2

mutsu-kanko.jp/guide/miru_01.html

HOW TO BOOK

官网

大部分知名寺庙都提供宿泊服务，可以通过Google查找这些寺庙的主页，如果有提供宿坊服务的话，基本上都会在主页上提示。如果是比较小的寺院，可能很难在网上预订，那就需要打电话预定了，这在语言上的要求就很高了……如果你是临时起意想体验宿坊，可以到高野山宿坊协会（shukubo.net）碰碰运气。

宿坊预订网站

现在可以在一些预订网站，比如乐天日本网（travel.rakuten.co.jp）、Jalan（jalan.net）或和空（wa-qoo.com），这些网站虽然有中文版，但日文版有更多的选择。Jalan号称是日版携程网，日本最大的酒店和日式旅馆在线预定网站之一，但是因为网站上没有“寺庙”的勾选，所以需要提前查找好宿坊名字，再上Jalan预订。和空是专门的日式宿坊百科网站，上面有很多家宿坊介绍，但无法直接通过网站预订。