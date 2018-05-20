冒险之都新西兰皇后镇 怎么玩最过瘾？

导语：真正让这里成为冒险之都的缘起，还是因为各种让人眼花缭乱的极限运动。（来源：芭莎男士）

（原标题：《去皇后镇， 做天地间的勇士》）

皇后镇，这座被新西兰最高大的山脉南阿尔卑斯山包围的南岛小城，在面积和人口上并不算是一个值得一提的地方。然而它面朝新西兰最长的湖泊，一片位于山谷间，由高山融雪流入所形成的湖泊——瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）。湖水沉静，倒映出层叠山影，把整个皇后镇裹挟在独一无二的湖光山色中。

与新西兰多数地方广袤无垠的辽阔不同，这里更像是被巧妙呈现出来的集中却精致的一片乐园。因此，当殖民者第一次来到这里时，觉得人间此景只有女王才能与之相配，才取名“皇后镇”。不过，虽然皇后镇和女王关系不大，但它可一直没少吸引冒险家的到来。当然，最初出现在这里的冒险家可比如今慕名而来蹦极跳伞的“勇士”们要胆大得多，因为他们是来淘金的。

19世纪，两个剪羊毛的工人在皇后镇的沙特瓦河边掘到金子而暴富，随后源源不断有堵上一切只为发家的淘金者涌入了皇后镇，也为这里的繁荣注入了不可磨灭的基因——冒险，在这片人间仙境般的景色中从来没有断过。

今天的沙特瓦河早已成了皇后镇的著名冒险胜地之一

但真正让这里成为冒险之都的缘起，还是因为各种让人眼花缭乱的极限运动——这里是世界蹦极的发源地，世界上第一家商业蹦极跳台就位于皇后镇的卡瓦劳大桥；也是双人高空跳伞的发源地。不止于此，各种冒险运动的缤纷玩法在皇后镇像渐渐变得层出不穷，绝对不会让人失望。

得天独厚的地理环境让皇后镇集齐了激流，峡湾，高山，湖泊，即便城镇中心密集到连停车位都很难找，但随处可见的湾流、高低落差却让冒险运动在这里能见缝插针地发展起来。不过对于初来乍到游客来说，玩什么最不虚此行？玩什么不会被吓破胆？却不是一个容易的选择题。芭先生总结了5种皇后镇最不应错过的冒险，无论你pick了哪一项，都会成为最好的选择！

所谓双人跳伞，是指把客人和一名持有执照的跳伞教练绑定在一起的跳伞项目。所以基本上，你不需要任何技能，只需要克服自己的内心恐惧而已。

皇后镇能提供双人跳伞的服务商有不少选择，但Nzone无疑是其中有着最好硬件设备以及最大飞机的一家。这对于初次尝试跳伞的人来说无疑是一剂眼见为实的“强心针”。Nzone的伞降区正位于著名的卓越山脉（Remarkables）的山脚处，周围由牧羊农场包围，风光旖旎，也能在很大程度上为你刚刚一跃而下的激动心情添彩。

卓越山脉

目前Nzone提供三种跳伞高度的选择：

价格单位为新西兰元，与人民币的参考汇率为1：4.5

虽然在跳伞中恐高往往是新手面临的挑战，但在实际体验中，反而越高的高度，越能让你有时间调整好状态，并欣赏风景。甚至对于恐惧感强的人而言，在合理范围内，高度越高，也有着更多的安全感。

任何与装备有关的事情你都不需要担心。Nzone的集合点非常容易达到，在皇后镇Shotover 街35号的Nzone跳伞中心，正位于镇中心。这里既是登记当日跳伞的地方也是游客们接受跳伞前的安全培训的地方。此外，在这里，你还可以选择希望增加的照片及录像套餐，因为跳伞的费用中并不包含任何影像。

你可以选择由教练手持设备拍摄照片和视频，也可以选择由专门的跳伞摄影师为你和教练记录全程影像，甚至还可以选择由专属摄影师为你抓拍空中的精彩瞬间和全程摄像。

当Nzone的免费巴士将你送至停机坪后，工作人员会帮助你佩戴好跳伞装备，你的教练也会和你面对面介绍跳伞的要领。起飞后飞机会有10-15分钟的爬升过程，飞至瓦卡蒂普湖盆地（Wakatipubasin）上方，给你一个跳出舱门前的赏景时间。当到达在伞降区的正上方，你会和跳伞教练一同跳出机舱，感受长达60秒惊心动魄的自由下落。

上个世纪 80 年代，新西兰人AJHackett 和 Henry van Asch在皇后镇（Queenstown）附近历史悠久的卡瓦劳大桥（Kawarau Bridge）上创办了世界上第一家商业蹦极机构。当他们从桥上纵身而跃之时，他们也将蹦极这项运动推荐给了全世界。

到了今天，虽然卡瓦劳大桥43米的高度并称不上是蹦极项目中最刺激的，但发源地所赋予人们的勇气和传奇却依然吸引着源源不断的游客来把自己的蹦极第一次留在这里。

蹦极点卡瓦劳大桥距离皇后镇需要20分钟车程。你可以选择自驾前往，或搭乘免费的接驳巴士，接站点位于镇中心Camp街和Shotover街相交的街角车站。认准这辆看起来就自带挑战感的巴士。

卡瓦劳大桥的蹦极高度和费用都是固定的，成人NZ$205人/次，小童NZ$155 人/次，但会玩的新西兰人依然能让你做出选择！你可以选择跳下后碰到水面，或完全悬空，甚至你还可以钦点一位小伙伴和你一起绑在一起被推下去。单次蹦极的价格还会包含证书和卡瓦劳蹦极的纪念T恤。照片和录影需要额外购买，照片或录影为NZ$45，照片加录影则需要NZ$80。

没去皇后镇之前，你对秋千的认识可能是这样的

然而在皇后镇，我们说的秋千可是这样的

位于皇后镇的内维斯高空秋千（Nevis Swing）以300米弧度，70米自由落体， 120米高度的傲（吓）人参数成为了世界上最高的高空秋千。简单来说，就是既有蹦极会遇上的“跳或不跳”的犹豫，也有跳伞会遇上的天旋地转的“懵”和始终。而其速度之快，可能你的惨叫声还缭绕在工作人员耳边时，人已经接近山谷另一边了。

内维斯秋千的位置无法自驾前往，你只能在镇中心的车站搭乘免费的接驳巴士。位置和卡瓦劳大桥蹦极的接站是一样的。内维斯秋千的价格是成人NZ$210，小童NZ$160。照片和录影需要额外购买，照片或录影为NZ$45，照片加录影则需要NZ$80。

高度，的确是很多人需要克服的恐惧，然而皇后镇的挑战并不仅仅限于空中和高度。一项正在全球范围内慢慢兴起的颇具未来感的运动，也正逐渐成为皇后镇的热点之一。

虽然你没有托尼史塔克打造铠甲的技术和金钱，但是有着水上飞行器和火箭靴，你也可以感受一下像超级英雄那样起飞是怎样的体验——很可能会腿软。Flyboard是皇后镇唯一一家提供此项目的服务商，尽管他们号称这是一项任何人都能在10分钟内学会的技能——因为付费体验中只有10分钟的教学时间。但显而易见的是，你必须要水性了得。毕竟在飞行的过程中，你会时不时扎进水面。

全程体验都将由你一个人单独操作整个设备。听起来很可怕对吗？事实上，你只不过是通过一根特制水管与快艇连在一起，利用快艇马达吸水再从你脚下的装备中喷出以提供你起飞的助力。如果你的平衡感与水性都很出众，千万不要错过这一项。价格有两种可选，NZ$199或NZ$149，区别是体验时长相差了10分钟而已。

快艇，听上去就非常没有新意，毕竟这是我们这代人童年记忆中海边旅游景点的必备项目，50元一位的那种。但你如果因此而错过沙特瓦河的这个超级快艇，就太遗憾了。即便是在冒险之都皇后镇这种根本不乏体验项目的目的地中，Shotover Jet 也是大名鼎鼎的一项。就连英国王子王妃来此，也来签到了。

虽然Shotover Jet被誉为目前世界上最刺激的喷射快艇，但芭先生认为，比起这些噱头，关键在于沙特瓦河本身的地貌。

Shotover Jet位于著名的沙特瓦峡谷内，这条河被誉为新西兰最富裕的河流，其含金量在仅次于加拿大的克朗代克河，位居世界第二，也是皇后镇历史的源起。而快艇所运行的航段内地貌复杂，最浅的浅滩水深不过10厘米，最窄的河道也不过2.5米。

在这样的环境下快艇会保持时速85公里的高速穿梭其间，并会不时进行360度的高速旋转以及紧贴着岩石壁做各种特技动作。要不是有不停飞溅的水花落在你身上，你很可能以为自己是在飞。

前往Shotover Jet站点既可以自驾（距离皇后镇20分钟车程）也可以在镇中心的The Station搭乘免费接驳巴士。搭乘快艇的费用成人NZ$149，小童NZ$79，三人一组的家庭价格则为NZ$377。照片和视频需要另付费购买，但建议你不要心疼钱包，买下视频。因为在行驶过程中，你可能压根就无法察觉你距离撞上岩壁有多近。

高挑战的项目也往往消耗最大，所以当冒险结束时，记得选择高热量的美味来庆祝一下！

皇后镇头牌网红汉堡Fergburger

地址：42Shotover Street， Queenstown Town Centre 9300

虽然几乎没有人来皇后镇是为了美食，但是Fergburger汉堡绝对可以算在“没有吃过，就相当于皇后镇”的范畴内，每天都有人们排着长长的队伍等待吃到这个和脸一样大的汉堡。万一你没敢去尝试任何一项冒险，只要Po一张吃Fergburger的照片，内行人也会知道你正在皇后镇！或许……变胖也是需要勇气的！

海鲜盛宴必签到Fishbone Bar & Grill

地址：7 BeachSt， Queenstown Town Centre 9300

这家海鲜集合烧烤店提供最不会出错且最上镜的海鲜拼盘，但不能错过的则是店内的新西兰特产布拉夫牡蛎以及新西兰龙虾Crayfish。它在英文里原指小龙虾，Lobster才是真正的大龙虾。然而新西兰的Crayfish属于Rock losbter，只不过当地人约定俗成的把它们叫做Crayfish。

秀色可餐最佳位置Skyline Gondola

地址：Brecon St，Queenstown 9300

位于皇后镇鲍勃峰山上，可以俯瞰整个皇后镇和湖景。餐食是常规的西式料理，从牛排海鲜到面食都是标准的五星级酒店餐饮水准。但最重要的是这里的佐餐风景无人能敌。

前往餐厅需要购买Skyline Gondola缆车票上山，也需要提前在餐厅官网进行预订，靠窗座位可不是你想订就一定能订到的。

图文编辑 · Ujin

设计 · 程翔