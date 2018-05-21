11座城市12座球场 这份世界杯游览指南值得收藏

导语：相比于前几届的举办地巴西、南非、德国。。。这可能是十几年来你离世界杯最近的一次！如果有计划去俄罗斯看球，这份旅游观赛指南一定要收藏起来。（来源：悦游CondeNastTraveler 作者 陈临乐）

莫斯科

莫斯科作为俄罗斯首都，第一大城市，将承办世界杯的开幕式和闭幕式。这里有包括红场、克里姆林宫在内的多个必去之地，来到这里，你仿佛能触摸到电影《西伯利亚理发师》中俄罗斯人特有的那份豪情与悲伤，诸多东正教大教堂的尖顶勾勒出整个城市的线条。夕阳下，整个城市浪漫又肃穆，让人想起普希金的诗歌和维列坦的风景画。

莫斯科 卢日尼基体育场

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6.14 18：00（当地时间） Group A 俄罗斯VS沙特阿拉伯（揭幕战）

6.17 18：00 （当地时间） Group F 德国VS墨西哥

卢日尼基体育场作为俄罗斯最大的球场，能容纳超过8万名观众，世界杯的揭幕战就将在这里打响，东道主俄罗斯队会在这里开启他们世界杯的征程。而在3天后，卫冕冠军德国队也将在这里迎来首战，对阵南美劲旅墨西哥队，这绝对是一场你不能错过的强强对决。

莫斯科 斯巴达克体育场

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6.16 16：00 （当地时间） Group D 阿根廷VS冰岛

莫斯科是唯一一个拥有两个世界杯场馆的比赛城市，而斯巴达克体育场将承办D组的首场比赛。梅西领衔的阿根廷自然是夺冠热门之一，而首次晋军世界杯的冰岛队近两年迅速上升，实力也不容小觑，就曾在上届欧洲杯中淘汰了英格兰。对于即将年满31岁的梅西来说，俄罗斯世界杯也很可能成为他的最后一次世界杯之旅。球王能否在这里实现夙愿，我们拭目以待。

索契

这座位于黑海之滨的城市，是俄罗斯最受欢迎的度假胜地，没有之一。延绵漫长的鹅卵石沙滩，浪漫幽静的海滨，让你感受不一样的俄罗斯风情。也因为拥有丰富的硫化氢温泉资源，这里也成为了俄罗斯最大的疗养胜地，大量的疗养地和温泉所，从繁忙事务的劳累中抽身开来，让你的身心得到彻底的放松，

索契 菲什特奥林匹克体育场

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6.15 21：00 Group B 葡萄牙VS西班牙

6.23 21：00 Group F 德国VS瑞典

菲什特体育场是当年为冬奥会搭建的场馆，这里将承办小组赛阶段最受关注的一场比赛，由C罗领衔的葡萄牙迎战群星荟萃的西班牙队。去年刚拿到欧洲杯冠军的葡萄牙队风头正劲，而昔日霸主西班牙也准备好要在这届世界杯上卷土重来。可以说这是一场无论球迷还是伪球迷都共同关注的对决，如果你有计划去俄罗斯看世界杯，这场比赛一定是你的首选之一。

喀山

在喀山，你可以体验难得的多教和睦并存的景象。不仅有欧洲风格的教堂，也有阿拉伯风格的清真寺，甚至还有亚洲格调的喇嘛庙。而喀山最著名的地标性建筑是圣母领报大教堂，这座拜占庭式的建筑建于15世纪，相比于欧洲风格的教堂有着强烈的纯俄罗斯色彩，可以说是喀山的名片与标志。

喀山竞技场

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6.16 13：00 Group C 法国VS澳大利亚

喀山竞技场能容纳约4，5000名观众，其位置正好处于城市中心，且内部设施完善，可以说体育场本身就是一个商业中心。去年欧洲杯上一路飙红的法国队在决赛中憾失冠军，而届时他们的阵容将变得更加成熟，势必是世界杯夺冠的最大热门之一。如果你是法国队球迷，一定不能错过在喀山举办的这场比赛。

顿河畔罗斯托夫

这是俄罗斯著名作家肖洛霍夫的故乡，当年正是凭借笔下小说《静静的顿河》摘得了1965年诺贝尔文学奖。时至今日，顿河依旧静静的流淌着，沉淀着俄罗斯的历史，而这座河畔的城市已经飞速发展，经济突飞猛进，汇聚了俄罗斯多所顶尖大学和初创企业，成为了一座繁华的港口城市。

罗斯托夫体育场

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6.17 21：00 Group E 巴西VS瑞士

2014年世界杯1-7惨败德国的画面仿佛还在昨天，而经历这次挫折后的巴西队已经重新洗牌，即将在这块球场上开启他们世界杯的全新征程。当家球星内马尔相比四年前也变得更加成熟，势必要在本届世界杯上和梅西、C罗一争高下。这是巴西球迷不能错过的一场精彩赛事。

下诺夫哥罗德

说起下诺夫哥罗德，也许很多人会感到陌生，但是提起高尔基，你一定非常熟悉。高尔基的童年正是在这里度过，其小说《童年》、《在人间》，以及《我的大学》的前两部，都是以下诺夫哥罗德为背景。坐拥水路交通的便捷，这座重工业城市高速发展，被誉为除了莫斯科、圣彼得堡外的“第三首都”。

下诺夫哥罗德体育场

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6.21 21：00 Group D 阿根廷VS克罗地亚

这是一座正在建设中的全新球场，预期将于近期完工。阿根廷小组赛说实话真不好踢，欧洲劲旅克罗地亚一直都是一支难缠的球队，队中皇马大将莫德里奇便是一个可以改变比赛走势的球员。如果你错过了阿根廷的第一场比赛，这场强强对决依然是个不错的选择。

叶卡捷琳堡

叶卡捷琳堡位于乌拉尔山脚下，也是俄罗斯11座世界杯承办城市中唯一一座处于亚洲大陆的城市。说起这座城市的故事，不得不提起对俄罗斯历史有着重大影响的两个女人。这座城市以彼得大帝的妻子叶卡捷琳娜一世命名，而叶卡捷琳娜二世则是一度让俄罗斯称霸欧洲的女皇大帝级人物。这座充满传奇色彩的城市，2018年又会发生什么样的故事呢。

叶卡捷琳堡竞技场

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6.21 18：00 Group C 法国VS秘鲁

通过附加赛，时隔36年后重新杀入世界杯的秘鲁队有望成为本届大赛的黑马球队。而夺冠热门法国队当然也想要在这里带走一场胜利，这场比赛同样是法国队球迷一个不错的观赛选择。

萨兰斯克

这座最早以要塞起家的城市，一直坚持着传统的木质建筑的传统布局，直到苏联遭到入侵，萨拉斯克作为战略后方，大量工厂转移至此，城市被迫进行改造。到1970年的时候，整个萨兰斯克已经焕然一新，现代化的建设以及高等教育的普及，让这座曾经的木制城市实现了一次重生。夏天，这座城市也将重新展现在全世界的目光中。

萨兰斯克 莫尔多维亚竞技场

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6.25 21：00 Group B 伊朗VS葡萄牙

如果买不到西班牙VS葡萄牙的票，又想看C罗，不必担心，这里还有补救的机会。对于即将年满33岁的C罗来说，这一次世界杯同样将成为他的最后一届世界杯。而对手伊朗队作为亚洲赛区最先晋级本届世界杯的球队，代表着亚洲足球的荣誉。波斯军团和葡萄牙的命运如何我们拭目以待。

萨马拉

和萨兰斯克一样让人有些陌生，甚至有俄罗斯的文学者批评这座城市的建设没有自己的特点，显得杂乱无章。但无论如何萨马至少是一座令人尊敬、充满文化气息的城市。相信世界杯能给这座城市带来一些新的面貌。

萨马拉竞技场

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6.25 17：00 Group A 乌拉圭VS俄罗斯

其实这场比赛的最大悬念在于，面对战斗民族，苏亚雷斯还敢不敢“咬”。拥有多名球星压阵的乌拉圭队，必将成为东道主俄罗斯队小组赛阶段最有力的竞争对手。这很可能是一场关乎小组头名之争的关键赛事，如果你是苏神球迷，一定不能错过。

圣彼得堡

在俄罗斯，圣彼得堡人和莫斯科人水火不容。如果说莫斯科是一瓶猛烈的伏特加，那圣彼得堡就是温存的白兰地。屠格涅夫、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰等一干人铺垫下了圣彼得堡的文化底蕴，涅瓦河流淌于此，述说着这座城市的历史。圣彼得堡的建筑也不像传统俄罗斯城市的风格，显得别具一格，以至于许多人来到这里还以为到了另一个国家。

圣彼得堡体育场

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6.26 21：00 Group D 尼日利亚VS阿根廷

不要问我为什么又推荐阿根廷的比赛，只能说阿根廷的档期排得好啊，全俄罗斯到处跑。而且D组也确实是名副其实的死亡之组，每场比赛都是重头戏。非洲雄狮尼日利亚一直是一支实力不俗的球队，面对本次世界杯丰厚的奖金诱惑，非洲球队的战斗力也必将大增。对于梅西和阿根廷来说，这都是一场硬仗。

伏尔加格勒

虽然不像圣彼得堡那样出名，但是这座城市也有它自己的特点。受到伏尔加河的滋润，这里不仅气候宜人，物产也十分丰富，被称为俄罗斯的“南部粮仓”。夏天也正是伏尔加格勒一年当中最好的旅游季节。

伏尔加格勒竞技场

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6.28 17：00 Group H 日本VS波兰

波兰在近期的世界排名中上升至第6位，也因此顺利挤入了本届世界杯的8支种子队行列。面对排名远远落后于自己的日本队的挑战，莱万多夫斯基领衔的波兰队能否担得起种子队的荣誉，我们拭目以待。

加里宁格勒

远处看去，这里就像是俄罗斯的“香港”。历史上这里曾是普鲁士王国的领土，那个时候加里宁格勒还叫柯尼斯堡，德国伟大的哲学家康德就诞生于此。战争让这片土地的主权易主，地理生态环境的优势，让这里迅速发展成为了俄罗斯最大的港口贸易城市。

加里宁格勒体育场

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6.28 21：00 G 英格兰vs比利时

三狮军团经历了前两届大赛的失意，整支球队已经进行了大换血，虽然阵容上相比于以前显得略微“星光暗淡”，不过这支少了大牌的年轻的球队拥有了更强的凝聚力。而对手比利时队则是近几年来世界足坛的新晋豪门，队中拥有包括阿扎尔在内的多名英超球星。这无疑将是一场备受关注的焦点之战。

撰文 / 陈临乐 编辑 / 熊锅锅（实习）