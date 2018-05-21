除了网红店 广州还有什么拍照的好地方？

导语：除了人挤人的网红打卡地，广州还有哪些地方，可以慢悠悠地拍美照？（来源：PCLady）

说起广州，很多小伙伴的第一印象就是“好吃”

有点心，有甜品，有各种数不尽的美食

但一说到拍照的地方

脑子里首先浮现的就是

近期如批量生产的pink pink网红店

周末时人多到永远不能有干净的背景

就算是开业不久的新晋高逼格打卡圣地K11

也迅速被四面八方的美少女攻陷

广州到底还有没有可以慢悠悠拍美照的地方？

今天PC酱要安利的这些（相对）小众的去处

就可以让你拍到手软！

广州小众拍照地点安利

旧物仓

一个“破烂儿”仓库

凭什么成了复古咖的最爱？

这是一个藏在广州CBD城区里的“破烂儿”仓库

却吸引了无数收藏爱好者和复古咖

旧物仓分为几个部分： 中古厨房、生活美学院、时光花园咖啡厅

中古厨房

PC酱个人最爱的一个区域，色调温润，窗外疏影。原木的吧台，暖黄的吊灯，转头就遇见一片绿意。简直就是理想中的厨房。

外婆家古旧的木头老碗柜，小时候在饭桌上偷喝大人白酒的玻璃杯，在这里都能见到。随手拿起一个，cos一下曾经的小孩。

五羊自行车厂

五羊自行车厂是广州本土历史最悠久的自行车制造企业，从1960年创立，辉煌了几个年代，是曾经的全国五大自行车生产厂家之一，广州的辉煌与骄傲。

90年代后，机动车数量猛增，越来越多的自行车品牌也开始涌入广州，五羊自行车厂开始减产，慢慢衰败，终于在1998年，人走楼空，这个承载着广州工业记忆的地方，也渐渐荒芜。

五羊自行车厂坐落在番禺南村的一个角落，窗外就是美丽的珠江，站在大楼中，可以望到江景和对岸。

现在走进自行车厂，依稀还有旧时的风貌，几分冷清几分复古，破败的工厂，凋敝的大楼，斑驳的墙面，生锈的铁窗。无论在哪个角度，都能拍出一股年代感。

小仙女们来这里可以带上男朋友，一是环境本身有点“阴风阵阵”，二是在这里可能会激发你给男朋友拍照创作的灵感~

交通指引： 南师西路总站下车后直走到南石路28号

地铁八号线沙园站转公交或广佛线燕岗站转公交

二沙岛

拥有着广东美术馆、星海音乐厅的二沙岛，连空气中都是艺术的味道。每到阳光正好的周末，想去二沙岛野餐的心就油然而生。

满眼绿色的草地，高大的数木，路边的小黄花，都是小清新出片的标配呀。

草地上适合带上野餐的装备，在地方铺块布，随意地放上五颜六色的食物，画面就立马生动起来。

还能借助一下“道具”，拍出更有趣的画面~

北岛创意园

被称为少女们心中的ins风拍照圣地的北岛创意园，也曾大热过一段时间。但因为本身创意园内多为办公区域，空间也宽阔，还是可以拍出干净的好照片。

相对于红砖厂、TIT等名声较大的创意园来说，北岛较偏离市区。但环境却丝毫不逊色。主色是灰色与白色的园区仿佛自带ins滤镜，主干道种满棕榈树，还有炫酷涂鸦的大墙、随处可见被改装的厂房。

虽然建的时间并不算久，但园区内已经藏着各种网红店，充斥着北欧的风情。无论是室内室外，都可以拍出能获得朋友圈满满点赞的照片。

交通指引： 广州市海珠区新港东路51号

乘坐广州地铁八号线万胜围B出口，换乘公交到达新洲科技园站

也许是有种默契，到仓里的人都不会太大声说话，在安静的分为里，一边忍不住不停地拍拍拍，一边又贪婪地就想静静地坐着，啥也不干。

时光花园

宽敞的咖啡厅，错落有致地摆放着木质家具，像是一个和谐温暖的大客厅。

带着年代感的花砖墙，拍照的时候有惊喜哦~

旧物仓地址：广州市天河北天寿路35号 未来社

开放时间：11：00~19：00