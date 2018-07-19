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不思议来客|一家能吃生蚝的电影院！让海铃大呼“超赞”

不思议来客|一家能吃生蚝的电影院！让海铃大呼“超赞”
2018年07月19日 18:42 新浪时尚
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　　导语：从城中至潮到乡野秘境，明星奇趣发现类Vlog《不思议来客》新鲜上线！每周将有一位“不思议来客”，一个“不思议”好去处，一种不思议的消费文化等你发现！这次，我们在闹市中找到了一家既能吃饭喝酒，还能边吃生蚝边看片的“小众电影院”。

　　“不思议来客”海铃

　　演员海铃，代表作《太子妃升职记》、《皓镧传》。上一期，她带我们去看了京城最潮的“粉红大展”。这次，她在闹市中找到了一家既能吃饭喝酒，还能边吃生蚝边看片的“小众电影院”。#这里有故事也有酒#，来不？

　　“不思议”去处

　　CINKER PICTURES

　　三克映画

　　地址：北京三里屯太古里北区N4-40b

　　你有没有想过去电影院重温奥斯卡经典 ，或者不被打扰地看一部冷门小众电影？有品质的独立电影院，绝对是最好的选择。 设计师严大发将他关于伦敦独立影院的记忆，复刻到了三里屯太古里北区，取名CINKER PICTURES——三克映画。这里包含了餐厅、酒吧、影院，相互连通又各自独立 ，厚重的红色丝绒幕布背后，藏了不少好酒，也有许多好故事。

　　# 这里有故事也有酒 #

　　翻开酒单，爱电影的人会发现满眼惊喜——“French 75” 灵感来自1942年的“卡萨布兰卡”；波本威士忌为基酒，菲诺雪莉酒、菠萝、柠檬和咖啡豆便组成了“伟大的盖茨比”……

　　这次，我们的 “不思议来客”海铃，也客串了一把美女调酒师，为客人调制了一杯“茶花女”。

　　新鲜的薄荷叶沉浸在伏特加中，颜色清新，口感干爽。犹如电影《茶花女》中玛格丽特和阿尔芒的爱情，令人沉浸其中，回味无穷。

　　# 夏日不思议影院 #

　　让#不思议来客#海铃大呼“太舒服了”的地方，正是幕布后隐藏的这家影院。它拥有30多个极具私密性的座位，同时还有着区别与普通影院的排片——这里播放的都不是院线电影，而是独立电影、先锋文艺影片、奥斯卡和戛纳的获奖影片。

　　舒适的皮质沙发与脚凳配合鸡尾酒取代了传统影院座椅，生蚝火腿鸡尾酒取代了爆米花可乐，这大概才是真正的“消费升级”。

　　#佳片佳人都有约#

　　荧幕上的明星，私底下爱看什么？海铃为我们分享了她的“周末观影片单”，特别适合这个积累了一周疲惫却又无比期待明天到来的周五。这个长镜头，你看出来自哪部电影了吗？

　　“不思议小剧场”彩蛋时间

　　#经典的才是不思议的#

　　红色幕布后是洗手间区域，地面瓷砖和库布里克《闪灵》中的酒店地毯简直一毛一样，而坠帘和红墙则借鉴了大卫林奇的《双峰》。在这样的走廊上，#不思议来客#海铃居然……

　　一个预告：

　　第二位“不思议来客”强东玥

　　将于下周上线，敬请期待！

　　“不思议”召集令

　　如果你有什么向往之地，或是有什么私藏去处，又或者你本身就经营着一家很酷的店。

　　欢迎邮件sfpr@staff.sina.com.cn，我们将派出“不思议来客”帮你圆梦！

　　往期回顾

　　不思议来客Vol.1：演员海铃探秘京城“粉红大展” 少女心暴击准备好了吗？

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