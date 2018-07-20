宇宙最贵 第一家太空酒店即将诞生

导语：这绝对不是标题党，8天5500万美金，宇宙最贵“精品酒店之旅”即将诞生！（来源：外滩设计酒店）

其实在这之前就有不少科技新贵公司，包括特斯拉，都提到过太空旅行的畅想。

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但这回可以说是指日可待。根据纽约时报的最新消息，公理太空Axiom Space公司连内舱设计师都请来了，预计最早在2020年将客人送入轨道，定价5500万美金。

鬼才设计师的太空之作

公理太空的市场营销总监加布里埃尔·雷恩说：“这就是一家精品酒店，即使它的房间尺寸略小。”

实际上，这家“酒店”是一个太空舱的早期模型，是公理太空建造民用空间站时所诞生的。

公理太空的空间站

未来，它将可以悬停在地球上方约400公里的高度，是精品酒店、成人太空营地和NASA级研究设施的混合体。

令MISS感到惊喜的是，公理太空特别邀请了全球最受欢迎的设计师之一菲利普·斯塔克来担纲太空舱内部的空间设计。

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作为世界著名的鬼才设计师，大到奢华酒店，比如新加坡的M Social精品酒店、台北S酒店等，小到牛角灯都出自他的妙手之中。

台北S酒店

公理太空选择他来进行创造，着实也让所有人充满了期待。根据目前对外的公开信息，我们可以看到空间舱将会是一个舒适的蛋状。

就像斯塔克自己在电子邮件中写道的一样：它会拥有非常柔软的墙壁，与人体在零重力下的运动协调是一致的。旅行者可以全身心地体会到自己在宇宙中漂浮的动作。

空间内部细节

众所周知，在太空舱内生活和工作并不是一件简单的事情，甚至可以说是艰难的。在航天中心你可以看到真正的国际空间站，实际上结构非常简单，只有一个平常的把手和基本的便盆，就连淋浴设施都没有。

公理太空CEO迈克·苏弗雷迪尼（左）与设计师菲利普·斯塔克 摄影：纽约时报

由于设计师菲利普·斯塔克的加入，一切都变得与众不同了。在这个密闭的空间内，你将享受到非凡的体验。舱内的把手将会镀金，或者包裹上柔软丝滑的皮革，触感会得到最大的细节提升。

从舱内向外可以观赏到地球的景致

除了来一段浪漫的宇宙漫步以外，在太空上可做的事情并不多。为此，舱内将会配备高清大屏幕。

想象一下，在这样的环境内观看一部《星际迷航》会有怎样的感受？当然啦，舱内配有Wi-Fi，打电话刷instagram都不成问题。

《星际迷航》宣传照 图片来自网络

一抬头，巨头的玻璃穹顶尽收地球全景， 太空是最后的边界。渴了就来电鸡尾酒和红酒， 当然啤酒和碳酸饮料无法饮用，因为太空没有重力来分解胃内的二氧化碳，会造成腹胀。

被隔断的卫生空间，可以用海绵球进行擦身浴，不知道会选择什么牌子的身体乳？

戴着NASA光环的“精品酒店”

太空之旅，作为世界上最奢侈的旅行，也成为了金字塔顶尖人士才能负担的奢侈品。

公理太空公司的首席执行官迈克·苏弗雷尼是一位出身NASA的休斯敦人，从某种意义上来说，这场太空旅行也因此戴上了美国航空航天局的光环。

“太空酒店”的大boss迈克·苏弗雷尼

他的职业生涯一直都以太空为中心，不过略有遗憾的是，虽然负责执行过很多次任务，自己却从来没有进入过太空轨道。他打趣地说，这笔费用谁来替我解决？也是一位非常幽默的老板了。

公理官方发布的太空效果图

由菲利普·斯塔克设计的空间站计划于2022年正式开放，但公理太空的发言人表示，最早2020年就可以送好（有）奇（钱）的旅行者进入太空。

对于这些人的要求也非常简单，首先就是有钱。。。。。毕竟每人需要支付5500万美金。其次是年满21周岁，没有上限，只要你能通过体检就行。

公理太空的官方主页

上舱之前还需要进行为期15周的适应训练，包括去人体离心机里转一转啦，克服幽闭恐惧症啦，接受思维和勇气测试等等。训练将会在距离公理太空总部只有10分钟车程的约翰逊航天中心。

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听说目前已经有三位“土豪”签署了地面培训合同，官方拒绝透露消费者信息。经过适应期的旅行者们将有可能搭乘特斯拉小哥马斯克的SpaceX火箭升空。

发言人还表示，首次旅行收取的5500万美金是一个非常优惠的价格，也就是说之后会涨价......

带有鲜明公理太空标志的空间站

其实，从宇航员的训练中就可以看出，在太空的生活并不简单。也就是说，5500万美金的“太空酒店之旅”不仅是宇宙最贵的，或许还是宇宙最苦的。