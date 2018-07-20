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宇宙最贵 第一家太空酒店即将诞生

宇宙最贵 第一家太空酒店即将诞生
2018年07月20日 08:38 新浪时尚
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　　导语：这绝对不是标题党，8天5500万美金，宇宙最贵“精品酒店之旅”即将诞生！（来源：外滩设计酒店）

　　其实在这之前就有不少科技新贵公司，包括特斯拉，都提到过太空旅行的畅想。

图片来自网络图片来自网络

　　但这回可以说是指日可待。根据纽约时报的最新消息，公理太空Axiom Space公司连内舱设计师都请来了，预计最早在2020年将客人送入轨道，定价5500万美金。

　　鬼才设计师的太空之作

　　公理太空的市场营销总监加布里埃尔·雷恩说：“这就是一家精品酒店，即使它的房间尺寸略小。”

　　实际上，这家“酒店”是一个太空舱的早期模型，是公理太空建造民用空间站时所诞生的。

公理太空的空间站公理太空的空间站

　　未来，它将可以悬停在地球上方约400公里的高度，是精品酒店、成人太空营地和NASA级研究设施的混合体。

　　令MISS感到惊喜的是，公理太空特别邀请了全球最受欢迎的设计师之一菲利普·斯塔克来担纲太空舱内部的空间设计。

图片来自网络图片来自网络

　　作为世界著名的鬼才设计师，大到奢华酒店，比如新加坡的M Social精品酒店、台北S酒店等，小到牛角灯都出自他的妙手之中。

台北S酒店台北S酒店

　　公理太空选择他来进行创造，着实也让所有人充满了期待。根据目前对外的公开信息，我们可以看到空间舱将会是一个舒适的蛋状。

　　就像斯塔克自己在电子邮件中写道的一样：它会拥有非常柔软的墙壁，与人体在零重力下的运动协调是一致的。旅行者可以全身心地体会到自己在宇宙中漂浮的动作。

空间内部细节空间内部细节

　　众所周知，在太空舱内生活和工作并不是一件简单的事情，甚至可以说是艰难的。在航天中心你可以看到真正的国际空间站，实际上结构非常简单，只有一个平常的把手和基本的便盆，就连淋浴设施都没有。

公理太空CEO迈克·苏弗雷迪尼（左）与设计师菲利普·斯塔克 摄影：纽约时报公理太空CEO迈克·苏弗雷迪尼（左）与设计师菲利普·斯塔克 摄影：纽约时报

　　由于设计师菲利普·斯塔克的加入，一切都变得与众不同了。在这个密闭的空间内，你将享受到非凡的体验。舱内的把手将会镀金，或者包裹上柔软丝滑的皮革，触感会得到最大的细节提升。

从舱内向外可以观赏到地球的景致从舱内向外可以观赏到地球的景致

　　除了来一段浪漫的宇宙漫步以外，在太空上可做的事情并不多。为此，舱内将会配备高清大屏幕。

　　想象一下，在这样的环境内观看一部《星际迷航》会有怎样的感受？当然啦，舱内配有Wi-Fi，打电话刷instagram都不成问题。

《星际迷航》宣传照 图片来自网络《星际迷航》宣传照 图片来自网络

　　一抬头，巨头的玻璃穹顶尽收地球全景， 太空是最后的边界。渴了就来电鸡尾酒和红酒， 当然啤酒和碳酸饮料无法饮用，因为太空没有重力来分解胃内的二氧化碳，会造成腹胀。

　　被隔断的卫生空间，可以用海绵球进行擦身浴，不知道会选择什么牌子的身体乳？

　　戴着NASA光环的“精品酒店”

　　太空之旅，作为世界上最奢侈的旅行，也成为了金字塔顶尖人士才能负担的奢侈品。

　　公理太空公司的首席执行官迈克·苏弗雷尼是一位出身NASA的休斯敦人，从某种意义上来说，这场太空旅行也因此戴上了美国航空航天局的光环。

“太空酒店”的大boss迈克·苏弗雷尼“太空酒店”的大boss迈克·苏弗雷尼

　　他的职业生涯一直都以太空为中心，不过略有遗憾的是，虽然负责执行过很多次任务，自己却从来没有进入过太空轨道。他打趣地说，这笔费用谁来替我解决？也是一位非常幽默的老板了。

公理官方发布的太空效果图公理官方发布的太空效果图

　　由菲利普·斯塔克设计的空间站计划于2022年正式开放，但公理太空的发言人表示，最早2020年就可以送好（有）奇（钱）的旅行者进入太空。

　　对于这些人的要求也非常简单，首先就是有钱。。。。。毕竟每人需要支付5500万美金。其次是年满21周岁，没有上限，只要你能通过体检就行。

公理太空的官方主页公理太空的官方主页

　　上舱之前还需要进行为期15周的适应训练，包括去人体离心机里转一转啦，克服幽闭恐惧症啦，接受思维和勇气测试等等。训练将会在距离公理太空总部只有10分钟车程的约翰逊航天中心。

图片来自网络图片来自网络

　　听说目前已经有三位“土豪”签署了地面培训合同，官方拒绝透露消费者信息。经过适应期的旅行者们将有可能搭乘特斯拉小哥马斯克的SpaceX火箭升空。

　　发言人还表示，首次旅行收取的5500万美金是一个非常优惠的价格，也就是说之后会涨价......

带有鲜明公理太空标志的空间站带有鲜明公理太空标志的空间站

　　其实，从宇航员的训练中就可以看出，在太空的生活并不简单。也就是说，5500万美金的“太空酒店之旅”不仅是宇宙最贵的，或许还是宇宙最苦的。

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