陪你度过夏日时光 东南亚十大度假酒店榜单出炉

导语:TRAVEL+LEISURE几天前发布的东南亚十大度假酒店榜单,每一家都能当成目的地,陪你度过悠长假日。(来源:酒店圈儿 )

忙碌了半年,很多人也会选择在近期给自己放一个长假,今天要和你分享的是TRAVEL+LEISURE几天前发布的东南亚十大度假酒店榜单,每一家都能当成目的地,陪你度过悠长假日。

10、 Belmond La Residence Phou Vao

老挝琅勃拉邦

得分:91.16

Belmond La Residence Phou Vao位于Pao Vao山上,仅有34间客房,此处距离联合国教科文组织世界遗产(UNESCO World Heritage Site)琅勃拉邦镇(Luang Prabang)仅有2公里,从山顶上能看到琅勃拉邦金顶,传闻多年前,年轻的老挝王子会来这放风筝。

地址:3 PO Box 50, 84330 琅勃拉邦, 老挝

参考房价:$275 - $699

9、 Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

泰国清莱

得分:91.29

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle是泰国北部,与缅甸和老挝接壤的金三角地区的帐篷营地,在这里你可以体验19世纪探险家精神,和被拯救的大象互动,探索壮观的山路和竹丛林,以及在豪华复古风格的帐篷里放松身心。

从帐篷营地出发,经过45分钟的游船之旅后,前往Wat Phra That Pha Ngao的山顶寺庙,那里有一尊古老的佛像,和湄公河的广阔全景。

地址:P.O。 Box 18, Chiang Saen Post Office, Chiang Rai, 57150 班索拉克, 泰国

参考房价:$2,174 - $3,372

8、 Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

泰国清莱

得分:92.67

同样位于金三角腹地的Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort度假村,可能是你体验帐篷营地的另一高性价比选择。

地址: 229 Moo 1, Chiang Saen - Mae Sai, 57150 班索拉克, 泰国

参考房价:$1,005 - $1,828

7、 137 Pillars House

泰国清迈

得分:92.95

137 Pillars House位于清迈最具人气的地区之一,距离清迈夜市(Chiang Mai Night Market)仅有10分钟步行路程,兼具购物、当地集市和休闲。

地址:2 soi 1, Nawatgate Road, Tambon Watgate, Muang, 瓦府, 50000 清迈, 泰国

参考房价:$339 - $844

6、 Banyan Tree Phuket

泰国普吉岛

得分:93.60

来过Banyan Tree Phuket的人都说流连忘返,悦榕庄舒适稳定的品质,招牌SPA,以及安达曼海海滩的日落,都成了日久难忘的记忆点。

地址:33/27 Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Amphur Talang, Phuket, 83110 邦涛海滩, 泰国

参考房价:$299 - $1,000

5、 Four Seasons Resort Chiang Mai

泰国清迈

得分:94.19

在Four Seasons Resort Chiang Mai田园诗般的背景中,专注平衡身体,心灵和灵魂,俯瞰着湄林山谷(Mae Rim Valley)的稻田和山脉,和当地农民学习有机农业速成课程,将苗芽从苗床移植到稻田。

地址:502 Moo 1, Mae Rim-Samoeng Old Road, 50180 湄林, 泰国

参考房价:$412 - $1,200

4、 Four Seasons Resort Koh Samui

泰国苏梅岛

得分:94.36

包围在热带花园之中的Four Seasons Resort Koh Samui酒店位于苏梅岛的西北端,Laem Yai Bay海湾的宁静绿洲之中,在这里,探索泰国悠闲的岛屿生活。

酒店的SIAMSEAS号游轮还可以进入海洋国家公园,带你野餐或浮潜。

地址:219 Moo 5, Angthong , Koh Samui, Surat Thani, 84140 班邦宝, 泰国

参考房价:$592 - $2,039

3、 Four Seasons The Nam Hai

越南会安

得分:94.43

Four Seasons The Nam Hai坐落在会安海滩(Hoi An Beach)未遭破坏的海岸地带,提供通往联合国教科文组织世界遗产景点的门户以及越南最著名海滩的轻松休息场所。

地址:Block Ha My Dong B, Dien Duong Ward, Dien Ban Town, 会安, 越南

参考房价:$550 - $1,928

2、 Amanpuri, Phuket

泰国普吉岛

得分:94.67

安缦普瑞坐落普吉岛宁静西海岸,这里质朴诗意,时间也仿佛在这片祥和之中驻足。遵循昔日国都大城府建筑风格之庭阁与别墅建筑,俯瞰周围苍翠植被与澄澈无垠安达曼海。

地址:Pansea Beach Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110泰国

参考房价:$662 - $1,276

1、 Six Senses, Yao Noi

泰国阁遥岛

得分:95.75

Six Senses, Yao Noi在此次的榜单中登顶,绝佳的地理位置和超高水准的服务让不少人评价它为“无可挑剔的人间天堂”,是亚洲岛屿度假生活的最高基准。

地址:56 Moo 5, Tambol Koh Yao Noi, 82160 阁遥岛, 泰国

参考房价:$472 - $1,076