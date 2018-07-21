没有长假也可以放飞的2天1夜夏季旅行

导语：年假总是不够用，黄金周又嫌挤，在大都会打拼的你如何放飞自我？别担心，没有长假也可以好好Relax的2天1夜夏季短途旅行攻略推荐给你。（来源：YOKA时尚网）

坝上草原 图片来自承德旅游官网

如果你在帝都奋斗，那么最重要的是远离“首堵”的雾霾、嘈杂，离大自然越近越好。

坝上草原 图片来自承德旅游官网

方案1 坝上草原

皇上他老人家避暑时都往草原上跑，你在帝都贡献这么久，是时候感受一下皇家游猎的情调了，天苍苍野茫茫，风吹草低见牛羊，跑跑马、住住帐篷，当然，围着篝火吃个烤肉，和小伙伴们一起High起来。

坝上草原 图片来自海洛

推荐：丰宁坝上草原、闪电湖

闪电湖 图片来自海洛

方案2 古北水镇

古北水镇是最近北京附近很热的项目，虽然是后建的古镇，但整体规划很成熟，配套设施也完善，因为近山所以盛夏时节气温也颇凉爽，而且有姑娘们最爱的温泉呦！如果喜欢安静，可以选择毗邻的雾灵山，在山中的阿那亚·隐庐山房下榻，绝对有隐士的隔绝感。

古北水镇 图片来自古北水镇官网

古北水镇 图片来自古北水镇官网

推荐：古北水镇、雾灵山、长城

古北水镇 图片来自古北水镇官网

古北水镇 图片来自古北水镇官网

雾灵山阿那亚·隐庐山房 图片来自赞那度

雾灵山阿那亚·隐庐山房 图片来自赞那度

雾灵山阿那亚·隐庐山房 图片来自赞那度

Tips：这种私密的环境，如果想制造浪漫氛围最好的办法就是香味提示了，欧珑在2016年推出了一款枫柠蜜香，以柠檬、橘子的清爽味道为前调，后调出现了加拿大枫木的木香，有一种暖暖的暧昧，非常适合这个小小的假期呦！

欧珑 枫柠蜜香香水 图片来自品牌

方案3 青岛

如果夏天最想去的还是海边，那么青岛是你最好的选择，城市建筑风格独特且有历史感，随便逛逛也可以拍照朋友圈，海边的水上活动就不用说啦，另外还有大量海鲜可供选择，确实是比较划算的旅行，而且动车才4小时的旅程，要是选择晚上，真心啥都不耽误。

青岛 图片来自海洛

推荐：可以找一些高端酒店的短期度假套餐，比如携程上有推荐碧涵楼的项目，明星教练教你开帆船，怎么样？B格可以吧？游泳out了，青岛早就是有钱人玩帆船和游艇的聚集地了，帆船玩儿回来马上来个spa放松一下，回家后完全感觉不到疲惫，焕然一新精力满满！

青岛涵碧楼 图片来自官网

青岛涵碧楼 图片来自官网

青岛涵碧楼 图片来自官网

帆船明星体验课程 图片来自鸿鹄遨游

青岛涵碧楼Spa 图片来自官网

Tips：带一瓶香奈儿之水吧，其实这个系列都是淡淡的小清新风格，其中巴黎-比亚利兹淡香水是嘉柏丽尔·香奈儿前往宁静的海滨小镇比亚利兹度假生活为灵感，这款香水拥有西西里柑橘果香和清新闪亮的铃兰香调，宛若一阵海风瞬间提振精神，释放这座海滨胜地的自由与活力。

香奈儿之水巴黎-比亚利兹淡香水 图片来自品牌

如果你战斗在“魔都”，南方特色的桑拿天一定让你分分钟不想出现在空调房外，但是总是与大自然隔离怎么受得了？在这个季节就算是上海的“后花园”——杭州都很难满足魔都人民的消暑需求，只能往山里去，湖边走：

莫干山竹海 图片来自海洛

方案一 莫干山

莫干山是蒋介石和宋美龄最喜欢的避暑胜地，层层竹海，清凉无忧，远离尘嚣，也是电影《卧虎藏龙》的竹海拍摄地，在山里温度马上降下来，有很多民宿酒店可以选择，而且这里产笋，绝对原生态，吃货们不能错过！

阿丽拉安吉度假村 图片来自赞那度

推荐：赞那度的轻奢套餐阿丽拉安吉度假村，被大竹海包围，而且餐厅的饭很好吃，水疗也超级给力，巴厘岛培训回来的专业技师呦！

阿丽拉安吉度假村 图片来自赞那度

阿丽拉安吉度假村 图片来自赞那度

Tips：欧珑雪松之恋，在深山之中，万籁俱静，想和男友分享一下浪漫，有一点儿清新的香气更让人回味无穷，用味道谱写你们的美好记忆吧，这个环境，这种有些悠远的味道格外贴切呢！

欧珑雪松之恋香水 图片来自品牌

方案二 西溪湿地

仁者乐山，智者乐水，如果你更喜欢水，也可以选择西溪湿地，虽然在杭州市里，但得天独厚的湿地公园也是温度能和市中心差上好几度，西溪就是一个超级大的氧吧，满眼都是绿色，里面各种酒店民宿选择丰富，且交通超级方便。

西溪 图片来自乐途网@奥洛珂

西溪 图片来自新浪博客@东娘的博客

推荐：赞那度的轻奢套餐杭州西溪悦椿酒店是个不错的选择，双人一晚包餐才1199元，spa还可以打折，喜欢品茶的朋友在这家酒店会有惊喜呦！

杭州西溪悦椿酒店 图片来自赞那度

杭州西溪悦椿酒店 图片来自赞那度

杭州西溪悦椿酒店 图片来自赞那度

杭州西溪悦椿酒店餐食 图片来自赞那度

Tips：西溪湿地的夜景很美，但是很不幸蚊虫也很多，这时候的必备神器是香奈儿之水香水巴黎-威尼斯，（如果你选择六神，格调君会对你很失望！）这款香水的灵感来源是嘉柏丽尔·香奈儿的威尼斯之旅，看看，威尼斯和西溪，是不是有些异曲同工之妙？香水本身的主调是清新耀目的橙花，与温暖绵柔的东方调形成美妙的对比。香草和东加豆融合而成的琥珀香调，令香氛更加馥郁迷人。

香奈儿之水 巴黎-威尼斯淡香水 图片来自品牌

方案三 千岛湖

别以为千岛湖就是坐船签到式游览，其实完全可以深度游，住在岛上感受湖光山色的惬意，何必和旅游团去走马光花，自然的美好其实在一花一叶，一山一水，能够融入其中才是最好的放松，不是吗？

西坡千岛湖度假村 图片来自官网

推荐：西坡千岛湖度假村，这里最大的特色就是安静，与世隔绝的古村，但活动安排得还挺多，探访古村落，瑜伽教室，露天小电影，篝火晚会啥的，当然，想发呆也行，一切都可以慢下来，度假最重要的其实就是放空！

西坡千岛湖度假村 图片来自官网

西坡千岛湖度假村 图片来自官网

西坡千岛湖度假村 图片来自官网

西坡千岛湖度假村露天电影 图片来自官网

西坡千岛湖度假村瑜伽课 图片来自官网

Tips：这里静谧的乡村生活让格调君想起香奈儿之水的巴黎-杜维埃，据说嘉柏丽尔·香奈儿在杜维埃开设了她的第一间服饰店，因为她感受到乡村生活带给她的平和与宁静，当你坐在西坡千岛湖的窗前，是否会随着这一缕罗勒叶芳香四溢的绿色调，放空到物我两忘？

香奈儿之水的巴黎-杜维埃淡香水 图片来自品牌

如果你的坐标在广州深圳，夏天的高温对你来说可能已经习以为常，但如果有机会稍微清凉一下，稍微安静一下，稍微离烟火味的世俗飘离那么一刹那，相信也是不错的。

丹霞山 图片来自南网

方案一 韶关

韶关有丹霞山，有南华寺，自然、人文景观全齐，丹霞山的美貌不用格调君再形容了吧，国家地理里的“色如渥丹，灿若明霞”的丹霞地貌就是由此而来，可见其独特性，而南华寺，更是“南宗禅法”的祖庭，不管是建筑风格还是历史价值都值得一观。

丹霞山 图片来自南网

南华寺 图片来自南华寺 ZOL论坛@老贡

推荐：别错过曹溪温泉啊，格调君私心最爱温泉，只有泡泡温泉喝喝小酒才是真正的惬意假期啊！

韶关丽宫温泉 图片来自携程

方案二 海陵岛

海陵岛据说可以媲美普吉岛，十里银滩相当有名，感觉是非常接地气的夏日旅行目的地了，各种你能想到的水上运动这里都能体验，比较适合运动系的年轻人来放松一下！

海陵岛 图片来自海洛

海陵岛 图片来自携程

推荐：别放过这里的海鲜市场，毕竟是南方，烹饪手段+出水海鲜，从这个角度上说，秒杀外国一切岛屿，很多时候格调君都觉得外国人白瞎了那么多好吃的海鲜，烹饪手段之单一令人发指，只有生吃、烤、煮这三招，绝对的暴殄天物！

海陵岛 图片来自蚂蚁窝 @小王子^O^ （张家界）

海陵岛 图片来自蚂蚁窝 @小王子^O^ （张家界）

我已经开始收拾行李，这周末就要出去浪啦~ 小伙伴们呢？