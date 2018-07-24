航空奥斯卡！2018全球最佳航空TOP10新鲜出炉

导语：全球权威航空评等机构 Skytrax 上周于英国伦敦举办了“2018世界最佳航空”（2018 World Airline Awards）票选颁奖典礼。（@Rachel）

新鲜出炉的“2018世界最佳航空”榜单由超过1800万旅客，针对航空公司的机上餐点、客舱环境、座椅等维度进行投票，可以说代表了相当多旅客的心声。这份被誉为“航空界奥斯卡”的权威榜单每年都是旅游与航空产业关注的重点。

Skytrax 诞生于1999年，是一家以英国为基地的顾问公司，主要业务是通过国际旅行问卷为航空公司的服务进行调查。一直以来因为每年一度的全球最佳航空公司评选与全球最佳机场评选而闻名。

让我们先来回顾一下前三年的榜单：

今年的投票于5月31日结束，是目前Skytrax历史上投票人数最多的一届，来自中文的投票相比之前有了大幅增加。在结果方面，新加坡航空获得2018“年度最佳航空公司”冠军，来自台湾的长荣航空则获得票选第五名，中国海南航空获得第八名。

一段美好的旅行绝对与选择的航空公司有着很大的关系，长途飞行确实辛苦又无聊，但如果机上舒适又有趣，或许就会变得不一样。看看这些公认的好航司，你是不是又有动力挣钱了？

TOP 1 新加坡航空 Singapore Airlines

去年排名第二的新航，今年奋起直追勇夺桂冠，基本每一个坐过新加坡航空的乘客，都会对它赞不绝口，到底有什么不一样的魅力，能赢得这么多人的心呢？

新航以专业的服务和极佳的安全性著称，经济舱可以享受到的服务比其他航司的经济舱要多很多，在机舱内还有超过1000种的娱乐项目让你度过愉快的空中时光。

新航的空乘人员在业内享有很高评价，制服也是统一由法国服装大师Pierre Balmain设计，以传统亚洲蜡染布料精制而成，有三种颜色，每种颜色都代表了新航空姐不同级别。有民族特色又不失优雅的制服，早已成为新加坡航空的特色之一。

升级后的豪华套房内，设有一张可平躺的睡床、一把独立的旋转座椅以及两个娱乐系统屏幕。两个单人豪华套间之间的隔板可以被取下变为双人间，两张单人床可以组合成一张双人床。

豪华套房内葡萄酒都是有年份的，洗漱用品是菲拉格慕套装，睡衣、枕头、毛毯等均是纪梵希的。商务舱、头等舱的料理由8位国际米其林大厨精心制作而成，满足每一位食客挑剔的胃。

同时新加坡樟宜国际机场也已经连续6年蝉联全球最佳机场榜单第一名，有这样的服务态度和服务质量，难怪那么多人会选择新航。

TOP 2 卡塔尔航空 Qatar Airways

作为去年全球最佳航空和最佳商务舱的卡塔尔，虽然名次下降了一位，今年屈居第二，但毕竟是土豪航司，服务体验绝对一流。

一直以来卡航都走奢华、重视服务的路线，slogan 正是使用了“世界五星航空公司”这个由 Skytrax 评出的称号。

虽然去年因为地区争端问题卡航失去了中东多国航权，也被爆出了财务亏损，但是从服务到设施看各方面水准并没有下降。

卡航A380头等舱和商务舱的乘客都能享受到鲜花、真皮座椅、顶级酒水和各式甜品点心。

今年5月，卡塔尔上海-多哈航线推出全新Qsuite空中私人套房，还推出了业界首个4座合并及双人床配置的商务舱座椅。

卡航致力于为机上每位乘客提供五星级体验，经济舱也不例外，更加宽敞舒适的座椅配置加上相对湿润的空气，让每一位经济舱客人也能享受这趟旅程。

超过 1000 部电影、电视节目和收音频道可选，座位也提供电源插座，乘客还可以把 iPhone、iPad 与屏幕相连，不必担心飞行时间过长而无聊。

TOP 3 全日空航空 ANA All Nippon Airways

全日空相信已经不用过多介绍，大家都非常熟悉了，它是日本最大的国际航空公司，也是波音787梦想客机的最大运营商。

据OAG统计，2017全日空准点率高达89.6%，稳居世界前五。全日空在亚洲及大洋洲中意外率最低，平均每一百万班机只有0.22次意外，所有这些，才让它成为全球仅有的7家五星级航空公司之一。

细致周到的服务一直都是ANA的名片，对于细节的考虑周全让Skytrax的评审员对其登机流程高度赞扬，机舱清洁、服务、安全也都接近满分。

ANA的飞机餐也是甩了其他航司的好几十条街，无论是过敏性体质，还是有宗教信仰，或是严格的素食主义者，又或者就是单纯地想来顿健康饮食，在全日空都能找到合适的餐食。

最后推荐一首喜欢乘坐全日空的人都耳熟能详的歌曲：“Another Sky” 。出自小提琴家，音乐人葉加瀬太郎为ANA集团创立50周年所做。只需听到前奏，就能回想起全日空一直给大家带来的一流服务和美好回忆。

TOP 4 阿联酋航空 Emirates

成立于1985年的阿联酋航空，在创立之初只有两架飞机，发展到如今已拥有全球最大的空中客车A380和波音777机队。从去年7月1日起，北上广往返迪拜的航线全部进入A380时代，这对一家航空公司的运力来说，就是实力的证明。

作为中东三大土豪航司之一，虽然不是五星航空，但一点不影响阿联酋航空入选全球最佳航空之列。

众所周知，尽管阿联酋航班的费用高昂，但所提供的服务绝对让你感受到物有所值。

头等舱中免费的香槟、宽敞的座位、保证私密性的滑动门，一切设施与高端五星级酒店的配置不相上下。优质的皮革座椅斜倚下来，就变成了一张舒适的床。

阿联酋的机上娱乐系统ice今年已经连续10多年蝉联全球最佳机上娱乐系统了，它提供2100多个频道、超过500部影片供客人挑选。

机上的用餐服务堪称精致，菜品的出品可与全世界顶级豪华餐厅相提并论。除了菜品讲究，航空公司还特意使用了皇家道尔顿细骨瓷器来盛放七道菜品，还可以挑选自己喜欢的美酒来配菜。

TOP 5 长荣航空 EVA Air

长荣航空前年在全球最佳航空的排名是第8名，去年上升2名，排到第6，今年又往上爬升一位，来到第5的位置。这家台湾航空公司可谓进步飞快，排名每年都在上升，可以看出确实实力不凡。

长荣航空创立于1989年，枢纽机场为台湾桃园国际机场，航点遍布亚洲、大洋洲、欧洲和北美洲。长荣航空是全球第一个设有豪华经济舱的航空公司，创立至今，飞行安全记录在全球非常卓越，多次荣获最安全航空公司之一。

说到长荣航空就不得不提它虏获了无数少女心的Hello Kitty主题客机，不止是涂装，连客舱内的装饰甚至登机牌，全部都是Hello Kitty的，浓浓的少女心。

目前台北前往大阪/巴厘岛/新加坡/冲绳/首尔/福冈/巴黎等航线中，都有机会坐到Hello Kitty客机。

专机上的食物也与普通的机餐不同。 Hello Kitty 形状的黄油块、还有可食用的 Little Twin Stars 压印，从餐皿用具到餐具垫、纸巾和配菜，让人欲罢不能。

TOP 6 国泰航空 Cathay Pacific

国泰航空是很多人的心头好，与其他五星航空公司相比，国泰的服务细心体贴， 特别是经济舱的服务，从座椅到餐食都很棒，总让人有飞行时间太短而没有飞够的感觉。

国泰航空的客机平均机队年龄大概也就10年左右，也属于航空界机队中的小鲜肉啦。内地28个航点，航线丰富，选择方便。

国泰航空的每个商务舱航班都配有一流的设施，从降低噪音的耳机到一张可以变成床让人平躺的椅子，以及高品质的餐厅美食和丰富的电影选择。

香港国际机场国泰航空公司3000平方米超大，超豪华的商务舱候机室，许多旅客的第一站会先从香港国际机场开始。在这里，商务舱乘客可以使用国泰航空公司的专属休息室。

舒适安静的贵宾室，美味可口的餐食，以及贴心的服务……从登机到落地，最完美的旅程莫过如此！

TOP 7 汉莎航空 Lufthansa

德国汉莎航空公司终于在这几年连续追赶，从前年第十名，去年追到了第7名，今年保持住也很不错。

去年12月初汉莎航空终于通过Skytrax认证，成为欧洲首家也是唯一一家五星航空。

作为“机上连接”领域的先锋，现在，汉莎航空在欧洲境内航班、往返于欧洲与北非、欧洲与中东的更多航班上提供FlyNet服务，免费的FlyNet门户可以提供各种全新的消遣方式。

TOP 8

海南航空

Hainan Airlines

去年海南航空不仅进入了全球最佳航空公司前十名，还多次蝉联Skytrax五星航空！作为中国大陆唯一的一家五星航空，这样的成果足以让我们为她感到骄傲了。

作为真正家门口出发的五星航空，海航和海航系的天津航空，首都航空的很多条直飞洲际航线都是非常不错的选择，而且今年海航的好几次大促都非常给力，给大家贡献了很多出行好价。

TOP 9 印尼鹰航 Garuda Indonesia

虽然作为东南亚的航空，但大家对印尼鹰航似乎接触不太多，促销也相对比较少，去年重回前十榜单，而且从14-18年5年连续获得了“世界最佳机上乘务组”的美誉。

同样作为一家五星航空的印尼鹰航的特色之一在于特别的“五感盛宴”，是鹰航特有的一种基于视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉的体验。

TOP 10 泰国航空 Thai Airways

泰国航空今年可谓是黑马，一举跃进了前十，同时也是今年全球最佳经济舱的获得者！成立50多年，泰航凭借优质和高标准的服务，确实赢得了极佳的口碑，用热情、谦逊和微笑服务诠释出泰国传统文化的本色。

泰航的口号是“Smooth as Silk”，象征泰航飞行旅途的畅顺和比喻乘客置身泰航机舱时所领略到的舒适感觉。而logo则采用了紫色兰花，融合了代表泰国的庙宇金色和品红。

泰航的餐食也是非常值得一提的，融合了泰国风味和世界美食，厨师会根据季节来制定菜单，菜单上冬阴功汤、咖哩鸡、椰子蛋糕等泰式餐食小吃一定不要错过。食物的原材料都来源于泰国北部皇家项目，而且，泰航还是首家提供印有碳足迹标签飞机餐的航空公司，将碳排放量降到最低标准，在精细之处践行环保。

下面附Skytrax 2018世界最佳航空公司11-20名单：

你最喜欢哪家航司的服务？欢迎在留言里分享~

更详细分类排名参见：https：//www.worldairlineawards.com/

不管Skytrax的奖项干重有多少，在林林总总的各种排名中还是为数不多有规模，较全面且有一定参考性的。大家斟酌着来。