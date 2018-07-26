人少景美跳岛小众游 夏天的海岸如此之美

导语：第一次去日本，没有选择东京这样的繁华大都会，而是去了让我心念已久的高松，因为从这座仅40万人口的海滨小城，可以轻易到达那些充满艺术气息的小岛上去。（来源：时尚旅游）

跳岛之旅从这里出发

作为日本最大的内海，濑户内海周边遍布着五百多个岛屿，自古便是自然资源丰厚的富饶之地，过去却因工业化污染导致人口流失、老龄化速度加快。设立艺术祭的目的在于让这片海域重新焕发出生机与活力。

对于喜爱慢节奏旅行，或是常泡美术馆的艺术爱好者而言，濑户内海值得一生推。这里有悠闲缓慢的生活节奏，每天都能欣赏到的柔和天色与海景，遍布着安藤忠雄、草间弥生、James Turrel等久负盛名的大师所杰作的岛屿，只需30分钟就能轻松到达。

第四届艺术祭恰好在2019年到来，要想体验一段趣味横生的跳岛之旅，不妨从这里开始吧。

行程建议

1、前往濑户内海的众多岛屿，从沿海的高松港出发是最好的选择，以高松为根据地，搭乘渡轮或快速船出发，高松港每日都有航线直达各个岛屿，末班船通常在5-6点返回高松。

2、岛上物资大多有限，晚间也无太多活动，建议早出晚归，每个岛安排一日时间足矣。

3、其他实用信息请查阅文章底部。

高松——还原一座朴实的滨海小城

高松导览：高松是日本四国岛的东北岸港市，香川县首府，临濑户内海的四国岛海陆交通中心。三年一度的濑户内海艺术祭是一场全世界瞩目的艺术盛事，高松作为主要出入港口变得热闹非凡。

游玩时长：1-2天

交通方式：自行车、步行

行程规划：高松港-栗林公园-一鹤骨付鸡-丸龟町商业街-鹤丸乌冬面店-北滨Alley-高松港

高松港（Takamatsu Port）

松港是往来濑户内海各岛屿的主要玄关，最显著的地标是艺术家大卷伸嗣的雕塑作品“Liminal Art -core-，由两根8米高的不规则图腾圆柱组成。

港口依船种分为大型渡轮码头和小型高速船的搭乘处，前往直岛、丰岛、小豆岛的船都分别在港口的票务中心购票登船。只能提前30分钟购票，完全不用担心买不到船票的事情发生。

栗林公园（Ritsurin Garden）

从江户时代起，栗林公园就是日本最著名的回游式大名庭，在米其林观光指南中曾获得最高等级三星的评价，公园保存了完整的日式庭院景观，春季可赏樱、秋季看红枫，所到之处都是葱郁的绿色森林，观景之余让人感到放松惬意。

一鹤骨付鸡料理店

（ikkaku Chicken Restaurant）

当地最有名的人气骨付鸡餐厅，下午4点才开始营业，每天都大排长龙到深夜。骨付鸡是日语“烤鸡腿”之意，表皮酥脆，肉质鲜嫩入味，可以搭配香气四溢的鸡肉饭一起享用。

复古仓库 北滨Alley

（Café Umie+Book Mature）

从高松港沿海边步行10分钟即可到达一处老仓库改造而成的复合创意区，这里集杂货店、餐厅、书店、发廊于一身。跳岛回到高松时，如果天色还没有完全黑下来，可以到二楼的餐厅Umie去喝杯咖啡、吃顿晚餐。

Umie的窗户正对着海景，像极了《海街日记》中的场景。隔壁是一间老式书店，贩卖许多独立杂志与摄影集，还可以吃到最传统的日式刨冰。

丸龟町商业街（Marugamemachi）

高松市中心的繁华街区，长2.5公里，是日本最长的拱顶商业街，精品店铺与餐厅林立，且商品种类丰富，是采购伴手礼的好去处。

鶴丸乌冬面

（Homemade noodles Tsurumaru）

香川县也被称为乌冬面县，广受赞誉的赞岐乌冬面是来高松不得不试的美味。乌冬面名店“鶴丸”是房东推荐的一家本地人和游客都常光顾的面店，夜晚8点开放至午夜，生意极好，有咖喱乌冬、天妇罗乌冬等多种款式可供选择。

高松

行程建议：

1、高松市内并不大，建议租单车游览市区。

2、市区购物方便、可以很容易买到所需物品、当地特产，也可以在回国前最后一天安排集中购物。

直岛Naoshima—万众瞩目的艺术殿堂

直岛导览：以丰饶的自然环境和悠久历史著称，面积仅8.13平方公里、人口近4000人的岛屿满载了现代艺术作品和宏伟建筑，是许多人跳岛的第一站。

游览时间：1天（9：00-18：00）

交通方式：骑行、搭乘岛内接驳车

行程规划：高松港-宫浦港-红南瓜-地中美术馆-李禹焕美术馆-Benesse Museum-黄南瓜-家计划-直岛钱汤-宫浦港 -高松

地图、航线表及相关景点信息：

http://www.naoshima.net/guidemap/

红南瓜与黄南瓜（Yayoi Kusama ‘s Pumpkin）

红南瓜坐落于港口游客中心旁，是前卫艺术家草间弥生的作品，镂空状的南瓜有圆形洞口供人随意进出，有阳光时，还会投射出不同色彩的光束，是一件让人互动玩乐的公共艺术品。

黄南瓜早在1994年建成，属当时世界上最大的南瓜雕塑，也是直岛风景中的最佳设计代表，位置较远，位于Benesse Hotel附近。

地中美术馆（Chi-Chu Art Museum）

“清水混凝土诗人”安藤忠雄建造的一座地下建筑体，永久展示印象派大师莫奈的《睡莲》，美国装置艺术家James Turrel的天空空间作品，安藤用一贯极简主义的混凝土墙面，通过天窗设置、错落体块引入自然光，利用光影变换，赋予了美术馆强大的视觉冲击力。

倍乐生之家美术馆（Benesse House Museum）

直岛的核心建筑是安藤忠雄设计的以“自然、建筑、艺术共生”的概念为基础，融合住宿设施的现代美术馆。Benesse House 建筑的美术馆部分具有对外开放的强烈空间感，即使身处室内也能感受到外部的自然力量。

李禹焕美术馆 （Lee Ufan Museum）

美术馆的整体线条充满了安藤忠雄的特点，由于李禹焕设想的美术馆如洞窟般能看到半敞的天空，像是回到胎盘中或进入墓穴一样的空间。面对这样的构想，安藤提出用一个三角形广场把3个箱型展示空间连接起来的设计。这座建筑与环境共生的美术馆，主要展出李禹焕从70年代到现代的绘画和雕刻作品。馆内的艺术作品极少，却充满李禹焕的个人特色。

“家“计划（Art House Project）

将直岛已废弃的民宅与寺社进行改造，化身为艺术作品来更好的承载岛民生活过的时间与记忆。除了内藤礼的‘きんざ’需提前预约外，其他6处展品购买1030円的通票即可参观。最不可错过的“南寺”是安藤忠雄建筑改造与James Turrel的内部装置艺术结合的作品，先进入一片漆黑的区域再逐渐发现光的过程，奇妙又让人充满感悟。

直岛钱汤“I♥湯”（Naoshima Bath）

这座公共澡堂位于宫浦港附近，来自艺术家大竹伸朗的作品。充满想象力的钱汤，从内到外到处是大师天马行空的艺术创作，光是外观让能让人研究很久，一边泡汤一边欣赏当代艺术的感觉尤为有趣。

直岛行程建议：

1、高松到直岛的航线分快船、轮渡，快船30分钟可到达，1350円/单程，渡轮速度较慢，约1小时，520円/单程。快船相对节省时间，建议乘最早班船去、最晚的班次回，途中还可以欣赏到很美的海上黄昏。

2、直岛的游客中心旁有接驳巴士通往各个景点，但错过一班车通常要等待很长时间，强烈建议租自行车游览。港口附近就有两家租车点。特别注意Benesse Museum附近禁止车辆通行，可把单车放在地中美术馆的停车场后乘坐接驳车前往。黄南瓜就在Benesse Hotel与Benesse Museum中间的海滩上。

丰岛Teshima——文艺浪漫的代名词

丰岛导览：以原始的田园风光和没有尽头的沿海公路著称的丰岛，是一座极其浪漫的岛屿，骑行到沿海公路的经历让人毕生难忘。

游览时间：1天（9：00-17：30）

交通方式：骑行（电动车）

行程规划：高松港-家浦港-丰岛美术馆-心脏音美术馆-岛厨房-柠檬旅社等艺术装置-丰岛横尾馆- CAFé IL VENTO-家浦港-高松港

地图、景点介绍：https：//www.japan-guide.com/e/e5440.html

丰岛美术馆 （Teshima Art Museum）

沿海而建的丰岛美术馆，是建筑师西泽立卫打造的纯白奇妙建筑，参观者首先要沿着明神山的步行道环行一圈才能到达入口，步行途中可以眺望大海。

建筑师希望制造“不经意间进入自然的一部分”的感觉，而不是直接进入一座建筑中。馆内看似没有任何艺术作品，其实变换的日照光线、地面流动的水滴、昆虫以及天空、树林的景色交相辉映，都让人想要在这里呆上一整天。

心脏音博物馆 （Les Archives du Coeur）

海岸线尽头的心脏音博物馆建于一座传统的日式木屋内，这是来自法国艺术家Christian Boltanski 的设计，共收集了将近60000人的心跳声。进入幽暗的心跳陈列室，便感受到生命强而有力的生机。只要你想，也能将自己的心跳永久保存在这片浪漫的海边。

岛厨房（Shima Kitchen）

岛上最热门的餐厅，招募当地擅长料理的妇女下厨。菜式根据季节而变化，春天品野菜、夏季吃炸鱼、秋天享栗子饭…岛厨房是古民家再造，由建筑师安部良打造，融合食物、艺术、建筑于一体。

柠檬旅社（Lemon Hotel）

濑户内海的沿海气候很适合栽种柠檬果树，而丰岛上的柠檬酒店不止以柠檬为主题，这里的一切都呈现出柔和的柠檬黄色。旅社还规定了必须两人才能进入，如果只有一人前来，就必须在入口处等待另一人配对后方可入内参观。若是想入住这家人气旅馆，还必须提前几个月才有可能预定上。

丰岛横尾馆（Teshima Yokoo House）

日本艺术家横尾忠则与建筑家合作的美术馆，由废弃老屋融入现代艺术元素改建而成，横尾忠則的作品探讨了“生与死”等哲学话题，也就是“红与黑”的代表。让人过目不忘的红色玻璃透过阳光的照射让人感到像流动的血液一般。庭院中的岩石也被涂成红色，黑塔与瀑布象征着男性，河流则象征女性，寓意着新生命的诞生。

超现实主义咖啡馆（CAFé IL VENTO）

2009年威尼斯双年展金狮奖作品，艺术家Tobias Rehberger改造了传统日式民居，大量运用黑白线条、波点、荧光撞色等强烈视觉冲击的元素打造成的后现代感几何空间。

丰岛行程建议：

1、 去丰岛有两种船可以选择：一是去家浦港的快速船（经停直岛），另一趟到达唐柜港（直达），两个港口相隔甚远，买票时要看清楚。

2、丰岛美术馆要趁早去，美术馆内限制人数，尽早到达可以避开大部分排队的人流。

3、 丰岛的巴士虽然经停景点，但班次较少，建议租电动车游览，因为租车点4点关门，切记要及时归还，最后一班船在下午5点20分发出，所以可以先到最远的点（心脏音美术馆）后返回港口附近游览。

4、 岛厨房正午时人很多，最好避开饭点，2点后停止供应午餐，建议在1点半左右到达。

小豆岛Shodoshima——天使之路与酱油冰淇淋

小豆岛导览：小豆岛的外形神似一条屈身向前的牛，作为濑户内海的第二大岛，岛内文化发展成熟，内海气候温暖，小豆岛寺庙极多，多达八十八座，岛上农业物产资源丰富，盛产酱油与橄榄，更因天使步道和《二十四之瞳》《恶女宅急便》等电影而广为人知。

游览时间：1-2天

交通方式：公交车、步行

行程规划：高松港-土庄港-天使步道-橄榄公园-寒霞溪-酱油工场一《二十四之瞳》映画村-土庄港-高松港

地图、景点介绍：http://shodoshima.or.jp/ml/

天使步道（Angel Road）

热恋中的情侣最爱光顾的景点，这条海中小路在每天退潮时才会露出细长沙滩，传说中恋人只要在此牵手走过，感情就能长长久久，也因此成为日本广受欢迎的求婚圣地。前往天使步道前要注意查好涨潮时间表，步道在涨潮前2小时将提前关闭。

橄榄公园（Olive Park）

小豆岛盛产橄榄，公园风光极似地中海沿岸，辟有橄榄树种植园，香草园，还有希腊风格的风车等，公园设有橄榄树纪念馆，介绍有关栽培橄榄树的知识，还可以领略到制作香草工艺品的乐趣。

寒霞溪（Kankakei）

寒霞溪与大分县的耶马溪、群马县的妙义山并称为日本三大绝美溪谷，如果秋天到访，可搭乘缆车观看整篇山谷被染成通红的景象，登到最高处还可以俯瞰小豆岛的全景。

酱油纪念馆（Soy Sauce Village）

除了橄榄，小豆岛上还遍布了酱油制造工厂，在酱油之乡可以参观传统酱油的制作工艺和过程，更别忘了品尝一下小豆岛独一无二的酱油冰淇淋，这咸甜交织的味道在别处可尝不到。

《二十四之瞳》映画村

（Twenty- Four Eyes Movie Gallery）

1954年上映的日本电影《二十四之瞳》描述了师生间的情谊，因为拍摄场地位于小豆岛而被保留下来，很多日本小学生都喜爱来这里远足。映画村位于小岛边缘，要经过一段漫长的车程才能抵达，广场师生十二人塑像，题名为“老师，玩吧！”处处流露出上世纪日本文化的古朴痕迹。

行程建议：

1、从高松港坐快船30分钟或慢船1个多小时便可抵达，小豆岛有四个港口，从土庄港往返班次最频密，买票时要看清楚。

2、由于小豆岛面积较大，若想慢慢浏览，也可在此停留2日。

3、搭乘岛内巴士，建议购买公交一日券/二日券 （フリーパス一日券/二日券 ）更划算。幸运的话可以搭上一辆老巴士，车掌老小姐会穿上四40前制服沿途导览，亲切笑容和甜美的歌声都让人感到如沐春风。

交通指南

国内→高松航班：上海、香港和台北有直达高松的航班，飞行时长2-3小时，往返票价1000-3000元不等，可以经常留意香港快运和春秋航空的打折信息，提早定好优惠机票。

高松机场→高松市区：高松机场非常小，入境后可直接在机场大堂的自助售票机购买到リムジンバス的车票前往市区，实在找不到地方也可以求助机场的工作人员，自动售票机附近有会讲中文的工作人员。

买票后跟据指示前往指定地点坐车，务必保留好票根，下车时投入司机座位旁的票仓。行程的最后一站是高松站，出站后步行5分钟即可到达高松港港口（票价760円）。

高松港→各岛屿：高松港的售票中心可买到通往直岛、丰岛等各个岛屿港口的船票。每次出航前30分钟开始售票。发船班次可查阅http://setouchi-artfest.jp/access/。

船票分单程/往返，购票时一定要讲清楚“片道”（单程）还是“往复”（往返），如购买的是往返票，则务必要看清出开船时间，以免错过最后一班船。上船地点有明确的标识，跟据标识提前15分钟到达侯船港口点等待登船即可。

自行车租赁：游览高松市和各个小岛，租台自行车是最方便省事的。

1、高松：可到标志着租借单车标志的停车场管理处（高松站的租车点设在地下一楼），出示护照、填写表格后即可。

租用自行车的表格，可以请工作人员协助填写

记得准备好硬币，因为推自行车出站时需要投币作为计时开始，还车时也是根据租车的时常投币再自助还车，价格也十分友好，24小时100円。在市内，到处都有单车停车场“驻轮场”，所以非常方便。

高松市的租赁自行车上也印有可爱的水玉点

2、岛上：每个港口旁边都有租车点，强烈建议租电单车，外表看似与自行车没有太大区别，其实在直岛和丰岛这样有大量上坡路的地方，骑电动车能省去一半的功夫。

实用信息

1、行李寄存：高松站有行李寄存处，虽然岛上也可以寄存行李，但由于船体空间有限加上搬运行李十分费神，建议尽量不要携带太多行李上岛。

2、购物：高松市中心有许多门店，因为机场免税店实在小得可怜，一个航班的人都能把免税店围得水泄不通，建议尽量在市区购物，机场作为补货。

3、参考服饰：高松属濑户内海气候，岛上日照强烈，务必做好防晒措施，携带雨伞、帽子、防晒衣、长裤，因为骑车或走路较多，尽量穿轻便运动鞋。

4、货币：高松及大多数小岛景点、餐厅都只收现金，可以在高松机场及市内7-11等便利店可以使用银联卡取现，但岛上基本不接受国际卡，因此务必携带足够的现金再出发上岛。

5、摄影规定：岛上大多数美术馆内都禁止拍照、摄像，请遵守相关规定喔。

住宿指南

强烈建议住高松港附近，一是方便早起跳岛，二是距离市中心很近，用餐购物都十分便利。高松站附近有很多酒店供选择，按星级从300元-1500元人民币/晚不等。

相比之下，更倾向于入住民宿，住在本地人家中既能感受到当地风土人情，还能获取实用的旅行建议。

我在高松入住的是一栋传统的日式木屋，距离高松港步行15分钟。房东夫妇友善热情，会根据住客的行程给出很多实用的建议，女房东是香港人，因此语言交流完全零障碍（价格：220元人民币/晚）

后记

除了上述介绍的岛屿之外，濑户内海周边还有许多其他的岛屿，只要有时间，都可以慢慢一个个岛跳过去。

濑户内海之美，不仅在于或壮观或浪漫的景点，还有电影里才得以见着的温柔海景、淳朴岛民亲切的微笑与问候，或是一份朴素却美味的咖喱饭或炸鱼定食。

即使不跟随行程，只是慢慢的在小岛上吹着海风散步，也能够感受到慢节奏的生活，原来是这样的轻松滋味。