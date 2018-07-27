告别蘑菇屋 但是桐庐那些美爆的民宿正在等你打卡

导语：前不久，大热综艺节目《向往的生活》第二季完美收官，想必好多看官都被它狠狠圈粉了！（来源：时尚旅游）

作为国内慢综艺节目的代表，节目的收视率和口碑取得了不俗的成绩，豆瓣评分和点评也都相当给力！

温情相伴，回归田园——都市物质生活中的人们向往着这样一份生活，时间流逝的很慢，每日的时间却足够充实，所有的生活所需都靠自给自足。

这也是“慢综艺”逐渐流行的原因。无论是韩国的《三时三餐》、《尹食堂》、《林中小屋》，还是国内自去年《向往的生活》第一季到如今的第二季，都依据着清新自由的自然风光、相互融洽的嘉宾关系、自给自足的农居生活，在市场上得到相对应的受众。

在《向往的生活》第二季，他们的居住地点由北方山村迁移到了江南小镇——桐庐，蘑菇屋全新升级。青山绿水，江南风情，蘑菇屋的前方就是属于他们的一方天下，包括蜂厂、池塘、稻田、菜地、以及为他们预留的田地。

桐庐隶属杭州市，相比杭州下辖的其他县城，桐庐的城市规划非常好，环境整洁、道路开阔平整，山路都修得很好。同时，它又地处钱塘江中游，富春江斜贯县境，除了镇中心，很快就能看见滔滔富春江水顺流而下，连绵青山掩映，美不胜收，宛如现实版的《富春山居图》！

桐庐县境内的富春江属于上游部分，江水碧绿清澈，风景如画……所以古人云：“一折青山一扇屏，一湾清水一条琴。无声诗兴有声画，须在桐庐江上寻。”

不但如此，桐庐境内值得游览的风景名胜还有很多，比如，瑶琳仙境、大奇山国家森林公园、垂云通天河景区、严子陵钓台、白云源、大溪峡闯滩漂流、浪石金滩、天目溪漂流、芦茨村、以及极具历史文化价值的深澳古镇。

图：原乡芦茨

因为风景优美，物产富饶，交通又相对便捷（杭州市中心出发自驾约40分钟左右可抵达），越来越多的旅游爱好者慕名而来，与此同时，一间又一间精品民宿相继开业。它们或是直面开阔的富春江，或是藏在壮美的梯田云海间……在此小住几日，真的超级放松身心！

图：原乡芦茨

下文，就为大家推荐5家“桐庐最美民宿”！炎炎夏日，就跟着我们一起去这个江南小镇，住进山里，避暑纳凉，体验现实版的《向往的生活》！

原乡芦茨

——富春江畔的氧气居所

芦茨湾其实是属于富春江的一条支流，芦茨村沿江而居，一部分聚集在山高处，那里靠近白云源景区，相对更热闹些。原乡芦茨选址在山腰，没有什么农家乐，也没有其他民宿，都是些当地民居，气氛安静清闲，而且在村落尽头，与严子陵钓台遥遥相对，景观极佳。

初见原乡，你肯定认得出来这是一家民宿，白墙原木，简约又不乏精致，自然不是普通民居的样子，但它也谈不上惊艳，房子的形状楼层都与周边一致。山居度假，从来不需要惊艳。

其实，整栋房子是被推倒后再按着当地民居的模样重建的，但这里的一草一木却被小心保留下来。所以不管是你抵达的刹那，还是站在屋里往外看，都会这浓浓绿荫迷醉。又见石榴花开，夏季独有的小欢喜扑鼻而来。

建筑面积达600多平的空间里，只设计了7间房，这是主人大海认为最合适的数量，再多就扰了清静，失去了山居生活的本意。客房室内软装基本也都是比较简约的，没有过度抛光的原木地板，清水混凝土材质的吊顶，浅蓝色的棉麻窗帘……没有任何多余的装饰——简单素雅，是山居生活最好的搭配，当然，还离不开窗外的满屏绿意。这里的每一间客房都自带独立阳台。

餐厅与书吧都设在一楼， 同样没有什么过于抢眼的设计与装饰，舒适的餐椅、沙发，还有那片无时无刻都陪伴着的翠绿窗景，让人感觉到实实在在的惬意。

没有固定餐食，食材都是当地应季而生的，提前预订，管家会尽量为你安排你想吃的，也会让厨师按照你的口味烹调。富春江的鱼、山林里的笋、现摘的小菜……都是难得的新鲜入味。

地址：桐庐芦茨村大庙山 ，近芦严线



秘境山乡生活

——藏身苍竹翠林间

莪山畲族乡——浙江西北部唯一的一个少数民族乡，现在还居住着一些为数不多的留守村民。老人们守着老房子，村里的房子多是传统民居，很多还保留着泥墙灰瓦，以及木梁结构，斑驳的墙面，破旧的木门诉说着过往的岁月。

畲乡人质朴好客，迎面走来的都是一张张和气的脸，热情地打着招呼。门前的黄狗耷拉着耳朵，憨憨地瞅着门外的世界。畲族老奶奶坐在自家门前的凳子上缝补一件旧衣裳，一针一线中透着岁月流逝过后的从容与淡定。

秋日里的梯田云雾缭绕，把小山村渲染地恍若仙境；夏日，浓荫蔽日，又是桐庐一处极佳的避暑宝地。这里还藏匿着一间让人流连忘返的民宿，门口有溪水流过，夜里枕着潺潺水声入眠，晨起看迷雾中的山色空灵，那里，有最淳朴的大山生活。那就是——桐庐秘境山乡生活。

沿着幽静山路，越往里越偏僻，当你担心前面没路的时候，眼前却突然豁然开朗了，一个山谷秘境中的小山村闪现在眼前：几幢黄白小房子，面朝梯田、背靠竹林、云雾环绕……这里便是了。

当你正式踏进这里，就会不自觉地“东张西望”，因为凡有有点复古情怀和文艺气质的人们，大概都想把这里的每一件小物顺回家，怎么能这么好看！要知道，你在秘境可以看到的，触摸到的家具与生活物品几乎全是老板六爷自己工作室“年轮公园”出品的，有一些则是从国外淘来的老物件。它的每一个侧面都在无声告白：秘境，才不止是一间民宿而已。

这里的每一幢独栋都代表着一期，每一期都有一个好听的名字：1号 寻山、3号 鹿鸣、5号 听树，总的有17间客房。无可复制的独特性，让每一栋都呈现出完美的气质，每一个走进民宿的人，都会选择困难吧！像是1号，屋外是小屋独享的温泉小池，背后是秘境海拔最高的咖啡馆。

挨着3号楼，梯田被改建成了一片活水泳池，美爆了这片山野！六爷非常用心，就地取材旁边的山泉水作为水源，泉水通过泳池，又将回到原来的主流，良性循环下，并未对当地原有生态造成负担。

面对无言的大自然，你可以放下手机，卸下心防，懒懒地瘫在泳池里，什么都不用想，什么都不用做，任时间流淌。

地址：桐庐莪山乡新丰民族村戴家山

水喜

——青龙坞最美设计师民宿

水喜，是一个静立在溪边小而美的素食民宿。水喜同音“随喜”，寓意随缘欢喜，愿每一个有缘人，能在这里随遇而安自在欢喜。

据说，青龙坞因溪水形似龙形而得名，而水喜就坐落在其中一只龙爪上。相比于其他民宿来说，水喜的体量的确算小的，两层楼，仅四间房，但只要你预定下其中一间，任性的掌柜今日就不再迎客，也就是等于包栋了。

水喜在原有民居建筑上改建，匠心独具地利用有限的空间延展独特视野。休息区、用餐区被大堂中的主梁划分开来。民宿的设计师是著名的陈飞波，如果你来过杭州，去过蜜桃咖啡、ABC集合店，爱逛SoLIFE，在UTT买过家具，那你一定听说过陈飞波，他也是莫干山山水谈的设计师。

在这里，你依旧可以感受到设计师一贯钟爱的那种简约、自然、当代。看似朴素的空间内，却通过考究舒适的家具提升整个空间的品质与颜值。炎炎夏日，在大堂看书喝茶，亦是极享受的。

客房名字取自《无梦令》，“我向幽窗守拙。勘破春花秋月。得意便归来，好把身心休歇。休歇。休歇。锻就一炉春雪。”虽然仅有四间房，但景致都各不相同，恰合这诗的气韵。花有独立的露台，清晨或者傍晚，坐在这里，一点不会觉得热，只有清风拂面的舒爽~

掌柜胡冰是一个素食主义者，在她看来，素食不仅是出于健康养生，而更像一种信仰。所以在水喜，你不会吃到大鱼大肉。这让我想起了三毛的那句话，“我不吃油腻的东西，我不过饱，这使我的身体洁净”。

当然了，即使并非素食主义者，吃两顿素对身体也是好的，它可以减轻身体的负担，而且夏季吃素，更是去火。即使是“无肉不欢”的人，也可以在这里找到自己钟爱的素食。

这里的许多菜品，原材料都取自外面的小院子和不远的菜园里。包括阿姨种的南瓜，第二日清晨的苦叶菜面疙瘩汤，推荐每位住客来尝上一尝。

还可以随时跳进户外泳池，在这山野里畅游！

水喜适合三五好友或者几户人家，包栋享受私密不受打搅的空间，安静地夜枕着秋虫夏草，轻柔的溪水声声入眠。

地址：浙江省杭州市桐庐县富春江镇蟹坑口村深坑1组

桐庐未迟

——背倚青山，直面云海

未迟选址风光一绝的浙江桐庐合岭村张家舍。合岭，一个离浙江桐庐县城仅10公里的小村子，山水古村依旧有着黄公望《富春大岭图》的秀美气质，张家舍属于这里一个自然村，藏在山高处，背倚青山，直面云海，视野超级惊艳！

三位城市青年马科元、郭少珣以及海归陈浩一起打造了它，前两位正是莫干山一众人气民宿的幕后操刀者，也因此，一开业，就引得一众民宿爱好者争相打卡。

此次，他们租下村落尽头的12幢民居，预计共有30间客房。一期包括3栋民宿（1号楼5间；2号楼5间；3号楼2 间LOFT），共12间客房，泳池、温泉房、咖啡画廊都已同步开放。这个咖啡画廊尤为特别，你可以一边喝着咖啡，一边对着落地窗外的无敌美景画画，甚是风雅。二楼也特意辟出一块休息空间，通过窗户设计，优美的山峦风光就成了天然壁画，令人记忆深刻！

软装格调同样沿袭了两位设计师一贯的风格，简约明朗，标配超大落地窗，白天，被山野风光迷醉，夜晚，便是满天繁星陪伴如梦！而且每一间客房的面积都很大，配备精良，自然房价也不低。

直面山野的户外无边际泳池、半开放式的温泉房（包括一个大型公共泡池、三个带有淋浴间的私汤），毫无疑问是最大的吸睛点，如此配套在整个江浙民宿圈都算上乘。

地址：桐庐旧县街道合岭村张家舍

云夕·深澳里民宿

——探秘古村，重温旧时光

在桐庐县富春江南岸天子岗北麓坐落着一座千年古村落——深澳村，地处丘陵，南高北低，村落前迎璇山，后拥狮岩，风光秀美。

该村始于申屠家族的血缘脉络，有着1900余年的悠久历史，村中独一无二的地下引泉及排水暗渠（俗称“澳”，深澳因以为名）和40 多幢明、清楼堂古建筑目前仍保存完好，是为桐庐著名的江南古村——云夕·深澳里便将目标瞄准在此，再次开启一场乡村民居改造工程，当然，也因为这场相遇，这个古朴美丽的村落将走进更多人的视野。

云夕·深澳里由大名鼎鼎的中国建筑大师张雷操刀。张雷建筑工作室被美国《建筑实录（Architecture Record）》评选为2008年 全球十大设计先锋（Design Vanguard 2008）事务所。

以村中清末古宅景松堂为主体，同时与周边民居院落巧妙协调，在彰显建筑外表面历史肌理感的基础上，保留了传统建筑的基本格局和精美繁复的木构雕饰，行走在其间，总能被那一份古雅迷住，阳光洒落在天井里，时光仿佛穿越到很久以前……这种感觉会让人暂时忘记城市的匆忙与压力。

引进云夕深澳里“云书局”，这处空间包含了：对村民和游客开放的社区图书馆，共计藏书8000册；展示着当地老匠人“绝活”的人文与民俗展示空间；地域文创产品商店等，最赞的是，还有一间醇香弥漫的咖啡厅，在古村落里能喝上一杯现磨coffee真的是太幸福了！

该项目还配套了14间客房的精品民宿——云夕·深澳里民宿，内部软装设计与历史底蕴浓厚的古村截然相反，这里一派舒适居家的格调，光线明朗，用色淡雅，而且还植入了很多有着北欧格调的家具。

如果你喜欢旧时光，又想要住得舒适温馨，那这里就是你的dream house。大可选一间庭院房，夜晚，可以与朋友一起坐在院落里喝茶、纳凉、闲聊，然后回到自己的房间，在柔软的床榻上悍然入睡。白天，又可以前往深入探索这座藏着千年古韵的村庄。

地址：杭州桐庐江南镇深澳古村景松堂