下半年想去些刷爆朋友圈的地方 不如听我的

导语：这世界充满了奇妙，你能够想到在赞比亚每年都有一群大象家族，被当季野生芒果的香气吸引而来到南卢安瓜国家公园的猎游旅社“登记入住”吗？（来源：时尚旅游）

这一幕就发生在Bushcamp 公司的Mfuwe 旅社中，这些“厚脸皮”的动物就这样大摇大摆地直接进入前台区域去大快朵颐地品尝掉下来的水果，而客人们则愉快地静静在一旁观赏着这一幕。

旅行是一场现实的逃离，让我们有机会去发现更加令人惊喜、壮观的世界，以及为我们每天的生活带来更加深远的意义。这次对于目的地的盘点，让我们纵情于震撼的目的地、绝美的旅行体验以及去尝试冒险进入一些我们未知的领域。有些美好就呈现在我们眼前，例如东京、哥本哈根以及布鲁克林区的餐厅，有些则令我们终生难忘，就像在挪威的峡湾来一次巡航。

世界也前所未有地更加容易接近，“旅行的礼物”是将我们把旅行远方的梦想变为现实，去开始、策划、打包行李，带着敬畏出发。我们希望你很快向美好出发并且为世界上这些奇迹而喝彩。——George W. Stone（美国《国家地理·旅行者》主编）

1、走入摩洛哥的神秘绿洲

摩洛哥首都马拉喀什（Marrakech）杂乱的露天市场确实让人望而生畏。别担心，MountainVoyage Morocco 是一家专营定制旅行的公司，你可以跟随向导轻松体验当地的风土人情。

如果你选择入住格调酒店Dar Ahlam，购物之后将会有专人为您把伴手礼送回房间。Dar Ahlam 坐落于斯库拉镇（Skoura）外，附近棕榈树丛生，仿佛与世隔绝。大门由柏柏尔灰泥粉刷而成，是低调而完美的伪装。打开它，你立刻进入一座优雅的庭院，四处弥漫着茉莉和檀香的芬芳。客房由北非古董装点，设有舒适的土耳其浴室（Hammam）和游泳池。

2、扬帆浪迹太平洋

在爪哇岛以东、苏拉威西岛以北的西里伯斯海上漂浮，天地空阔只有你和虎蓝（TigerBlue）。这是一艘近35 米长的印尼传统双桅帆船，为预算充裕的冒险家提供包船服务，畅游印尼群岛并潜水观赏海洋生物（如章鱼和黑鳍礁鲨）。

前往水下活火山Banua Wuhu，火山口高出海底约400 米，来自地壳的硫磺气泡让周围水温升高，这里的珊瑚礁堪称鱼类天堂。跳进去一探究竟吧！

3、倾倒于普罗旺斯的魔法

普罗旺斯！为什么无论是意大利的教皇、巴黎贵胄还是爵士时代的女郎都对这里情有独钟？最重要的原因当然是当地极为宜人的气候，另外还包括美食、美酒，风景优美的罗纳河畔，徜徉多久都不会厌倦。

如果想找一个品酒的好去处，城堡酒庄是绝佳选择。阿维尼翁庄园（Manoird’Avignon）充满法式田园风情，房间配有蒂凡尼蓝色的百叶窗和焦糖布丁色的墙壁。历史悠久的卡西斯酒庄，就坐落在蔚蓝海岸的悬崖上，能俯瞰美丽的地中海。

4、列车上的欧亚大陆之旅

如果说很少有人穿越东欧大草原从欧洲来到亚洲，那么乘坐金鹰（Golden Eagle）豪华列车横穿欧亚大陆的人就少之又少了。金鹰列车通体蓝宝石色，始发于莫斯科，终点蒙古首都乌兰巴托，途经叶卡捷琳堡、喀山和贝加尔湖等站。

列车的最高级套房配有私人浴室，迷你酒吧的美食琳琅满目，全部免费供应。推荐入住莫斯科的巴尔舒格凯宾斯基酒店，这家五星级酒店位置优越，可以俯瞰红场、克里姆林宫和圣巴索大教堂。

5、潜入澳大利亚的蓝色世界

在西澳大利亚沿岸与世界上最温和的巨人一起游泳。鲸鲨是世界上体形最大的鱼类，每年4 月至7 月，这些美丽的生物都会聚集在澳大利亚的海域。

参加当地的探险旅行包括美妙的水下观赏和海滨露营。白天你将和同伴追踪宁格鲁礁的海洋生物、划皮艇、徒步或钓鱼，夜晚回到萨尔萨利斯（Sal Salis）休息。这里的露营地坐落在凯普山脉国家公园（Cape Range National Park）的沙丘上，有16 个“生态豪华”帐篷，晚餐包括当地海鲜和葡萄酒。关闭你的手机，放下一切烦恼，尽情享受自然的愉悦。

6、独享马尔代夫的私人岛屿

位于芭环礁的沃亚瓦（Voavah）岛像女神维纳斯一样，沐浴着光芒从海中诞生（估计女神现身时还没拥有如此宜人的海滩别墅或者一艘18 米长的游艇吧）。

芭环礁地区吸引了无数旅行家驻足，人们来探索艳丽的珊瑚生态，和海洋中巨大的蝠一起畅游（6 月到11 月是观赏蝠的最佳时间）。沃亚瓦岛是四季酒店打造的首个私人岛屿项目，地处联合国印度洋生态保护区的中央，仿佛一个神秘的海洋国度。

7、畅享巴黎生活中的科技感

林荫大道两侧橙红的树叶，清凉午后咖啡馆的一杯热可可，秋天的巴黎精彩纷呈。不妨体验巴黎半岛酒店（这是欧洲的第一家半岛酒店），大堂里摆放的巨大吹制玻璃雕塑，让人联想到巴黎的梧桐树叶，充满秋日风情。房间内的各类科技设备已在香港半岛酒店进行了测试和完善，便捷与高效兼具。客人能够操作室内平板电脑实现个性化入住，例如在浴室里播放音乐。

8、迪拜的浓情巧克力

迪拜的品牌店让人眼花缭乱，其中的喜悦巧克力（Délice）充满了洛可可式的绝妙想象。甜点包括为迎接派对设计的白巧克力花束，绝对让老板动心的300 块巧克力礼盒。

硕大的朱美拉城（Jumeirah Al Qasr）是每个购物者的天堂。它像一座阿拉伯酋长的宅邸，格栅建筑和椰枣树相映成趣，城内还有50 多家餐厅和一座攀岩墙。

9、拥抱冬季挪威的魅力

山地小屋一般鲜有机会招待皇室客人，但就在去年，哈里王子和梅根·马克尔（MeghanMarkle）曾来到挪威的特罗姆维克驿站（Tromvik Lodge）享受了宁静舒适的冬日假期。乍一看，特罗姆维克似乎确实其貌不扬，但极佳的地理位置凸显了它的核心优势。

旅馆位于北极圈内的一座小岛上，是夜晚欣赏北极光的完美场所。包括滑雪和赏鲸在内丰富的冬季项目也使特罗姆维克受到各国皇室的青睐。