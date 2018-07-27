全球首家Levi’s酒店 这里有牛仔也疯狂的潮流先锋

导语：时尚品牌跨界开酒店早已不是什么新鲜事，不过连牛仔裤之王Levi‘s也来凑热闹，倒是挺让人好奇的。（来源：外滩设计酒店 ）

相信MISS不用多做介绍，Levi‘s牛仔裤的风靡程度，基本是人手一条，而今天要聊的这家Levi’s酒店，哪怕资深酒店控可能也了解甚少。

在人们心目中，有着130年历史的 Levi‘s，除了是牛仔裤的开山鼻祖，还代表着经久不衰的潮流和文化。

同时也成为美国精神的一种符号象征：独立、自由、冒险、性感……而这间酒店更是将这种生活态度，演绎到了极致。

酒店名为25hours Hotel by Levi’s，开在德国法兰克福，是先锋的设计酒店25hours旗下一员。

25hours Hotel

可能许多人会觉得奇怪，Levi‘s不是诞生在美国西部吗，怎么会去风马牛不相及的德国开酒店呢？

MISS猜想除了Levi‘s的创始人、牛仔裤的发明者Levi Strauss，是德国犹太人外，更多的原因，一定是和这家年轻潮流的酒店品牌，气质高度相似吧。

25hours Hotel BIKINI Berlin

最早创立于德国柏林的25hours hotel，和近十年来，以创意都市形象崛起的柏林，一起成长发展，目前已在欧洲开设了12家不同主题的设计酒店，个性鲜明，深受潮人喜爱。

而这家与Levi‘s合作的酒店，融入了美国开拓者精神和流行文化，同时还结合了所在地城市，法兰克福的本土风格和特质。

酒店的地理位置不错，距离法兰克福中央车站步行只需几分钟，出行十分便利。

外观更是让人眼前一亮，就像一个超大号的外包装大纸箱，创意十足，一看便知是一家街头风格的潮店。

酒店内部设计，走的是chic& hi fashion路线，关于Levi‘s和牛仔布料的元素随处可见。

比如百余年前生产的古董级牛仔裤，levi经典三元素撞钉、红旗标、弧形车花等。走廊地板也很特别，看似是木质材料，其实是经特殊加工的牛仔布料。

楼梯区域的设计相当炫目，采用了大面积的撞色效果，艳丽浓郁的色彩，就像溢出的年轻荷尔蒙，满满的青春活力。

20世纪30年代到80年代的Levi‘s主题海报，也变身成为了时髦的壁纸，向野性、刚毅、叛逆的美国精神和文化致敬。

酒店共有152间客房分为六个主题，每个主题都有着不同深浅度的蓝色调，仿佛代表着不同款式的blue jeans。

房间大小也非常有趣的直接拿牛仔裤的size来命名，S\M\L\XL，选房间就像在挑选心仪的牛仔裤。

房间的门牌号别具巧思，运用了牛仔裤标志性的后贴袋元素。

房间内各个角落都流露出洒脱不羁的设计风格，墙头直接挂上了牛仔裤和包做装饰。

这里每个细节，都在诠释Levi‘s奔放随性的品牌艺术。

Levi’s Hotel成为潮人的聚集地的另一特色，是可供预订的Gibson music rehearsal room音乐排练室，经常会有些初创期的地下乐队来此彩排。

酒店也时不时邀请先锋艺术爱好者，举办一些主题活动，画报展览，乐队演出等，是不是听起来就很酷？

独具风格的Chez IMA 餐厅酒吧，临近傍晚便会非常热闹，特色美食和音乐PARTY嗨翻天，吸引着大批同好粉丝前来。

而在白天，阳光的午后，酒店花园的露天咖啡是个聊天的好去处，还可以顺便去隔壁的Levi‘s专门店逛逛，买条501留作纪念。

酒店信息

25hours Hotel by Levi‘s

酒店地址：Niddastr。 58， 60329 Frankfurt， Hesse， Germany

参考价格：约 560 元人民币/晚起