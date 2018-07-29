这些“不务正业”民宿 拍照比睡觉还要优秀

导语：城市中各种风格的民宿，给了我们另一种看城市的方式。（来源：pclady）

如今城市中越来越多人开民宿，民宿除了代替酒店成为大家旅行中的住宿新选择，也越来越彰显着民宿主理人的生活态度。

今天就来安利一波广州的民宿们，它们或许可以让你从另一种角度，去看见和感受这个城市。

一间空间

广州天河区东方都会广场B座

这家民宿的颜值可以说非常抗打，民宿主人把房间放满了各种少女心的道具，如今已经被摄影师们当做常驻的“影棚”。

巧妙地将高级的少女心与复古情怀融合在一起，根据风格的不同分为几个房间，房间的名字也不落俗套，比如“凯瑟琳房”，古典、柔美、清新，从名字就延伸到了房间的调性。

据说这里只开放拍摄，不支持住宿，在这里记录的，都是梦境吧。

可乐民宿

广州长隆乐园附近

做的最出色的一家以可乐为主题的民宿，民宿的主理人是自媒体/摄影师集一身的女孩，自己刷墙、装饰，每一个角落都是亲手设计，技能点简直100分！

她们也并不是手头非常富裕的女孩子，只是在二十出头的年纪，咬牙去做了很多女孩想做却没有付诸行动的事。

爱与喜安

“爱与喜安”，从名字就非常讨喜，这家刚开业不久的工作室，支持租场拍摄，也可以聚会和住宿。

主理人用各地淘来的旧物，把房子里布置成华丽的复古剧场，处处可见女孩子的细腻和温柔。

LOFT18

掌柜是个男生，却也已经把自家民宿做得火热。

很多人没听过LOFT118的名字，但很有可能看过在这里拍的照片。

简单的皮沙发，木窗子，成就一间带着时光感的复古小屋子，很多人开民宿的最初愿，就是希望能让自己的美学观点，有一个能肆意表达的空间，也让更多人能感受到这份生活态度。