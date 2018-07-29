造福帝都人民 4小时后即将抵达童话世界

导语：除了大雨就是酷暑，可怜的帝都人民今日被雨水浇灌，明日就要被高温烘烤，早已身心俱疲，除了度假休闲、逃离帝都，格调君也想不出来其他可以慰劳他们身心的福利了。眼看周末即将来到，抽空为自己制定一个逃离帝都方案，出去看看美景缓口气儿吧~（来源：YOKA时尚网）

穿越到童话世界过周末 图片源自www.3LIAN.com

逃离线路一：山里的童话不骗人，美景是实实在在的

云峰山 – 童话树屋

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

开车一路向北，不用三个小时就能到达这个淘洗眼睛和心灵的自然圣地。位于北京密云县不老屯镇燕落村北3公里处，云峰山静静地矗立着，被碧水绿植环绕，谁能想到在大帝都这个繁忙嘈杂的城市还隐藏着这样一个充满禅意和仙意的角落。

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

云峰山上三步一景，还可远眺密云水库。对于每天与电子屏幕相伴的都市人，山上的随便一片绿叶都是那样富有灵气，展现着诱人的生命力。都说云峰山是神仙的洞天福地，大概是因为坐落在山里的超胜庵和观音洞，为这片天地增添了一丝禅意。

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

来到云峰山一定要在童话树屋住一晚才能算不虚此行，不到这里打个卡怎么好意思发朋友圈~

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

童话树屋一共有二十余种不同类型的房间，无论是情侣浪漫双人行、还是拖家带口四人行，都能订到合适的房型。当然，网红景点也不是那么好订的，大概要提前一个月预订，才能被幸运女神眷顾。

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

云峰山童话树屋与美景相伴 图片源自品牌官网

这里的每间树屋都是以童话故事命名，一间间木质的小房子被镶嵌在群山绿树之中，置身于此，仿佛被瞬间拉入童话世界一般。若想与大自然无间隔亲密拥抱，选这里准没错。

逃离线路二：不用坐飞机也能上岛，被荷兰风情围绕

唐山 - 月坨岛

月坨岛夜景充满荷兰风情 图片源自品牌官网

虽然两天的时间不够飞趟荷兰的，还好帝都附近还有充满荷兰风情的月坨岛。

月坨岛美景 图片源自品牌官网

月坨岛位于河北省唐山市，从帝都开车过去也就三个多小时，就能在这个封闭性很高的小岛上，与上百种鱼儿和鸟类共度周末。踏上月坨岛，观鸟、赏月、看海、捉海鲜，尽享都市里没有的“野趣”。

在岛南还有一条长达5公里的沙滩，沙丘柔软，沙浴、海水浴、日光浴任君选择，不过这大热天的，还是海水里泡一泡最舒服。

月坨岛海景别墅 图片源自品牌官网

月坨岛温泉酒店 图片源自品牌官网

“住”在月坨岛也是有多种选择，温泉酒店、海景别墅、情侣别墅，还有荷兰风情的代表——风情小木屋可以选择。

月坨岛赏日出 图片源自品牌官网

月坨岛品海鲜 图片源自品牌官网

格调君要为广大情侣朋友们安利岛上的情侣别墅，它还有一个古色古香的名字叫望海庐。表面意思呢就是住在这里可以望海、听涛、赏日出，但格调君从这个名字里分明嗅到了一丝情意绵长的意味，带着爱人来这里度假，一定是一桩值得回忆的浪漫故事。

逃离线路三：有美景和爱的地方才不会让你孤独

北戴河 - 阿那亚社区

北戴河“孤独的图书馆” 图片源自品牌官网

在纷繁的都市呆久了，不知你有没有听到海边那座孤独的图书馆的召唤？曾经北戴河给人的印象一度是过度商业化、人潮拥挤、海水下饺子，但其实北戴河也有纯净清冷的一面。

阿那亚海上礼堂 图片源自品牌官网

如今在这片离北京最近的净海旁边，静静矗立在沙滩上的阿那亚礼堂，和不远处的孤独的图书馆一起，撑起了这个新晋文艺网红景点的称号。

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

许多人慕名重返北戴河，到这里卸下心里深藏的孤独，与知己好友共度周末休闲时光。在阿那亚社区，住宿的首选当然是Club Med Joyview，因为这里包含了北戴河黄金海岸最多姿多彩的自然生活。

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

与Club Med的其他度假村不同，北戴河黄金海岸上的这一家是专门为短期度假打造，既承袭了Club Med一价全包的传统，也可以选择单房含早。休闲活动更是只有你想不到，没有Club Med给不了，各种水上、陆上活动供你选择。

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

担心体验完刺激的水上活动后会腰酸背痛？贴心的Club Med早就准备好了SPA等着为你疗伤，让全身肌肉彻底放松，假期归来也能精神焕发。

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

Club Med Joyview北戴河黄金海岸度假村 图片源自品牌官网

这里还是“遛娃圣地”。带孩子出来不能安排太多活动过于劳累，玩酒店享受休闲时光最合适不过了。Club Med专门为孩子打造了家庭欢乐空间和迷你俱乐部，不同年龄段的小盆友都能在这里收获有趣又有益的经历。

北戴河碧螺塔酒吧公园 图片源自品牌官网

北戴河碧螺塔酒吧公园 图片源自品牌官网

北戴河碧螺塔酒吧公园 图片源自品牌官网

再回京之前，还可以开车绕去碧螺岛酒吧公园溜一圈，一秒穿越到圣托里尼。在网红景点拍一组美照才能让周末游圆满收官，文案格调君都帮你想好了：“假装在圣托里尼系列”了解一下？