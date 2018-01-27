同款不同命 这档节目靠什么吊打《演员的诞生》

导语：2017年获得吐槽与关注并存的《演员的诞生》于上周收官，而一档同类型竞技节目在它即将收官之际悄然开播，并且轻松做到零差评。这个节目就是全国首档声音魅力竞演秀——《声临其境》。

综艺《声临其境》

《声临其境》不同于《演员的诞生》，它没有过多的邀请流量明星，不设置过多的选手对抗，没有浮夸炫技的表演，而是化繁为简用纯粹的态度追求声音所带来震撼。

《演员的诞生》豆瓣评分

《声临其境》豆瓣评分

每期邀请四位台词功底深厚或声音动听的演员、配音演员同台竞声，比拼台词功底、配音实力，以及与其他演员的互动搭档能力。节目通过三轮声音竞演，让现场观众选出当晚自己最喜欢的“声音之王”，胜出者将参加本季最后一期“年度声音大赏”。

第一期以“磁性的声音”为主题，邀请周一围、张歆艺、潘粤明、赵立新强势加盟。

周一围、张歆艺、潘粤明、赵立新加盟

《演员的诞生》年度冠军的周一围演绎了《董存瑞》中炸碉堡的片段，“为了新中国，前进”的一声嘶吼，让不少观众为之感动落泪。甚至连周一围自己都在配音的情绪中久久不能抽离，还因此暂停了节目的录制。好的声音是不止能打动别人，更是能打动自己的。

周一围为《董存瑞》配音

当潘粤明老师撞上《还珠格格》中的表情包帝尔康，也是秒变行走的表情包啊。

潘粤明为尔康配音表情神同

赵立新绝对算是张影视剧“熟脸”，他不仅是《芳华》里的政委、《芈月传》中的张仪，还曾在很多耳熟能详的作品里奉献了精彩演出。在《声临其境》中为各类角色配音驾轻就熟，还通晓德俄法西等多门外语，亮眼表现为他圈粉无数，成为新晋男神。名副其实只听声音，就能感受到演技系列。

《魂断蓝桥》配音

《功夫熊猫》精彩的演绎

第二期以“王的声音”为主题，邀请了唐国强、张铁林、宁静、陈建斌加盟。“三王一后”的“王炸”组合，实力派强强联合，带给你最强的声音震撼！

王者聚齐

当“皇阿玛”张铁林对话《西游记》银角大王，又会擦出什么样的火花？

皇阿玛为《西游记》配音

第三期以“绅士的声音”为主题，邀请了朱亚文、翟天临、李建义、高亚麟加盟。

四大西装绅士

被称为“行走的荷尔蒙”的朱亚文，节目中一声低沉的“宝贝儿”可真是不得了啊~~~不仅刷爆朋友圈，让无数在现场的迷妹为之呐喊尖叫，更是稳坐热搜宝座。甚至在现场的杜海涛都大喊让坐在台下的涛妈淡定！老中幼通吃的“宝贝儿”，足以看出其声音的魅力。

朱亚文叫宝贝儿~

朱亚文叫宝贝儿

现场迷妹

海涛让涛妈淡定！

《声临其境》这档节目用导师级别演员的精彩表现，让人们认识到作为演员好的台词功底是非常必要的。希望通过这档节目，让更多有实力、脚踏实地前进的演员赢得更多地掌声。毕竟表演，需要的不是光环笼罩的明星，而是真正用心的演员。

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