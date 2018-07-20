Mara Martin | 当模特成为人母 行业还容得下她们吗？

导语：又有了第一个吃螃蟹的人。在前几日美国《体育画报》周刊的年度泳装秀上，今年30岁的模特Mara Martin边走秀边哺乳婴儿的举动引起了热议。

哺乳走秀的Mara Martin（图片来源：abcnews）

当她出场时，全场尖叫和欢呼声不绝于耳，她怀中五个月大的女儿戴着一副蓝色的小耳机安静地吃奶，反而成了现场最淡定的人。

当晚协调后台的《体育画报》编辑MJ Day说，决定让Martin带着孩子上T台完全是计划之外的决定。“当时我看到她正在喂奶，就问她是否愿意这样走秀。我自己也是正在哺乳两个孩子的母亲，所以我认为这是体现母亲伟大之处最有力的方式。”

Martin在接受《澳大利亚每日邮报》采访时说道，“在T台上喂奶其实缓解了我秀前的紧张，我也希望能挑战人们对公众场合哺乳的看法，因为这是件再平常不过的事情。”

然而，认为Martin这一行为是作秀、完全没必要的网友不在少数。“走秀只需要30秒，会影响到喂孩子吗？”“没人阻拦你喂奶，现在到处都有公共母婴室”“你追求哺乳自由，有人还想追求身体自由，难道不穿衣服上街也是对的吗？”……甚至有人认为Martin的举动是对男性的不尊重。其中也不乏同样在哺乳期的母亲。一位法官在新闻下评论：“我也是一位母亲，但我从来不会在法庭上喂奶。”

因为当时一拍脑袋的想法，Martin被推上了舆论的风口浪尖。究竟“倡导公众场合哺乳正常化”、“维护母亲权利”的意图是否是顺水推舟的说法，如今也无法判断。但不可否认的是，“模特”和“母亲”这两个看似平行的角色，终于在交汇时爆发出了引人深思的话题。

就在“走秀哺乳”发生的前几天，维秘超模Candice Swanepoel就触碰到了这一话题。

人称“小腰精”的她在生完第二个孩子后12天便穿着比基尼出海。被抓拍的照片上，她松弛的肚皮和发福的样子被许多网友批评“太肥、丑”。接着她在Instagram上回应：“嘲笑我的人不如先看看自己？这个社会总是对他人很苛刻，为女人树立的‘美的标准’有时是无法实现的。我是模特，但我也是正常人。”事实上，Martin的身材在哺乳一事发生后也被网友嘲笑过，认为她“不像一个模特”。

Candice Swanepoel被批评的照片

正常情况下，产后女性都会发胖且短期内难以恢复，人们之所以对模特有着如此不合乎常理的要求，是因为他们属于“审美劳动力”。“审美劳动力”（aesthetic labor）是社会学中的概念，这一群体不仅要有俊俏的外表，还要具备讨喜的性格。对于模特来说，“偏瘦的身材”就是资本，而“控制身材”就代表着职业素养。

由于行业供大于求，模特们得一直以过瘦的体型示人，而人们的“不包容”也恰恰反映了这一行业的残酷。最有说明性的例子就是，虽然Candice刚振振有词地表达了自己的立场，但如果你翻看她这几天的照片，会发现她又以迅雷不及掩耳的速度瘦了回去，丝毫不敢松懈。

能躲避怀孕发胖魔咒的例子也不是没有。2015年，哥斯达黎加模特Sarah Stage在怀孕8个月时还只是小腹微凸，甚至能看到腹肌。人们惊讶的同时对她深感佩服。可是，又有一波“孕期克制身材是否对孩子有害”的质疑向她涌来——模特母亲们在审美上永远无法符合所有人的标准，总有一些人会被模特的刻板印象困住，不接受其他可能。

其实，T台上已经陆续有“非常规”化的事物出现。

还记得Gucci 2018秋冬系列发布会上的人头和恐龙吗？这场气氛诡异的秀把人吓得不轻，但人们的猎奇心理还是在惊吓中得到了满足。Tod’s的2018秋冬系列秀场上，刘雯还抱着一只小狗出场，人们也并未觉得有任何不妥，反而觉得可爱有趣。

可是与它们相比，更为日常的哺乳却没能被接受。或许是因为太过于贴近生活，让人们有了更多的代入感，又或许是这个令人质疑的“临时决策”带着一些噱头，引起了人们的反感。但已经有许多品牌正在容纳“怀孕模特”这一群体，并把她们带去了秀场。

早在2010年，Jean Paul Gaultier就在春夏系列发布会上，为已有身孕的模特Jourdan Dunn特制了一套符合孕妇身型的服装；Chanel 2014秋冬季高定秀上，怀孕的新西兰模特Ashleigh Good作为压轴模特与老佛爷同时出场，仿佛在告诉所有的观秀者，如果你要达到这种惊人的时尚效果，可能不得不先怀孕；2015年，意大利超模Bianca Balti也挺着大肚子出现在Dolce&Gabbana秋冬系列的秀场中；纽约品牌Eckhaus Latta 2018年春夏系列发布会上，怀孕8个月的模特Maia Ruth Lee还专门穿着一件可以露出肚子的开襟连衣裙。

Eckhaus Latta2018春夏系列

与此同时，时尚界对于模特的包容，不仅体现在愈发多样的T台表现形式上，也体现在行业价值观上。如今，已经可以看到一些固有的行业准则正在被松动。

2017年9月6日，也是2018纽约春夏时装周开幕的第一天，法国两大奢侈品集团LVMH和开云，共同宣布将签署弃用低龄及过瘦模特的倡议，自此禁止旗下品牌在各种场合使用这些“违规”模特。这意味着， Louis Vuitton、Christian Dior、Marc Jacobs、Alexnader McQueen、Balenciaga、Saint Lauren、Gucci等时尚界最有分量的品牌们都加入了这个行列。

有些品牌甚至直接选用大码模特，就拿Mara Mertin这次参与的泳装秀来说，在数千个报名的模特中，《体育画报》选择了16人，其中有许多人都不瘦，甚至偏胖。而她们还要穿着布料最少的比基尼亮相，也许对于品牌来说，这时候宣传服装已经不是最重要的，模特的自信反而是最能体现品牌理念价值的地方。

正常、多样化身材的模特未来在时尚界的发展空间还很大，因此，如Martin和Candice一般倡导行业包容性的声音也必不可少，而他们对职业的自省也是推动行业发展的重要力量。