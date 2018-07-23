网红Anthony Gignac | 假扮沙特王子炫富20年

导语：现在各种画风的网红总是层出不穷。前段时间，国外就有这么一位红人靠‘假扮沙特王子’上了热搜。（来源：商务范）

左：“网红”Anthony Gignac，右：真王子Sultan Bin Khalid al Saud

据悉，该男子名叫Anthony Gignac，既不是出身大户人家，也不是什么贵族子弟，从小在哥伦比亚穷人家庭出生，后又转入孤儿院，几番流离之后，被美国一对普通夫妇收养。

或许是因为太过自卑，在美国上学期间的Anthony开始变得喜欢说谎，从家里经营着一家大酒店到父母都是某个时代明星，眼界越来越开阔谎言也编的越来越夸张。

一次偶然机会中，Anthony意外发现自己可以假扮沙特王室成员再去骗钱，因为沙特王子本身就有数千人，他们平时穿衣又都差不多，如果再起个差不多的名字常人肯定分不清。。。emmm

就这样，Anthony便以假名：Khalid bin al-Saud正式开启行骗之路。

他先找了一家美国当时最好的五星酒店比弗利威尔希尔酒店，并以沙特王子的身份入住，幸运的是，这家酒店原本就经常接待沙特王室政要，所以工作人员并未起疑心，还各种好生伺候。

尝过甜头后，Anthony又开始以王子身份去各种奢侈品店买大牌，而到了付款环节，Anthony都是理直气壮的说可以直接记到沙特的父王名下。。。口气这么大，店员自然是毕恭毕敬不敢多问。。。

逐渐的，Anthony拥有越来越多的大牌壕物，他的“沙特王子”形象也愈来愈真，像美国著名的地产大鳄Jeffrey Soffer、Grand Bay酒店创始人等诸多大佬级别的人物，都曾视Anthony为挚友。

直至前几日他被警方逮捕，Anthony已经靠假扮王子全球行骗20余年，可谓是充满“传奇”。

Anthony Gigna到底靠啥本事能伪装的如此“天衣无缝”？

范主发现，人家除了拥有极其周全的作假工具外（如假证、假介绍信），还有很大一大部分原因得益于他在Ins上的包装形象，尤其是在认识一些名人后。

足够戏精的账号名字：princedubai_07（迪拜王子_07）

以及足够戏精的Po文：谢谢您让我PO这张图（配图是沙特国王和马来西亚前首相。。）

Anthony Gignac到底在Ins晒过哪些照片？又有什么包装套路？下面就一起看看吧~

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晒常人接触不到的东西，体现身份尊贵

富人很多，爱晒得也无非那么几大类，而要想伪装成rio壕的“王子身份”，自然也得晒点市面罕见、但群众又大致听过名字的东西，开开眼~

晒黑卡

黑卡绝对是提升逼格的利器之一，Anthony Gignac就曾在Ins上晒过几回，套路基本是配张晚餐图，然后不小心漏出一角↓

或者单刀直入的来一张，Po文也毫不相干：Morning~（就是如此轻描淡写~）

作为世界最难办的银行卡没有之一，能拥有黑卡绝对是身份的象征，何况“王子”还同时拥有两张，就问你怕不怕。

晒专机

作为一名家境阔绰的“沙特王子”，日常出行自然离不开各种专机啦。

外形先得晒一晒↓Po文：good trip 。（这张还是盗用国外Kingdom Holding航空公司的图片）

机上也得晒一晒，Po文：Taking off（起飞）。然后LV包包摆到对面露一下↓

如果没有真·王室土豪般站在机舱门口的照片怎么办呢？

没关系，Anthony Gignac教你这样做，直接盗名人照片，只需要在Po文中澄清这是自己的Uncle就好了~

晒壕车&车钥匙

前边专机都搬出来了，作为一名王子，日常出行自然也得是壕车标配了吧。

于是日常吃饭，就可以配一张470万左右的劳斯莱斯耀影，轻描淡写来一句：I‘m stuffed（吃的好撑）。

日常遛狗，就可以配一张400多万的宾利欧陆，Po文：nice day （好天儿~）。

此外，偶尔还可以拍拍各种不同场合开的车钥匙，比如特斯拉、奔驰、路虎、玛莎、法拉利等等。。。噱头要大，气势要足~

（然而经鉴定是一张网图）

晒日常奢靡场景，展现生活优越

黑卡、壕车和专机，这些顶多算是唬住别人的敲门砖，而要想成功的与沙特王子“混为一体”，重要的还是伪装生活细节↓

假装日常只买大牌

范主扒过的很多壕都喜欢买大牌，可如何从一帮壕中脱颖而出、又能显现自己的“王子”身份？Anthony Gignac全靠他养的爱犬。。

比如给爱犬穿上burberry的衬衫，然后宠物包也是LV的↓Po文：还有啥需要说的？

或者让爱犬穿上高领毛衣，然后旁边漫不经心的摆上CHANEL的包装袋，Po文：逛了一天街的女孩儿，回家就要躺下。

除此还有Burberry的围巾、爱马仕的项圈，Cartier的Love手镯以及香奈儿的项链。。。不得不说，Anthony Gignac的套路极高，把别人爱买的大牌都强加到爱犬身上，想想也是心累~。

假装日常只吃大餐

富饶的王子虽然顿顿有鱼有肉，但说实话，像下面这种场面极度丰盛、摆拍痕迹严重的图片，多少还是用力过猛了。

所以这种只存在于Anthony Gignac的早期Ins作品。Po文：健康营养的一天

而像这种角度、光线、色调统统都不够完美，甚至有点像大众评价的图，才是Anthony Gignac经常晒得。因为它真实、自然，隐约还能感觉出有点贵↓

这张也是，虽然只是一张画风极其普通的单面煎蛋，但因为录制的视频后端还出现了海景沙滩，别人又会觉得这名“王子”朴实又带点情调。

假装只喝名贵酒

饭得吃，酒当然也得喝，Anthony Gignac晒酒的套路和晒美食差不多，都是属于刻意喧宾夺主来暴露自己“有钱”身份。

比如Po文干杯的这张，假装随意抱着酒瓶一拍，实际刻意漏出的半边品牌名更详细，是酩悦集团下的香槟王（Dom perignon），不过超大钻戒和手链倒是更加抢镜↓

当然，处于伪装心理，Anthony Gignac对于有些能跟皇室沾边的产品，还是得刻意给一个高清特写。eg：晒“皇室香槟” Moët & Chandon，Po文：还是喜欢你~

晒自己浮夸的辨识属性，让别人记住自己

富人千千万，除了以上这些变着法儿的晒奢侈外，Anthony Gignac还会给自己增加点个人辨识度，这样不管是生活还是网上社交，别人才记得住来自沙特的“王子”到底有多任性。

手上有颗大钻戒

钻戒必不可少，要比就比谁更大，Anthony Gignac所戴的这枚，范主估测30克拉不止。。。

怎么晒？依旧是装作不经意的露出，比如晒甜点时这样↓

晒美食时这样↓

如果稍微刻意点的展示，就容易显得做作虚假，并不符合沙特王子身份~

必须带块金（钻）表

沙特真·王室尤其喜爱黄金，甚至达到平时出行都会带黄金的地步。

Anthony Gignac作为一名假扮的沙特“王子”，身上自然也得带点金。比如这枚壕到模糊的金劳，还是镶钻版↓

这种全镶钻版也有晒过（为避免炫富嫌疑，还特地伸了只狗爪子）

还有这种从表盘到表带全都是钻的，也必须来一块，再配上大钻链子，目的就是用“壕风”吸引你，让人不由得多看两眼，记住你是“王子”~

随时携带大量现金

这点其实也和戴金表有异曲同工之妙，每次沙特王室出行，排场都特别隆重浩荡，大量的现金钱财从来都是贵族王室的法宝。

所以Anthony Gignac依旧晒过，比如和钻表一起晒↓

成箱一起晒↓

不过比起以上，范主还是更佩服这种拿钱当玩具的晒法，够清奇，够独特，除了“王子”还有谁~

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虽说Anthony Gignac为了假扮王子做了诸多准备，看他Ins晒图的套路也是费劲心机，但假的终归就是假的，无论再怎么伪装，也总有谎言被拆穿的那天。

这不前几天，Anthony Gignac还是因为一处细节暴露了自己的假王子身份。

前边讲过Anthony Gignac曾跟美国著名的地产大鳄Jeffrey Soffer关系交好，或许是凭借商人更加独特的观察力，在与“王子”的一次晚宴中，Jeffrey就意外发现这个“沙特王子”居然点了猪肉……

就这样，Jeffrey私下派人偷偷调查了Anthony Gignac的身份，甚至警察也去他的住宅调查，自此Anthony Gignac的黄粱一梦彻底结束。。。

目前Anthony本人已经警察控制住，在他的住所中，警察还发现了大量的假证、护照和印有皇室身份的介绍信，关于这些造假工具的来源无从得知，

但唯一确定的是，因为此案造成损失过大，且对沙特王室形象有损，所以一旦定罪，Anthony Gignac可能会面临多达30年的牢狱处罚。。。

最后放张Anthony Gignac的“旧图”吧↓

15年Anthony晒过一张沙特王室抱着小王子的合影，并Po文：这是真正的王。时过境迁，如今网友评论：然而你是假的。想想也是打脸。