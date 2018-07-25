睡不醒男孩Sasha Trautvein | 没人说你帅 因为你还不够丧

导语：“能 量 守 恒” 了 解 一 下 。“正能量”三个字，显然成为了这个新时代的最强音。每个领域的偶像们都言之凿凿并身体力行地争取成为一团行走的正能量，违反或者说达不到这个标准的则会被开除偶像籍。（来源：ELLEMEN睿士）

这个世界上就不能有别的能量了吗？正能量在神州大地卷起千层浪时，国外时尚圈偶像圈却在推崇一种完全相反的能量，以及与之相配的负能量审美。

整件事，要从一位“睡不醒男孩”在时尚圈的大称霸说起：他，就是新一代 Instagram 网红 @sashadidntwakeup。

别人家的网红

这位来自西伯利亚的 20 岁少年，本名 Sasha Trautvein，现居俄罗斯圣彼得堡。

从他在社交网络上发布的照片里可以看到，Sasha 颓废瘦削、纹身布满身体各处——特别是脸颊上的“wake up”、以及来自战斗民族那种让西方人感到熟悉又陌生的外形气质…… 让他在 Instagram 上吸收近 50 万粉丝。

从西伯利亚到杂志封面

很快，Sasha 成为了时装模特，而且不仅登上主流杂志的最会穿衣榜单，也成为独立杂志策划的票选活动人气王，就连 Louis Vuitton 也邀请他看秀。一时间，这位宣言着“我想让大家看到穷人的生活也可以很有趣”的 sad boy，简直在时尚圈上下通吃，畅行无阻。

从西伯利亚到 LV 秀场

作为男学研究者，我们对这样的结果其实一点也不惊讶，“以丧为美”并不是什么新鲜事，甚至如果将 Sasha Trautvein 身上的特质一一分解，就会发现：关于他的每一点，都精准地踩到了当下时尚潮流圈的 G 点。

如何在 2018 年的夏天成为一名合格的、一呼百应的当代时尚偶像？我们为你总结了这些要素，大家可以反躬自省一下。

1、贫 穷

在有人愿意花上千块购买一件 T 恤的时尚圈以及潮流圈，“贫穷”不总是一个贬义词，圈内盛行的是这样的观点：品味永远属于年轻的穷人。如果现象级电影《我不是药神》在国外上映，贵阳青年章宇饰演的配角“黄毛”就会成为片里最受追捧的偶像级人物。

虽然 Sasha Trautvein 可能已经不再贫穷，但他最初在 Instagram 上展示的形象，无异于许多西方来自普通家庭的年轻小孩。照片里有很高的单品重复率，也没有任何大牌 logo。

拍摄背景其实非常土味视频

不同于中国，有钱人买国际潮牌、没钱的人买淘宝国潮，而国外的穷小孩儿们并没有后面的选择。在经济上受限时，他们最直接的反应就是在古着店、慈善商店、二手网站寻找这些高价服装的替代品。

随着互联网和社交媒体的发展，高级时装已经失去了其独有性，即使没有身份、不被邀请也可以通过手机一滑或者鼠标一点，得到相关的最新信息。于是衍生出了像 Depop 这样将社交网络和二手交易结合的平台。对于他们来说，不需要花大价钱也有称为社交网络名人的机会，并且由此开始影响一大群年轻人。

在 Depop 上买衣服的男孩们

但他们的消费力也让高级时装品牌感到兴奋，便以灵敏的嗅觉探索当下年轻人到底喜欢些什么。

Burberry 就是这种文化反扑现象的绝佳范例。1990 年代在英国流行的 chav（约等于二流子）们，对 Burberry 格纹无比痴迷，很多人甚至会穿假货，也要争当格纹男孩。在 Depop 这样的二手网站上，这一类型的衣服即使价格并不便宜也依然供不应求。现在 Burberry 不仅将格纹棒球帽重新带回到我们的视线中，并且在和 Gosha Rubchinskiy 的合作中推出了更多格纹基本单品，给了有钱人花大钱装成“二流子”耍帅的机会。

Burberry X Gosha Rubchinskiy

所以，我们看到了如今盛行的场景：即便你很有钱，也必须穿成很穷的样子。因为“穷”，就是当下时尚圈里的政治正确。

2、丧 气

说起丧丧男孩们所受到的追捧，不得不提 emo rap。这种将 trap music 和 cloud rap 结合在一起的音乐类型，最大的特点就是情绪化、个人化的歌词。虽然像 Eminem、Kanye West、Jay-Z 等在内的大人物们都早在上一个十年进行了尝试，但都只被称作“emo hip pop”。直到进入本世纪的第二个十年里，emo rap 才真正成为一种现象。

Emo rap 的代表人物都异常年轻，比如以 Yung Lean 为首的 Sad Boys，前一阵子意外身亡的 XXXTentacion（RIP）以及过量服用药服去世的 Lil Peep（RIP again），这些 90 后是 emo rap 的主力军。

这种音乐究竟丧到了什么程度？Lil Peep 的《Dying》、XXXTentacion 的《Sad！》，光是名字就让你觉得感受到这些年轻男孩的忧伤，然后他们在歌词中将情绪放大。

比如优秀代表、Yung Lean 的好友 Bladee 在歌曲《Sugar》里唱到：你的血尝起来很甜，你是我的糖果宝贝。或者将自己比喻成蓝色金属，因为刀片是金属制成、蓝色则代表了忧郁。各位可以翻看一下自己的 QQ 空间，你可能也曾经写下这样的金句。

Bladee 虽然比不过小伙伴名气大，却也已经是时尚圈新贵，人气超高的 Matthew Williams 就在个人品牌 Alyx 的首场时装发布会中邀请他走秀。

Bladee 在今年举办的 Alyx 秀上

当然你可能会不屑地觉得，这样子的男孩最多吸引一些少不经事小女孩，去过 Bladee 和 Lil Peep 现场演出的笔者却发现，现场男粉丝远多过女粉丝——千万不要小看直男们内心的小情绪。而丧丧男孩们成为一种现象，和外貌协会们关系并不大。

也就是说：假如你不能靠脸吃饭，也许可以靠丧吃饭。

3、叛 逆

叛逆似乎是一个从不过时的东西，由叛逆灵魂滋生出的各种亚文化早在资本由下而上的扩张和商业化道路上、和为了讨好年轻一代的进程中，非常讽刺地成为了当下的“主流”文化。

朋克、摇滚这些已经被我们熟悉的曾经的地下文化，在过去其实都是叛逆的象征，但是当代叛逆的形象可不止于莫西干头、skinhead 或者 see punk 喜爱的蓝色染发，刺青和穿孔等更极致的表现方式放大了大家的叛逆情绪。这里我们不得不提到 Sasha Trautvein 的脸部刺青——叛逆青年之中的新一代潮流。

相比起洗一次就掉的发胶、最后都会被剪掉的彩色头发，脸部刺青（也就是中国古代标记犯人的“黥面”）作为一种不会被衣服遮挡并且伴随你一身的选择，就好像是一个永远不会褪色的宣言，不需要开口就让人知道你的态度，也是可以想象得到的最极端叛逆行为之一。

脸部刺青的走红，也要得益于前面我们提到的一些“小字辈”说唱歌手，Lil Peep、Lil Pump、Lil Xan、Lil Skies……这些带着脸部 slogan 的 20 岁出头左右的说唱歌手之于如今的年轻人，可以说周杰伦之于高中班上的男同学。

Lil Peep

Lil Skies

当你拥有脸部刺青，不需要穿着任何名牌，就可以加入 Instagram 上的酷小孩行列。

4、病 态

时尚圈对于苍白、消瘦、病态男孩的喜爱，以 Hedi Slimane 曾经在 Dior Homme 任职期间为一个划时代的标志。自小就比同龄人显得瘦弱的 HediSlimane 在 David Bowie 身上找到了“归属感”，深受摇滚影响的他因此喜欢从那些出入纽约、柏林以及伦敦酒吧的年轻男孩身上寻找灵感。

标准的 Hedi Slimane 男孩

他的设计剪裁也极为细窄，那些窄肩西服和紧身直筒牛仔裤，将传统印象中穿着 Calvin Klein、身材健美的模特从本质上拒之门外，树立了对男性全新的审美标准。甚至连 Karl Lagerfeld，也为了能穿进他设计的衣服而进行减肥。而当初被 Hedi Slimane 一手捧红的男模 Ash Stymest 如今是好莱坞最受关注的星二代 Lily Rose Depp 的男友。

Ash Stymest

Hedi Slimane 所带来的变革一直延续到今天，瘦削男孩占据了时尚圈的半壁江山。那些穿着短裤、上身裸露地站在 Abercrobie & Fitch 门口的 fit 男孩被划入了“不高级”“不时髦”“不个性”的领域，而随着街头选角在行业内的盛行，成为一名模特的重点早就不是拥有完美身材。

比如创立于 2010 年的模特经纪公司 Tomorrow is Another Day 的，创始人 Eva Gödel 就非常善于在扫街，官网上你会发现几乎都是清一色的消瘦男孩，这些年来也与奢侈品男装到独立设计师品牌纷纷合作。

Tomorrow is Another Day 模特卡

病态消瘦的审美霸权多年来也饱受争议，但在可以预见的将来，这一审美趋势并不会发生什么改变。想要成为潮流偶像的男孩，依然必须像青春期长个头时的少年那般骨瘦如柴。

5、俄 罗 斯

以设计师 Gosha Rubchinskiy、Vetements 设计师 Demna Gvasalia 还有造型师 Lotta Volkova 为代表的后苏联文化，对于时尚圈的影响和冲击在今天已经不是新鲜事了。

被国内粉丝亲切成为“狗傻”的 Gosha Rubchinskiy，和前面提到的 Hedi Slimane 有一个极大的相似之处：两人都身兼设计师与摄影师两职。从Gosha 最早的摄影集《Crimea / Kids》到后来的《Youth Hotel》，镜头都对准了俄罗斯男孩，选角时也会选择当地的年轻男孩担任模特。

Gosha Rubchinskiy 镜头里的俄罗斯男孩们

相比起他的伙伴们在时装审美上留下的影响，Gosha Rubchinskiy 更教会了时尚圈甚至大众如何欣赏“后苏联”的年轻男性。

这为“俄罗斯”元素的网红之路奠定了坚实的基础，而世界杯在俄罗斯的举办更是让“俄罗斯”情结达到顶峰。

如果你满足上述所有条件，再加上俄罗斯背景的加持，就集齐了所有潮流圈最爱的元素，小范围内走红也是分分钟的事情。如果你碰巧还有一张俊俏的脸——你就得到了 Sasha Trautvein。

Sasha Trautvein 在 Instagram 上发布的最新一张照片，在圣彼得堡

显然，如今 Sasha 早已不愁吃穿，但他对自我坦诚的认知可以读出对盲目追求潮流年轻人的讽刺。他就像一面三棱镜，如实折射出了当下时尚文化和潮流的走向。