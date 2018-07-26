《新浪会客厅》田朴珺李德林对话实录：那些钱解决不了的事

导语：钱能解决的都不叫事儿，钱解决不了的才是事儿。大到买车买房、小到油米酱醋，工作中、生活里、社交圈，哪儿都离不开跟钱打交道。

除此之外，家庭、朋友、健康、快乐......这些似乎很难靠钱解决，还有真诚、善良、认真.....又需要付出什么才能得到？本期《新浪会客厅》就跟大家聊聊关于“钱”的那些事儿，且听著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺的这场跨界对谈！

著名财经主持人李德林与高情商独立女性田朴珺

无论是首相夫人，还是财团世家，都不是钱能够让你们成为朋友的，而田朴珺，这样一个现代独立女性是怎么跟他们成为朋友的？跟他们交往的秘诀是什么？怎么维持跟他们的友谊？背后有哪些故事让你刻骨铭心？

李德林：田老师这本书写了两年时间。每个人有每个人的社交圈，我们要用怎么样情商打造我们高价值的社交圈呢？

田朴珺：最初，可能30%的章节是讲我和大咖打交道的难忘经历。如何用这些方法解决你在生活和职场中的难题，基本上罗列出来了，真正原稿量比现在成稿差不多多了三分之一，大家后来我们经过反复的打磨，包括找了很多人来试读做评测，大家选出最具共性那部分的东西，所以真的是干货满满，也是诚意满满的一本书。

李德林：无论是首相夫人，还是财团世家，你怎么样跟他们成为朋友的？

田朴珺：我觉得首先可能是缘分。最重要是我职业生涯决定的。

李德林：我看到有一个细节用到的航拍。

田朴珺：当时见到丘吉尔的孙女，拍摄时庄园上面有一个白色的坑，那个坑就是我们撞出的。但是当出现这个事情的时候，丘吉尔的孙女第一反应竟然是帮我们去寻找记忆卡，完全没有怪罪我们的意思。我那一刻真的体会到了什么叫做大家闺秀。

李德林：跟世家交往的过程中往往有很多的礼仪，怎么样去维持这个朋友的关系？

田朴珺：首先是真诚，大家都是从平凡当中奋斗到今天，所以要用一个常人的视角来看，当然要予以尊重。

虽然到处都是男女平等的宣言，但在现实这样一个男权相对强势的时代，女性常常在职场上受到更大的阻碍，作为一个独立女性，我们怎么样在这种生态之下做好自己的事业？女性距离完全独立，究竟有多遥远？

李德林：自己创业，怎么样发挥你的一些独立的事业？

田朴珺：我觉得做好自己的事业，前提首先是要对它充满热爱。我的同事说是我工作狂，双鱼座的女生怎么会那么强呢？但是我真没有觉得自己多工作狂，我只是很愿意享受在这个当中。

李德林：刚才提到《谢谢你》系列纪录片，刚才你也聊到了，比如说跟丘吉尔孙女一开始不认识通过这次拍摄就认识了，这个片子可以说打开了人脉社交圈。

田朴珺：到了一个城市，这个城市不同领域名人等着我来拍摄他们，因为其实最重要的一点是，你如何敲开这个门，如何找到这些人。

李德林：你怎么敲开的？

田朴珺：通过朋友，一个一个电话来找。但是，其实真正能落实给你帮忙的人，你知道有多少吗？3-5%。

独立女性田朴珺现在的事业，在常人看来已经很不错了。但是这条路真的看起来有这么简单吗？似乎不是，田朴珺说喜欢这件事情，就像尽全力挑战自己。欠债、、管理团队、遭遇瓶颈......想创业这些还真都逃不掉。

李德林：你很年轻，应该是刚刚毕业就做了第一个项目。那算不算你的人生第一桶金。

田朴珺：算，严格意义上应该算。

李德林：你的事业是从什么时候开始得到发展或者是爆发的？现在的事业应该是已经非常不错了。

田朴珺：谢谢李老师对我这么大的肯定。但其实我们现在仍然很艰难地外前走，没有您所说的这么乘风破浪。

李德林：创业是因为爱好兴趣还是因为觉得这个事儿挺赚钱，还是什么原因？

田朴珺：目前我干这几件事情好像都不怎么赚钱。作为创业者都知道，早上一睁眼你已经欠了很多债。

李德林：我们都知道人有一个瓶颈期，其实做企业也是一样的。管人其实第一步就是管好自己。那么，你在创业的过程中怎么样管好自己的团队。

田朴珺：首先自己是要大家的榜样，首先你自己要以身作则尤其是我们团队都很年轻，大部分的男生女生都是90后。

李德林：你觉得90后好管吗？

田朴珺：我觉得90后还不错。因为他们很直接。不会绕弯，有什么就直接说什么。

面对团队、面对自己的公司，能慢下来去总结、去思考是一种很难得的品质。正如从演员出身的田朴珺，再到之后的制片人、地产商……能够选择适时慢下来，着实很难得。慢下来，也是在一个合适的节点安静下来，是一种和自己、和孤独的相处之道。

李德林：这本书对你最大的变化是什么？

田朴珺：我觉得经历了两年多将近三年心路历程的成长。写书的过程中算是经历了生命当中算是低潮的时期。

李德林：你遇到孤独的时候会怎么样跟家人或者朋友相处？

田朴珺：我现在跟孤独相处得特别好。我们是群居动物，一定都喜欢三五成群聚在一起。但是经历了那些过程之后你会发现有的时候你需要花一点时间给自己认清这个社会，认清自己，你需要慢慢地让自己安静下来。

李德林：这个书里体现的高端社交场合大多是西式的。有没有可能你会沿着现在这本书，再结合中国人的一些礼仪？

田朴珺：它其实并没有讲西式礼仪，讲国际礼仪。我们都是中国人，90%的时间我也在吃中餐，所以其实很多的方法是通用的。之所以特别强调西餐，是因为吃饭场合比较少，使用方面容易犯错误。

李德林：现在让你演戏你会去吗？

田朴珺：现在对我来说只要这个角色是合适的，那我愿意去接受新的挑战，很有意思的一个经历。

李德林：你觉得你是个文艺女青年吗？

田朴珺：某一方面骨子里面可能有吧。有这种文艺女青年的情结，偶尔还写个诗，画个画，自怜自爱，双鱼座偶尔回家还哭哭鼻子。

李德林：今天非常感谢田老师跟我们分享《那些钱解决不了的事》，我们每一个人都会面临我们的社交问题，如果有兴趣大家可以买田老师的新书，也欢迎大家再次光临我们的新浪会客厅，下一次见。

后记： 在这个商业世界里，田朴珺是一个成功的独立女性，除了商业版图的实现、财务的自由，更多地是精神的满足；同时她还是一个双鱼座文艺女青年，她会画画、写字、多愁善感。从演员、制片人，再到商人和文化媒体行业，田朴珺说，“现在很流行一个词，叫做斜杠青年”。

感谢本期《新浪会客厅》嘉宾田朴珺、李德林为我们带来的这场跨界对谈，让更多人有机会去思考那些钱解决不了的事儿！