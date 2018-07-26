Adam Saaks | 全世界最魔性剪刀手 女孩排队等他剪开衣服

导语：他是全世界最厉害的剪刀手，他的主要工作就是剪女人的衣服，就像这样。（来源：浪设计）

这个男人，他的视频在youtube上点击量超2000万次，他剪烂了无数女人的衣服，却还有很多潮人排着队希望被他剪一刀，连大牌明星都心甘情愿，让他剪自己的衣服——

水果姐Katy Perry

著名歌手Shakira

超模Heidi Klum

他就是有“亚当剪刀手”和“现象级剪Tee教父”之称的美国时尚设计师Adam Saaks。

在一次帮朋友设计T恤并在路边展出时，有位女士让他直接帮她裁剪身上的T恤，于是他在路边用剪刀和碎布条即兴地帮她剪Tee，结果却引来了众多人围观，Adam从此爱上了这件事，他说：“剪T恤更像一种行为艺术，而时尚圈为它打开了市场。”

从此他靠一把剪刀走天下，享受在万人瞩目下，即兴发挥裁剪、编织模特身上的衣服。

从第一次剪Tee开始他就知道“只要世界上还有一件Tee没剪，我就不会停下来。”他的创作的原材料也从最初的T恤，扩展到紧身衣、泳衣、裙子等款式。

Adam最喜欢看到模特身上最终的成品，看到衣服在模特身上慢慢活起来，像一件活的艺术品。

从普通人到明星，都是他一视同仁的客户，在他眼里只有作品才是重点，这样才能做出最好的成品。

如今他到世界各地去巡演，“我喜欢在一万个人面前创作一件作品，而不是单独做一万件衣服。”这也是他获取粉丝的途径，让大家有种“眼见为实”的体验。

对于成功，Adam认为关键在于他在做自己所爱的事情，持之以恒就会有越来越多的成功“如果有一天我不再喜欢它了，我就不会再剪下去。”

Adam Saaks对梦想成功的人建议说“做自己所爱的事情，并热爱你所做的事，这是对从事任何行业的任何人都适用的。”