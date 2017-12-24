出行必备便携好物 每一件都能提升旅途幸福感

导语：眼看着马上就要到年底了，相信各位都和我一样虽然身体还在工作，但是灵魂已经属于假期了吧？下面跟大家分享一些出行必带的一些便携好物，有了它们，不管你是出去玩还是赶路回家，都能给你的旅途带来意想不到的便利。（来源：极果网 ）

行前准备

在出行之前，做好相应准备，可以让行程有条不紊~

1 imblu杜邦纸洗漱包

试想一下，如果把洗漱用品随便放在一个袋子里装进旅行箱，里面的东西乱成一团，一点条理都没有。但是有了这款洗漱包就不一样了，首先它材质竟然是“纸”，但实际是高密度纤维制成的无纺布，十分坚韧，极果君费了吃奶的力气也没撕坏。并且也有良好的透气性，还耐潮。这回把东西放进去怎么也不怕发霉了~

价格：129 RMB

针对这款价钱实惠的洗漱包，极果君带着妹纸也亲身体验了一次，还别说，装的东西还真不少，用了之后才发现之前我过的生活是多么的糙！

2 saky Pro智护声波电动牙刷G2s

不管去哪，每天刷牙都是必须的，不仅清新口气还能有个好胃口~

舒客大家都知道，开飞机的小老鼠。。。。。。等等，好像串台了。

舒客牙膏想必大家都多少了解过，但是连极果君都是去年才知道有舒客电动牙刷，据说这个电动牙刷还是全球首款可以蓝牙实时定位的电动牙刷，这就奇怪了，刷个牙难道还要开GPS？用过才知道原来是可以把口腔结构建立出模型，然后根据在每个部位使用的时间、模式什么的进行分析，反馈给我们，简直就像个贴身牙医。还有，它有45档自定义模式，再难伺候也能满足你啦~

价格：1499 RMB

G2s有着不错的外观，续航方面也表现极佳。清洁效果方面，即便对阵拥有博朗最高规格的电动牙刷也没有处于劣势。但在一些小细节方面，舒客确实还是有些考虑的不周到，比如没有配送便携盒，没有区分不同牙刷或刷头的方法。另外刷头类型也还太单一，应该进口推出更多可选的类型。

3 Doughnut macaroon 旅行双肩包

双肩包作为出行必备之一，不仅功能性要丰富，颜值也要给足面子~

说实话，这款背包是属于亲子背包系列，啧啧啧~在你提问之前，我先回答你，这个包，能单买！说实在的，看见这款包包第一眼就被迷住了，颜值高、材质轻、功能多，对于双肩包来说，有这些真的就够够的了~

价格：449 RMB

适用性好，轻便，空间大，有一定的防水功能。比旅行包轻便，比公文包能装，比户外包颜值高。Doughnut Macaroon足够胜任早晚的通勤、上学，又完全可以满足短途的户外旅行。这是一款没什么负担，不用太在意搭配的包包。当你想出门的时候，拎上它，说走就走！最重要的是，还可以亲子哦~背上它，带着孩子去旅行吧！

4 Bluesmart 智能旅行箱

背包有了，旅行箱也不能少啊！这款小尺寸登机箱设计和用料上都相当用心。外观看上去与普通旅行箱没啥差别，尺寸也是标准登机箱的尺寸，不仅可以实时定位，还自带充电宝，给手机充个电还是非常方便的。但是！！！一定要记住这是登机箱，不要托运，不然就等着机场安检人员的开箱检查吧~

价格：4099 RMB

因为 Bluesmart 的智能化以及人性化的设计，它确确实实的为我的旅行带来了便利，独立电脑储存仓，拿取方便快捷，为安检大大节省时间；很多智能产品只是徒有其表，而它不论是从箱体内部装载量亦或者是防水防盗还是做工本身都十分优秀。但是有电量持久性稍弱现象，箱子的电量持久性可能是加入了便携充的功能之后，并没有想象中那般持久；遇到飞机远机位上下摆渡车等时候，总是难免会遇到需要提箱子的时候，然而它并没有设计出横向提手，略微不人性化。

5 利马赫智能定制旅行箱

小旅行箱有了，再来个大个儿的呗~

光铝合金的外观，就看出了这个旅行箱不一般。想想在行李传送带上，如果遇见颜色形状大小差不多的箱子，肯定要确定再确定才敢拿走。但是这个旅行箱就不会啦，可以用高精度激光镭射雕刻技术，让你能在箱子上雕刻属于自己的专属印记。并且箱子自带GPS，再也不怕记性差把箱子丢掉了！

价格：10880 RMB

利马赫智能定制旅行箱拥有时尚的外观，轻巧的箱体，个性化的定制服务，过硬的质量及合理的储存空间布局，具备了笔者心中旅行箱应有的特色，同时各种智能化的功能给我们的出行确实带来了很多便利。但由于高昂的价格对用户群体还是有一定的局限性，此外，希望尽快优化 App 上的功能，给用户带来更好的旅行体验。

路上怎么度过

不管你出去玩还是在回家的路上，都需要一些可以消磨时间的东西~

1 Royole Moon 3D头戴影院

在车上或是飞机上等待到达目的地的过程，完全可以带上这款3D头戴显示器，看看电影大片，路途也就不那么单调了。记得上次在办公室休息，戴上试了一下观看效果，说实话被画面的清晰度感动哭了！！！！其实自己用过的头戴影院也不少，但是这么清晰的还是第一次见呢，机器的提价也不大，折叠起来完全可以塞在小包包里。感觉出行路上使用肯定会很愉快的度过无聊的时间~

价格：4999 RMB

这个可能是目前量产的头戴式观影设备里面效果最好的了，无论是画质细节还是色彩均有不俗表现。主机功能也很强大，完全可以“吊打”过去索尼推出的几代3D头戴式显示器，并且由于内置锂电池，进一步拓展了产品的实用性。不过得提醒一下，这款设备并非VR设备，和HTC VIVE等VR设备完全是两码事，不同领域的东西，Royole Moon 3D头戴影院拿来看电影或当做电脑显示器的延伸拿来玩游戏倒是非常不错的选择。

2 Libratone TOO 小鸟音响

这个最有发言权了！！因为我正在用的就是这一款，也是绿色的！首先这个外观，应该是市面上同价位颜值最好的之一了，不仅能听音乐，还能送给女友当礼物。然而漂亮的外观下，音质照样不含糊！

价格：899 RMB

俗话说秀色可餐，小鸟音响源于丹麦，极简的设计风格是当下最为流行的。圆润的身材，体型和重量都设计得恰到好处，烛光晚餐开动前听听热场音乐，带动一下约会气氛，是不是觉得小鸟音响也可以品尝一番呢？

3 夏诺多吉CHANODUG口袋沙发

这个东西可以说是最喜欢之一了，折叠起来能装口袋，不到一分钟就能展开成一个小型沙沙发。极果君过几天回家打算带上这个，高速上堵车了可以拿出来在寒风中晒晒太阳。。。。。。嗯，我没疯！

价格：198 RMB

第一眼看到这个的时候，我就觉得一定要把它带来海边测试一下。试想一下，蓝天白沙小沙发，躺下来看潮起潮落真的特别的惬意。当然了，如果有男朋友一起就更好了。从下面体验里大家也可以看出，这款小沙发的便携，以及抖一抖就充好气的方便性。

能源补给

而对于出行来说，很多人最在意的就是手机电够不够用，或者带没带充电宝~

1 Anker 20100mAh USB-C移动电源

放心，这个2W+毫安的大容量移动电源可以带上飞机的，并且除了手机之外还能给电脑和平板充电，这样在旅途中不仅不用担心手机电量，笔记本的电量同样不用担心啦！

价格：488 RMB

作为一款移动电源，它的确不便宜。但488的售价所带来扎实的造工、强大的充电性能以及安全保障都是其它品牌所难以媲美的。支持双向快充的Type-C接口以及搭载PowerIQ是它的特色，它也恰好填补了市场空缺部分。对于有快充及大容量要求，同时对Type-C接口又有一定需求且不介意售价的用户那么Anker 20100mAh USB-C移动电源对你来说或许是个不错的选择。

2 Anker QC3.0快充套装

Anker这个套装也正在用，一个充电头、一个车充和一根结实的数据线，两个充电头理论上充电速度是普通充电宝的4倍，不过要说印象最深的还是这个数据线，能拉车还不会断，是有多结实。。。。。。

价格：1051 RMB

Anker A8121 PowerLine+ 0.9米 MFI Lighting 数据线零售价低于苹果原装数据线，在峰值输出上超出后者10%-20%，拥有比后者更小的线损/压降，同时耐弯折、耐磨损、耐拉扯能力都远超市面其他品牌的线材。这货面世之后，我想不出再掏钱购买原线的理由，真心话。

拍摄记录

当你在路上看见了美景，拍下来才是马上该做的事~

1 大疆 Mavic Pro 折叠无人机

这个产品不用过多介绍吧？把世界上最好的消费级无人机做成矿泉水瓶一样的大小，而且最远传输距离有7km，说实话，真要找个不买的理由的话，那就是真的穷啊~但是如果有了御，看到了美丽的景色，从背包里掏出Mavic立刻就可以从上帝视角把美景记录下来了。

价格：6499 RMB

在我之前的旅行行程里，无人机是必不可少的随身设备，但是有时候去一些环境比较恶劣的地方，需要随身大包小包带着生存必需品，再带上笨重的无人机，可能日子过得就比较艰难了。直到大疆发布了Mavic，一个和矿泉水瓶一样大小的无人机，我希望下一段旅途能带上Mavic一起前行，也许终将实现这个愿望，探索更多没人去过的秘境。

2 大疆 OSMO 手机云台

基本上没有特殊情况，我们日常拍照都是手机拍的，尤其是行李缠身的时候，看见美景要记录下来，掏相机也太麻烦了。有轻微的“帕金森综合症”，手抖得厉害。但是拍出的照片依然画质清晰没有都懂痕迹。这就要归功于大疆OSMO手机云台了。不光拍摄照片稳定，各种新奇黑科技玩法也非常喜欢。

价格：1999 RMB

走大众化路线的大疆灵眸Osmo Mobile只有1999元的售价，对于普通消费者来说，真心不贵，还是十分讨巧的，要知道很多普通三轴稳定器都动辄2000元以上。性价比还是比较让人满意的，其次易上手的操作体验、智能简单的DJI GO操作拍摄、独有且丰富的内置功能都让他在一众稳定器中脱颖而出。不只是专业的视频爱好者和直播人群，我觉得，只要是爱旅游爱分享喜欢新奇的人，都可以为自己添置这么一台夺人眼球功能强大的Osmo Mobile！！！

最后的话

还是那句话，不管你是出去玩还是赶路回家，你都需要这些便携好物来充实自己的旅途，他们并不会占用太大地方，但是对于出行质量的提升，却非常的明显。这些品类的产品并不是全部，但是这些产品已经足够有品质有意思。