一盏灯 让你的家与众不同

导语：每当提起“家”这个词汇，总会带给人一种温暖的感觉，作为每个人的避风港湾，谁都想让自己的家显得更加温馨，更加与众不同。其实无需太多的装饰，只要花点小心思选择一盏让人眼前一亮的灯，就可以达到这个效果。（来源：YOKA时尚网 作者：大霏哥）

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Zencube智能喜马拉雅盐灯

盐灯是一种既好看，又能释放负离子的健康产品，这款Zencube喜马拉雅盐灯就是将自然和科技完美结合的代表，它不仅有时尚现代化的设计，同时还能通过智能手机改变灯泡的颜色，当这些颜色穿过盐灯的四壁，你就可以尽情地沐浴在大自然的美丽光芒之中。

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Zencube智能喜马拉雅盐灯除了可以散发温馨光芒，营造出舒缓压力的舒适空间环境的作用外，它还会持续向空气中散发出负离子，起到有效净化空气的效果，对缓解哮喘与敏感性鼻言有很好的效果。

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悬浮式小夜灯

悬浮式小夜灯由一个椭圆状音箱灯与磁悬浮底座组成，内置3瓦喇叭的导光外壳采用超柔软硅胶，透光效果柔和，悬浮底座的四周带有4颗LED指示灯，视觉效果亮眼，其本身就是一个可塑性很强的装饰品。

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当通过蓝牙与其连接后，即可通过智能手机完成调节音量大小，切换歌曲等操作。悬浮式小夜灯支持360度旋转，伴随着速度缓慢的旋转，进而营造出环绕立体声的效果。柔光与音乐的搭配更能提升整个家的浪漫氛围。

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LiliLite床头灯

由Smeets Design工作室设计的LiliLite床头灯不仅仅是一台床头灯，它同时还是一个书签、一个多功能的书架。简洁实用的设计不仅有效地节省了室内空间，还大大提高了阅读的便利性，让你从此爱上阅读。

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阅读灯上设置了传感器，当你临睡时，从书架上拿下你钟爱的书籍，LiliLite床头灯自动开启，而当你将它放在书签上以便明天阅读时，阅读灯自动关闭。当然，如果你愿意，它同时也支持手动开关。

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