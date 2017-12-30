简单有效又超凡脱俗 7个手机摄影的创意秘籍

导语：当我们谈论手机摄影时，很多人最先联想到的可能是自拍、小清新，有不少都是从卡片机上遗留下来的玩法，但其实现在的手机比卡片机小巧智能得多，只要动动脑筋就能想到很多奇趣的玩法。摄影师Richard Schabetsberger结合自己经验分享了7个手机摄影新玩法，让你的照片瞬间创意满格，在一堆普通照片中脱颖而出成为众人的视觉焦点。（来源：蜂鸟网）

1 绑在氢/氦气球上航拍

一个氢/氦气球，一根结实的钓鱼线，这应该是最便宜的航拍设备，你可以选择录像，也可以让手机间隔拍摄。话说这根线做的自拍杆还蛮显瘦。

2 太阳镜滤镜

太阳镜是很好的彩色滤镜，如果你的太阳镜还是渐变色那就更棒了，拍风光时还能当渐变滤镜用。

3 纸板与模拟针孔相机

要玩针孔摄影不一定非得做一个，找来不透光的纸板，在上面戳个小洞就能做一个实体针孔相机滤镜，拍摄时把手机摄像头贴过去，满满的针孔风有没有？（然而并没有什么X用）

4 用相框把被摄物体框起来

有没有觉得Instagram照片的相框很有感觉？与其用软件做一个假的，不如在现实世界里就用真相框把要拍的物体框起来。Tips：用拍立得废片做相框。

5 做一个小星球效果

现在已经有很多“小星球”App，大致的视觉效果就是比鱼眼还鱼眼，让脚下的风景变成一个小小星球。

6 拍摄高光调人像

拍人像时选一个纯色的背景，让相机过曝。不要问这样有什么用，情色摄影大师特里·理查森就是这么拍的。

7 让手机屏幕变成身体的一部分

现在手机屏幕跟脸盘不相上下，不如就把它变成身体的一部分，但是屏幕内容最好换成好玩的图像，比如上面这张。摄影爱好者要保持开放的心态，用眼睛和头脑来观察世界、思考生活，才能拍出越来越多的好照片，而不仅仅是升级设备、雕琢技巧就足够了。