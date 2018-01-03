手机都伺候不过来 要什么女朋友

导语：你问我北方冬天有多冷？气温能有多低？（来源：时尚先生网）

我的脸也冷，我的脚也冷，到底有多冷你可以去问问我的手机。什么？你联系不到它？别急，它肯定又被冻关机了。

现在过冬不仅得自己穿暖和了，也得把手机的保暖工作做好了。不然这一秒你瞅着它还有 40% 的电，下一秒它就自动关机了，冰天雪地的你都没地儿哭去。

你的手机没被冻关机过？那请问您是生活在地球吗？手机被冻关机这事儿，基本人人都段辛酸史。

田同学：有一次我手机电还剩 64% ， 64% 啊朋友。我气定神闲地用手机叫了个车，订单刚确认的下一秒我的手机自动关机了。

李小姐：我上次到家门口儿发现没带钥匙，拿出手机准备给我妈打电话让她给我送一下备用钥匙，然而电话刚拨出去手机就自动关机了。剩下我一个人坐在楼道里吸着鼻涕还把手机死死贴在胸口上等它活过来。

崔先生：有一次我费了九牛二虎之力和大客户（中年男性、事业有成）谈了个合同，签合同的路上想着要不趁运气好和女神表个白吧。女神一直是我的置顶，我先给自己发了一遍“第一次见你就深深爱上了你”想着准备好了就转发给女神。鼓足勇气点了转发，正好客户给我发消息，不小心就手滑转发给了客户。就在我手忙脚乱想撤回的时候，手机自动关机了。

看到这些血泪史，我非常心疼你们，所以特意去做了功课，希望大家在冬天也能昂首挺胸做手机的主人。

通常来说，手机的最佳使用温度是 16-25 摄氏度，气温低于 0 摄氏度手机就很容易自动关机。有时候冬天我们看着手机还有不少电它依然会不争气地关机，这是因为低温减少了锂电池的容量，你看到的那些电量不能被正常释放出来。没辙儿，只能悉心呵护好手机这个磨人的小妖精了。现在就给您支几招儿，基本原则就是请像对待女朋友一样对待您的手机。

1 | 手机也要“暖宝宝”

既然裸奔在冬日冷风中的手机会被冻关机，为防止这一悲剧首先就要为您的手机做好保暖工作。该贴膜的贴膜，该买壳的买壳。

冬天您的女朋友可能是这样的▼

当然也有可能是这样的▼

反正共同点是看着贼温暖。所以请给您的手机包上一个厚重温暖的外壳，当然如果您想包十个那也是极好的，毕竟零下十几度的寒冬腊月里我们要温度已经顾不上风度了。但对于既要温度也要风度的时尚星人来说，没有什么能阻挡他们追求时尚的脚步，所以他们为手机贴上了暖宝宝。对，你没看错，就是你来大姨妈才舍得贴的那个暖宝宝。是不是贫穷再一次限制了你的想象力？

2 | 用你的体温温暖它

如果一个女生在冬天对你说“我好冷啊”，请将你想说的那句“去操场跑两圈就不冷了”咽回肚子里！正确 answer 应该是一言不发将她揽入怀中，用体温去温暖她，无论你是否也冻成了狗。

对待手机也一样。冬天尽量将手机放在衣服兜或者包里等温暖的地方，最好贴身放置，即用你的体温去温暖它。如果室外温度太低尽量不要将手机拿出来，并要避免在低温环境下长时间使用手机。特别是在雨雪天要尽量避免在室外使用手机，一旦水汽进入手机内部很容易导致电路板故障。所以你们感受到了蓝牙耳机的重要性了吗？不用冒着牺牲手机的风险打电话啊。

此处温馨提示，请尽量避免在温差极大的情况下使用手机，比如从室内到室外，温差过大形成的水汽进入手机容易引起电路板故障。

3 | 别着急开机

和女朋友吵架了别着急让她原谅你，给彼此一点时间恢复一下理智，然后理性地解决问题，你好她好大家都好。

如果手机被冻关机了别着急开机，心急吃不了热豆腐还可能造成手机元件的损伤。给手机一点时间，让它自己静静恢复一下温度，等它摸起来不那么冰冷的时候再去开机，这时它的硬件功能基本都恢复正常了，使用起来也更便捷。

冬天手机跑电就像跑百米冲刺似的，一个不留神就 game over 了，所以省电这件事儿在冬天来说特别重要。不过你说你随身携带了 10 个充电宝那我只能说：“送我一个呗？”其实我更想说的是，超级冷的情况下，充电宝都会被冻得没法工作， 100 个好像都没用。

手机省电的终极大法就是两个字“少用”，能不用就不用，能少用就少用。重要的事儿再用手机，别事儿别总习惯性“解锁”，正好拯救拯救手机依赖症患者们。但是如果不能避免使用怎么省电呢？

首先一点，能关就关。关掉不用的后台程序，关掉 WIFI 、蓝牙、 4G 、 GPS 定位、震动提醒等耗电功能，你说“开个飞行模式不就得了？哪用得着这么费劲”。对，您说的没错，使用飞行模式是个省电大招儿，但如果您需要保证基本的电话、短信沟通，那还是建议您选择手动关关关。

其次，尽量使用低电量模式。低电量模式能在保证您基本使用需求的前提下最大程度地降低手机功耗为您省电，这确实是个非常不错的方法啊。

秉承着像对待女朋友一样对待手机的基本原则，希望大家在冬天能和手机愉快相处。如果还不行，那只能怪你没有女朋友。