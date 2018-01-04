静物摄影的拍前准备 5个提升静物摄影的小技巧

导语：过去很长一段时间静物摄影的地位一直长期居于风光摄影与人像摄影之后，但随着微信朋友圈、微博等社交媒体的兴起，人们对于以影像的方式分享自己吃了什么、玩儿了什么或看了什么的意愿开始变得愈发强烈，一个明显的例子就是在餐桌上我们开动前的第一件事往往会是先拍照。（来源：蜂鸟网）

而美食作为静物摄影这个大类别中的重要组成部分，也令静物摄影自身的地位不断提高。然而，在实际拍摄过程中我们也许会遇到这样的烦恼，为什么自己拍出来的效果远没有现场看到的那么好呢？成功的关键还是在于要掌握正确的方法。下面就让我们跟随摄影师Stacey Hill的脚步，一起来学习拍摄静物必须要掌握的五件事，相信在掌握了其中的奥秘后，你的照片一定能在朋友圈中脱颖而出。

1、慢下来，深呼吸，然后从容地进行拍摄

一张优秀的静物作品至少需要具备三大要素：光线、构图和主体。好吧，听起来和拍摄其他题材的作品也没什么差别。但是拍摄静物相较人物、风光来说其最大的优势就是你会拥有足够的时间，并且掌握更多主导权。如果你是在家中等室内环境拍摄的话，拍摄主体是静止不动的，你可以自由控制其他环境因素，反复尝试。像是拍摄角度是高是低？拍摄距离是远是近？拍摄主体应该怎样摆放才能更美观？这些你都可以反复进行调整直到得到自己满意的结果。

2、构图是关键

对于任何一种摄影题材来讲，构图都是至关重要的一环，但是构图之于静物摄影的意义甚至要超过光线和被摄物本身。作为一个自然和风光摄影师，过去我常常会拍摄一些大场景，在一张照片中通常会出现美丽的山脉、湖泊或是海洋，天上布满了层次丰富的云朵在日落时被太阳的余晖染成血红色，所有元素都已经准备好了。至于在构图方面，我只需在前景中放入像岩石或者枯木这样的元素就能够让整个场景在视觉上给人一种宏大的效果，但静物摄影的构图却全然是另一回事。当被要求以近距离拍摄相比山脉小得多的物体时，我才发现在静物摄影中要想得到一张构图完美的照片是有多么困难。

我们需要去了解的问题包括拍摄角度上极为细小的差别会对整个照片的效果产生何种明显的影响；拍摄距离的远近是如何去改变画面中物体之间的平衡的；物体之间的比例关系是如何对照片的视觉效果产生影响的等等。为了弄清楚这些问题的答案，我耗费了几个小时不停地反复进行拍摄。而在此过程中我还发现我犯了几乎所有新手都会犯的错误，那就是在画面中一股脑儿地塞入了太多元素，复杂破坏了构图的平衡。整个照片给人一种凌乱、拥挤的感觉，需要突出表现的主角也被一堆无关紧要的配角们完全淹没了。

3、看到更多可能性

这一步会在你完成前两步后自然而然地出现。一旦你付出了足够多的时间与被摄物相处，把它们放在合适的光线中，让它们以合适的角度出现在镜头中，它们就会在你面前展现出最佳状态。如果你给了你自己和你的拍摄主体时间去彼此了解，那么它在你的镜头前将再无秘密可言，这条不只适用于洋葱，同样也适用于活生生的人。更多的相处时间，主要是为了能够看见更多的可能性。这样你就可以开始去考虑什么样的背景更简洁、什么样的盘子能够让整体的颜色更好，以及使用表面粗糙的木板可以让照片散发出一种乡村农舍的质朴风格。

这听上去可能有点老掉牙，你当然可以从市场选一只高颜值的红苹果，然后只花个两秒钟把它摆在桌子上，或许也能拍出一张不错的照片。但是如果你画个20分钟尝试将苹果摆放在不同表面以不同角度拍摄呢？尝试将苹果切开或者咬一口拍摄呢？尝试在旁边摆上一杯苹果酒拍摄呢？除非你能够在拍摄时给自己更多时间去尝试多种不同可能性，而不是只追求结果，否则你将会错过很多机会，并限制自己的成长。说实话，在刚刚接触静物摄影时我遭遇了很多挫折，这令我非常沮丧，但挫折也令我更加努力地工作。一旦问题得到解决，照片的质量就会获得远超预期的提升，这对我来说无疑是最好的奖励。

4、尝试抽象主义

许多时候我们在拍摄时会比较倾向于去尽现被摄物的全貌，以便观看者能够不假思索地知道他们到底看到的是什么。但反过来想，如果观看者需要花点时间去思考自己究竟看到什么了，这会不会使你的作品更加有吸引力呢？我们在思考的问题是如何才能让人们在使用智能手机每天翻看数百张照片时，仍能记住你的照片。

为了达到这一目的，不要惧怕将照片拍得更加抽象一些。以一种会隐藏事物本来面目的方式拍摄，只要足够有趣我们完全可以依照自己的喜好将主体模糊处理。不过程度还是要把握好，如果照片过于晦涩难懂，它很可能会疏远人们而不是吸引。

做到有效抽象化的关键还是要多花些时间去仔细观察你的被摄物，了解它的可能性和不同拍摄角度会产生怎样的效果，尽可能多地发挥创意。这条建议放之四海皆准。既然魔鬼藏在细节之中，想必好好去把它们一个个揪出来也会有不少乐趣。而当你把很多显而易见的东西隐去后，那些有趣的形状、线条就会显现出来。

5、选择合适的道具

在静物摄影中道具是相当重要的存在。整个场景由各种道具、配件组成，照片的色调、情绪与所传达出的感觉也需要依靠道具呈现。但对我来说，学习使用各种道具，还要正确地将它们组合在一起使用可以说是我在拍摄静物时感觉最难的事，如果没有足够的选择和长期苦练的话是很难做好的。这并不意味着你需要成百上千的锅碗瓢盆或是桌布餐巾，但是精挑细选后的多种道具将会使你的拍摄更加灵活。

对于道具的选择和使用不仅对于静物摄影有重要意义，人像、婚礼、儿童、宠物等等摄影题材也都非常强调道具的合理利用。只要你的画面中有人物存在，提供一些能够与其互动的元素总能够帮助摄影师拍出更好的照片。不仅如此，人物所着衣服的颜色、鞋子的款式、妆容、是否拿着雨伞等也都包含在道具的讨论范畴之内。

然而，道具也是一柄双刃剑，它既可以提升照片的观感，也能够分散人们对于主体的注意力。所以在使用道具前我们需要明确自己究竟想通过照片传达什么？想要尝试唤起何种情绪？什么样的道具能够与照片的整体风格相契合？等等这些大大小小的问题都是我们应该花时间去好好考虑的。

总结

静物摄影就像是一场修行，在拍摄这一题材之前，我拍照总是急急忙忙的。我会去做一些显而易见的拍摄，但事实上这并不能令我满足，因为归根结底这么做的结果是无聊的、可预见的且没有什么不同。现在的我已经有所改变了，我会愿意花时间准备好一切，预留很多时间去拍摄，寻觅增强创意性的多种可能，以及从反复实验中获得乐趣。尽管现在我的拍摄数量已经不像过去那么多，但照片的质量却已经提高不少，而且我知道自己已经能够在拍摄时更加深入。我构图的能力和对照片整体风格的把握都有所提高。

好了，以上这些就是我认为在静物拍摄中必须要掌握的五件事。不过好消息是，这些建议也或多或少地适用于其他拍摄题材。而摆在你面前的问题则非常简单：你是想要快拍自娱自乐还是想要牢牢抓住你的观众？你在尝试讲一个怎样的故事？你想要分享怎样的情绪？你如何才能让照片与观众产生共鸣并让它从朋友圈照片海的洪流中脱颖而出？你的照片与网上那些数以万计的照片有何不同？以上所有问题的答案都与你愿意在一张照片上花多大功夫和你拍摄的初衷有关。与任何其他技巧一样，好的静物作品是时间与经验的累积。不信？那就试着用自己学习几个月后拍摄的作品与那些老手的作品对比，然后看看究竟有没有差别。