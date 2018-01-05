我们晒的年度榜单 其实只是在晒自己？

导语：2017 年已经过去，如果要为过去一年的你打分，你给自己打几分？（来源：爱范儿）

原标题：《我们晒网易、支付宝年度榜单，其实只是在晒自己？》

不少公司会准备一份年度榜单，有的是对整个行业的梳理，也有的是一份年度回顾，告诉你在某个领域的贡献值是多少。

元旦的时候，Instagram 上有一个 #2017 bestnine 的活动，机器的挑选机制是 Follower 的点赞数和外界评价，每个人都可以在上面看到自己最受欢迎的最佳九张图。

《生活大爆炸》的谢耳朵晒出自己的 bestnine，其中就有他和 Todd 的婚礼，《生活大爆炸》的拍摄现场，出席奥斯卡颁奖典礼，以及庆祝 TBBT 第十一季播出的照片。这些照片因为受到了最大的关注，成为了他在 Ins 上最为人喜爱的照片。

前几天，网易云音乐也循例献上了年度榜单，这份榜单基于我们整年在网易听的音乐。最喜爱的歌、最特别的一天听了最多次数的一首歌、最晚的一天听的音乐，以及听到最多的歌词，这些串联起我们整年对音乐的触觉和感知。

这些图片、音乐因为基于我们个人的情绪和行为，充满了满满的回忆，因而风靡于社交网络。事实上这其中，也有我们自我量化的呈现。

图片自 Giphy

按照一位著名社会学家 Erving Goffman 在《日常生活中的自我表现》所说，社交网络上的我们会更加倾向于表现一个‘隐性’的自我，因此，这让网络能折射我们的自我，让我们更加清醒地认知自己。而在这个过程中，我们也在不断地自我重塑，确认自我。

年度关键词：社交网络上的你

今年一个非常有意思的事情是，在年度榜单中不少公司都为用户准备了年度关键词。比如，网易云音乐上听到最多的歌词，支付宝年度关键词。

今天朋友圈里最瞩目的大概就数支付宝年度账单了。虽然发现许多人都处于一种不想接受的震惊状态：什么？？？我竟然花了这么多钱？我的手机充值为什么这么高？……

但总归来说，年度关键词都能让大家满意。这些关键词有：

范儿、潮： 2018 年最酷最潮流就是你，新潮风向标、具有时尚品味；

温暖：料理生活，一杯茶、一锅汤、一张床、一捧花，理想生活大抵如是；

颜值正义：投资自己，颜值爆表；

值得：为家付出，所有的辛苦都值得，所有的期待都会成真；

小确幸：懂得满足，幸福感不止来自于人生大事，还有日常生活的小确幸；

远方：看更多的风景，生活不是赶路，而是去感受路；

旺：财运旺，福气旺，好运旺，一年旺旺旺；

……

讲真，这样的关键词，我简直想给产品经理颁奖。

图片自 Giphy

再看另一边的网易云音乐，它挑选出的高频词汇是‘世界’、‘喜欢’、‘离开’、‘再见’、‘记得’、‘时光’，也很戳心了。

记得关于歌词中常出现的词汇，之前也有人做过调研。

对李宗盛、许巍、五月天、凤凰传奇、方文山等六位歌手、词人作品抽样分析的结果显示，作词人最爱的名词为‘世界’、‘自己’、‘爱情’，尤其是擅长写情歌的李宗盛更是通过对个体情感和普通听众的情感共鸣，提升了歌词的格调，练就了他们的杀手锏。

虽然这些关键词对我们生活的描述不全然准确，但它折射了一个社交网络上的你的形象。

所以，谢耳朵的 bestnine 和《生活大爆炸》紧密相关，擅长于料理生活的你能在支付宝上得到一个‘温暖’的关键词，经常旅行的你收获了‘远方’的关键词，免押金使用共享单车的你收获了‘潮’……

你的年度榜单是什么？

网易云音乐和支付宝的年度榜单背后，大概都有一个故事吧。

不管是网易、Instagram，还是支付宝、滴滴、淘宝，你的年度榜单是什么呢？背后有什么故事？