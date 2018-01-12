2017年最赞的15款游戏 你不可错过

导语：没有 App，手机的智能便无从谈起。（来源：爱范儿）

2017 年，同样有无数优秀的应用/游戏涌现。在这个数字时代，这些优秀产品对我们生活的影响已经不止一点半点。

体验了大量今年推出的新应用，和年内有重大更新的老应用，在综合多个因素后，精选出其中最优秀的那一批，汇聚成一份年度榜单呈献给大家。

这次，为大家带来游戏榜的详细介绍，感谢知名游戏媒体触乐为我们选出这批优秀游戏。

2017 年，这些 iOS 应用最赞！

去月球

巧妙细腻的叙事、温暖人心的剧情、耐人寻味的音乐，都让本作成为无数玩家心目中的‘催泪神作’。毋庸置疑，手机版的高清重制与细节优化将带来更好的体验。

不思议迷宫

本作在 2016 年 12 月推出，但它也入选了今年 TGA‘中国玩家最爱奖’。游戏将把‘迷宫探索’这个小众类型推向大众，是同类手游中不可多得的精品。

ICEY

无论是作为 2D 横版动作游戏，还是‘Meta’游戏，ICEY 都有它的可取之处。畅快淋漓的操作手感、耐人寻味的结局、掺杂克苏鲁风格的剧情，都让它在国内外大放异彩。

旁观者

欢迎来到一个严酷的反乌托邦未来社会。这款同《这是我的战争》风格颇为相似的作品，最终通过玩家选择实现了它高尚的立意：没有监视的生活不仅是存在的，而且是美好的。

回忆之旅

一个关于生命、失去和希望的暖心游戏。画风十分唯美，有趣的线索隐藏在宁静又充满想象力的世界中，玩家将从连绵的群山中发掘老人前进的道路。

战争艺术：赤潮

备受苹果编辑青睐的全球同服团队即时竞技游戏，讲究战术策略和团队合作，强化了经典战争策略游戏中‘战略思考’这一核心要素，玩法有深度，易于上手但又难于精通。

碧蓝航线

用‘射爆’风靡日本的国产二次元手游，没有 IP，除了声优以外属于纯国产制作，借助同人的力量输出海外，让成千上万的日本玩家开始用‘伪中国语’在互联网上狂欢。

死亡爱丽丝

火爆到上线即维护的话题作品，与主机、PC 平台的年度话题作《尼尔：机械纪元》联动而借到东风，无尽的维护与横尾太郎味儿的脚本把玩家们逼成了段子手与哲学家。

钢铁战队

‘塔防手游神作’《王国保卫战》开发团队新作，乌拉圭开发团队一贯高水准的细腻画面，以及在塔防中融入的积极扩张意识，为 RTS 的移动化做出了重要尝试。

元气骑士

备受中国手游玩家喜爱的俯视角射击游戏，融合了地牢探索、射击、Roguelike、收集等近几年新鲜流行的元素，魔性、爽快、好玩，满足了大众玩家的需求。

双子

陈星汉为本作做过指导。它有赏心悦目的画面、层层深入且环环相扣的情感交流，继承了‘禅派’游戏的精髓。戴上耳机，与家人朋友一起去感受充满感动的宇宙之旅。

王国：新大陆

构建于获得 IGF 提名以及无数奖项的游戏《王国》，维持了它的神秘并加入丰富的新元素，同时也保持着简约却有深度的风格。游戏中缓缓流动的河流令人着迷。

以撒的结合：重生

俯视角射击名作移植手游，继承原作的超高难度与精巧设计。iOS 版售价 98 可谓用心良苦，无论是 iPhone 还是游戏价格都会令你抑制摔手机的冲动，日以继夜地玩下去。

不要停！八分音符酱

可能是迄今为止最火的声控游戏，在主播的带动下风靡网络，成为一时的话题之作。虽然没有精巧的设计，但人们喜欢玩它，或者说，喜欢看别人玩它。

纪念碑谷 2

《纪念碑谷》续作，延续了前作经典的视觉错位艺术，并运用了大量的几何美学元素，讲述了一对母女之间有关亲情与成长的故事，依然带给玩家充分的情感体验。

上述游戏中，只有部分支持双平台。其中，《死亡爱丽丝》仅有日区版本。